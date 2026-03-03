সৌদি তেল শোধনাগারে হামলা ‘ফলস ফ্ল্যাগ’, নেপথ্যে ইসরায়েল

সৌদি আরবের আরামকো তেল স্থাপনাগুলোতে যে হামলা হয়েছে, তা ইসরায়েলিরাই চালিয়েছে এবং এটি একটি ‘ফলস ফ্ল্যাগ’ অভিযান। অর্থাৎ এই অপারেশন এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে হামলাকারীরা আড়ালে থাকবে এবং দায় হবে অন্য পক্ষের। এমনটি দাবি করেছেন এই বিষয়ে অবহিত এক ইরানি সামরিক সূত্র। ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এই তথ্য জানিয়েছে।
তাসনিম নিউজকে ওই সামরিক সূত্র বলেন, আরামকোতে হামলাটি ছিল ইসরায়েলের একটি ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন। তিনি আরও দাবি করেন, ইরানে বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যে অপরাধ ইসরায়েল করছে, সেখান থেকে আঞ্চলিক দেশগুলোর মনোযোগ সরিয়ে নেওয়াই তেল আবিবের লক্ষ্য।
ওই সূত্র বলেন, ‘ইরান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, তারা এই অঞ্চলে সব মার্কিন ও ইসরায়েলি স্বার্থ, স্থাপনা ও সুবিধাকে লক্ষ্যবস্তু করবে। ইতিমধ্যে অনেক স্থাপনায় হামলাও চালানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আরামকো স্থাপনাগুলো ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল না।’
অবহিত সূত্রটি আরও জোর দিয়ে বলেন, ‘গোয়েন্দা সূত্র থেকে আমাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ বন্দরও ইসরায়েলিদের ফলস ফ্ল্যাগ অভিযানের পরবর্তী লক্ষ্যগুলোর একটি। এই শাসনব্যবস্থা সেখানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে।’
এর আগে গতকাল সোমবার সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোর অধীন রাস তানুরা নামের একটি তেল শোধনাগারে হামলা হয়। এতে শোধনাগারে আগুন ধরে যায়। তবে কর্তৃপক্ষ বেশ দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। হামলার পর রাস তানুরা নামের শোধনাগারটি বন্ধ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই হামলা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও চিত্র দেখা গেছে। কয়েকটি চিত্রে দূর থেকে দেখা গেছে, রাস তানুরা থেকে বড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দাবি করা হয়েছে, রাস তানুরা লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। তবে সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এখনো এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইসরায়েলসহ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইরানি হামরা তীব্র হতে থাকায় সৌদি আরব ও কাতারসহ এক ডজনের বেশি দেশ থেকে সব মার্কিন নাগরিককে অবিলম্বে সরে যেতে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।৩২ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি-মার্কিন যুদ্ধ এবং সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার পর, কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম স্থগিত করেছে। এক বিবৃতিতে দূতাবাস বলেছে, ‘চলমান আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে, কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
ইরান বৈশ্বিক তেল রপ্তানির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তবে তার আগে থেকেই এই প্রণালি দিয়ে বিশ্বজুড়ে তেল পরিবহন প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। এই জলপথ হয়ে স্বাভাবিক পূর্ব–পশ্চিমমুখী অপরিশোধিত তেল পরিবহনের প্রায় ৮৬ শতাংশই থমকে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের বিরুদ্ধে দেশটির সংখ্যালঘু কুর্দি জাতিগোষ্ঠী এবং ইরাকি কুর্দিদের ব্যবহার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এমনকি কুর্দি শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলাপও করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই আলাপের পেছনে রয়েছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর চাপ।২ ঘণ্টা আগে