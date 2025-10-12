ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় অস্ত্র সমর্পণের প্রশ্নই আসে না: হামাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিরস্ত্রীকরণ ‘অসম্ভব ও আলোচনাযোগ্য নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন হামাসের এক কর্মকর্তা। আজ শনিবার ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘অস্ত্র সমর্পণের প্রশ্নই আসে না, এটি কোনোভাবেই আলোচনার বিষয় নয়।’
ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, হামাসের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। ২০ দফার এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অস্ত্র জমা দেবে তাদের সাধারণ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা চাইলে গাজা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
এদিকে, আজ শনিবার গাজায় যুদ্ধবিরতি বজায় আছে। সোমবার পর্যন্ত জারি থাকা ৭২ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে।
ট্রাম্পের এই শান্তি পরিকল্পনায় হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার—এই দুটি বিষয়ই প্রধান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। যদিও টানা দুই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান নিয়ে আশা বাড়ছে, তবু এই দুই ইস্যু সমাধান না হলে পরিকল্পনাটি এগোনো কঠিন হবে বলে পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা।
বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, চুক্তির আওতায় ৪৮ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি বন্দীকে মুক্তি দেবে হামাস। ধারণা করা হচ্ছে, এদের মধ্যে ২০ জন এখনো জীবিত আছেন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বশান্তির জন্য অনেক কিছু করছেন। এর জন্য তিনি নোবেল পাওয়ার যোগ্য। একই সঙ্গে ট্রাম্পকে এই পুরস্কার না দেওয়ায় তিনি নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
দুই বছর যুদ্ধের পর অবশেষে গাজায় কার্যকর হয়েছে যুদ্ধবিরতি চুক্তি। এই চুক্তির আওতায় হামাসের হাতে থাকা ৪৮ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ২০ জন এখনো জীবিত আছেন। সোমবার পর্যন্ত জারি থাকা ৭২ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্১ ঘণ্টা আগে
ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার স্থানীয় সময় গভীর রাতে ওয়াশিংটন কাউন্টির ছোট শহর লিল্যান্ডে। লিল্যান্ডের মেয়র জন লি শনিবার সকালে দ্য গার্ডিয়ানকে টেলিফোনে জানান, আহতদের মধ্যে অন্তত ১২ জনকে আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বর্তমানে রেডিয়েশন থেরাপি নিচ্ছেন। আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকালে বাইডেনের মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানান, ‘প্রোস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বর্তমানে রেডিয়েশন থেরাপি ও হরম৩ ঘণ্টা আগে