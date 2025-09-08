পশ্চিম তীরে তাণ্ডব: সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেটলাররাও, এক দিনে আটক ১৪ ফিলিস্তিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের পাশাপাশি পশ্চিম তীরেও তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও সেটলাররা। গত কয়েক সপ্তাহে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের ওপর কয়েক গুণ বেড়েছে ইসরায়েলিদের অত্যাচার। বার্তা সংস্থা ওয়াফার তথ্যমতে, শুধু গতকাল রোববারই রামাল্লা, বেথলেহেম, নাবলুসসহ পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ১৪ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েলি সেনারা।
ওয়াফা আরও জানিয়েছে, রামাল্লার পূর্বাঞ্চলীয় গ্রাম তাইবেহতে ইসরায়েলি একটি বেদুইন পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে দখলদারেরা। এলাকাটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মফস্বল সিনজিলেও ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে দখলদারদের আক্রমণের ঘটনা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিলে ইসরায়েলি সেটলাররা ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলিও ছুড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওয়াফা জানিয়েছে, বাড়ির জানালা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলি ছুড়েছে ইসরায়েলিরা। হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের যানবাহনও। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছে বলে এখন পর্যন্ত খবর পাওয়া যায়নি। তবে, হেবরনে একই রকম একটি ঘটনায় ইসরায়েলি দখলদারদের গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। হেবরনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মফস্বল আশ-শুয়ুখের খালেত আল-ইস এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার পাশাপাশি সেখানে আবাদি জমিতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দখলদারেরা।
এ ছাড়া, নাবলুসের হানবাই মসজিদেও হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্যমতে, ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ লাখেরও বেশি দখলদার অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ছড়িয়ে থাকা ১৫০টি অবৈধ বসতি এবং ১২৮টি আউটপোস্টে বসবাস করে। ইসরায়েলি এসব অবৈধ সেটলারদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার ঘটনা নতুন নয়। প্রায়ই তারা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের ওপর চড়াও হয়। আর তাদের এসব কর্মকাণ্ডে মদদ দেয় ইসরায়েলি সেনারা—এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনা আরও বেড়েছে।
এদিকে, গতকাল রোববার, ইসরায়েলি পুলিশ ও বর্ডার পুলিশ নিয়ে জেনিনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উম্ম আল-ফাহম শহরে প্রবেশ করেন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী নেতা ইতামার বেন-গভির। ইউরোপীয় ও আরব দেশগুলোর নিন্দা সত্ত্বেও বেন-গভির এবং আরেক কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বেশির ভাগ অংশ দখল করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।
ফিলিস্তিনি সরকারের ‘কলোনাইজেশন অ্যান্ড ওয়াল রেজিস্ট্যান্স কমিশন’ জানিয়েছে, গত আগস্ট মাসে ইসরায়েলি বাহিনী ও সেটলাররা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নাগরিক এবং তাদের সম্পত্তির ওপর ১ হাজার ৬১৩টি হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে ৪৩১টি হামলা বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কমিশন আরও জানায়, ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের হামলা ঘটে।
এর আগে, গত শনিবারও কমপক্ষে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের অভিযান শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে সহস্রাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৭ হাজার মানুষ।
গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের পাশাপাশি পশ্চিম তীরেও তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও সেটলাররা। গত কয়েক সপ্তাহে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের ওপর কয়েক গুণ বেড়েছে ইসরায়েলিদের অত্যাচার। বার্তা সংস্থা ওয়াফার তথ্যমতে, শুধু গতকাল রোববারই রামাল্লা, বেথলেহেম, নাবলুসসহ পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ১৪ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েলি সেনারা।
