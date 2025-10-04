Ajker Patrika
‘ইসরায়েলের আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: এএফপি
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় এমপি আভিগদর লাইবারম্যান শুক্রবার সতর্ক করে বলেছেন, আসন্ন সুক্কুত উৎসবের সময় ইসরায়েলিদের আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে থাকার পরামর্শ দেওয়া উচিত। তাঁর দাবি, গত জুনের যুদ্ধের পর ইরান দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এবং ‘আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, ইসরায়েলি সশস্ত্রবাহিনী—আইডিএফের হোম ফ্রন্ট কমান্ড জানিয়েছে, তাদের নির্দেশনায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা লাইবারম্যানের বক্তব্যকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বলে সমালোচনা করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে লাইবারম্যান লিখেছেন, ‘যারা ভাবছে ইরানের সঙ্গে সংঘাত শেষ হয়ে গেছে, তারা ভুল করছে এবং অন্যদেরও ভুল পথে চালাচ্ছে। ইরানিরা প্রতিদিন নিজেদের প্রতিরক্ষা ও সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। তারা আবারও পারমাণবিক স্থাপনাগুলোয় কাজ শুরু করেছে।’

লাইবারম্যানের ভাষায়, ‘এ কারণে বড় দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের স্ন্যাপব্যাক নিষেধাজ্ঞা আবারও চালু করেছে। এবার মনে হচ্ছে ইরানিরা আমাদের চমকে দিতে চাইছে।’

সোমবার রাত থেকে শুরু হয়ে সাত দিনব্যাপী চলা সুক্কুত উৎসব সামনে রেখে তিনি সতর্কতার সঙ্গে উদ্যাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ, ‘পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান, তবে সাবধান থাকুন এবং আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে থাকুন।’ তিনি বর্তমান সরকারকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে দাবি করে লিখেছেন, ‘এই সরকারকে ভরসা করা যায় না। তাদের ক্ষতি আমরা না সামাল দেওয়া পর্যন্ত নিজেদের ও আইডিএফের ওপরই নির্ভর করতে হবে।’

ইসরায়েলি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা লাইবারম্যানের এই পোস্টকে ‘অদ্ভুত ও বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন’ বলে অভিহিত করেছেন। চ্যানেল ১৩–কে দেওয়া বক্তব্যে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, লাইবারম্যানের এ ধরনের মন্তব্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। এতে ইরান ধরে নিতে পারে, ইসরায়েল তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে এবং তারা আগে থেকেই পাল্টা আঘাত করতে পারে।

ওয়াই-নেটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে লাইবারম্যানের মন্তব্যের জবাব দিচ্ছে না, যাতে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া না হয়। কারণ, তাঁর কথার কোনো ভিত্তি নেই।

আভিগদর লাইবারম্যান। ছবি: সংগৃহীত
আভিগদর লাইবারম্যান। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েল বেইতেনু দলের প্রধান এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী লাইবারম্যান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় জুনে হওয়া যুদ্ধবিরতি নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচনামুখর। তাঁর মতে, এই সমঝোতার কারণে দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ইসরায়েলের জন্য আরও খারাপ পরিস্থিতিতে আবার যুদ্ধ বাধবে। জুলাইতে তিনি বলেন, ইরান প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর এবং ইসরায়েলের উচিত আগে থেকেই পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়া।

গত ১৩ জুন ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র ও সামরিক নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এর পরপরই ইরান ড্রোন ও প্রাণঘাতী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে হামলা চালায়। ২৪ জুন যুদ্ধ শেষ হয়, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানোর দুই দিন পর।

ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে ইসরায়েল ধ্বংসের শপথ নিলেও তারা পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে চাইছে না বলে দাবি করে। তবে দেশটি ইতিমধ্যেই এমন মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে, যা বেসামরিক ব্যবহারের চেয়ে বেশি এবং অস্ত্র–মানের পর্যায়ে পৌঁছাতে মাত্র এক ধাপ দূরে।