ওয়াফা আরও জানিয়েছে, রামাল্লার পূর্বাঞ্চলীয় গ্রাম তাইবেহতে ইসরায়েলি একটি বেদুইন পরিবারের ওপর হামলা চালিয়েছে দখলদারেরা। এলাকাটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মফস্বল সিনজিলেও ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে দখলদারদের আক্রমণের ঘটনা হয়েছে। বাড়িতে ঢুকতে বাধা দিলে ইসরায়েলি সেটলাররা ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলিও ছুড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে ওয়াফা জানিয়েছে, বাড়ির জানালা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের দিকে গুলি ছুড়েছে ইসরায়েলিরা। হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে ফিলিস্তিনিদের যানবাহনও। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছে বলে এখন পর্যন্ত খবর পাওয়া যায়নি। তবে, হেবরনে একই রকম একটি ঘটনায় ইসরায়েলি দখলদারদের গুলিতে দুই ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। হেবরনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মফস্বল আশ-শুয়ুখের খালেত আল-ইস এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার পাশাপাশি সেখানে আবাদি জমিতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দখলদারেরা।
এ ছাড়া, নাবলুসের হানবাই মসজিদেও হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্যমতে, ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭ লাখেরও বেশি দখলদার অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ছড়িয়ে থাকা ১৫০টি অবৈধ বসতি এবং ১২৮টি আউটপোস্টে বসবাস করে। ইসরায়েলি এসব অবৈধ সেটলারদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার ঘটনা নতুন নয়। প্রায়ই তারা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের ওপর চড়াও হয়। আর তাদের এসব কর্মকাণ্ডে মদদ দেয় ইসরায়েলি সেনারা—এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনা আরও বেড়েছে।
এদিকে, গতকাল রোববার, ইসরায়েলি পুলিশ ও বর্ডার পুলিশ নিয়ে জেনিনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত উম্ম আল-ফাহম শহরে প্রবেশ করেন ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী নেতা ইতামার বেন-গভির। ইউরোপীয় ও আরব দেশগুলোর নিন্দা সত্ত্বেও বেন-গভির এবং আরেক কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বেশির ভাগ অংশ দখল করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।
ফিলিস্তিনি সরকারের ‘কলোনাইজেশন অ্যান্ড ওয়াল রেজিস্ট্যান্স কমিশন’ জানিয়েছে, গত আগস্ট মাসে ইসরায়েলি বাহিনী ও সেটলাররা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নাগরিক এবং তাদের সম্পত্তির ওপর ১ হাজার ৬১৩টি হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে ৪৩১টি হামলা বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কমিশন আরও জানায়, ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের হামলা ঘটে।
এর আগে, গত শনিবারও কমপক্ষে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের অভিযান শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে সহস্রাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৭ হাজার মানুষ।
ইউরোপে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্বপ্ন দেখা বিদেশিদের জন্য সুইডেন হতে পারে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। উদ্ভাবনী অর্থনীতি, সহজ কর্মক্ষেত্র সংস্কৃতি এবং উন্নত জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত এই নর্ডিক দেশটি এখন বিদেশি কর্মীদের জন্য স্থায়ী বসবাসের (পারমানেন্ট রেসিডেন্সি বা পিআর) পথ আরও স্পষ্ট করে তুলেছে...১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল রোববার ইঙ্গিত দিয়েছেন, গাজায় ‘শিগগির’ একটি সমঝোতা হতে পারে। এই সমঝোতার মূল লক্ষ্য হামাসের হাতে আটক সব জিম্মির মুক্তির ব্যবস্থা করা। এর আগে, তিনি ফিলিস্তিনি এই স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীকে তাঁর কথায় দেওয়া ‘চূড়ান্ত সতর্কবার্তা’ দেন।২ ঘণ্টা আগে
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রতিদিনই বড় হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। গতকাল রোববারও উপত্যকাজুড়ে কমপক্ষে ৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৯ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে গাজা সিটির বহুতল ভবন ধ্বংসের অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েল। গতকাল রোববার, আল-রুয়া টাওয়ার২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত ‘পাল্টাপাল্টি শুল্ক’ বাতিল করেন, তাহলে মার্কিন সরকারকে ‘রিবেট’ বা ফেরত দিতে হবে। ওয়াশিংটন যেসব দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে, তা নিয়ে মার্কিন আপিল আদালত যে রায় দিয়েছেন—তার পরপর২ ঘণ্টা আগে