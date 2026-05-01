দুই মাসে ইসরায়েলে ১.১৫ লাখ টন অস্ত্র–গোলাবারুদ পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা

মাত্র একদিনের মধ্যে ইসরায়েলে ৬ হাজার ৫০০ টন অস্ত্র–গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম ইসরায়েলে পৌঁছেছে। এর সবগুলোই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ ছাড়া, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর, অর্থাৎ মাত্র দুই মাসে ইসরায়েলে ১ লাখ ১৫ হাজার টনের বেশি অস্ত্র–গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছেছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুসালেম পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাত্রা ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো ৬ হাজার ৫০০ টন অস্ত্র–গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম ইসরায়েলে পৌঁছেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই পরিবহন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি বড় জাহাজ এবং একাধিক কার্গো বিমান।
বৈশ্বিক পরিসরে পরিচালিত এই বৃহৎ লজিস্টিক কার্যক্রমে দুটি কার্গো জাহাজ আশদোদ ও হাইফা বন্দরে নোঙর করে। এসব জাহাজে ছিল হাজার হাজার আকাশ ও স্থলভিত্তিক গোলাবারুদ, সামরিক ট্রাক, জয়েন্ট লাইট টেকটিক্যাল ভেজিকল এবং অন্যান্য অতিরিক্ত সামরিক সরঞ্জাম।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লজিস্টিকস অ্যান্ড অ্যাসেটস বিভাগ এবং ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাবাহিনীর (আইডিএফ) টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড লজিস্টিকস ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে শত শত ট্রাকে এসব সরঞ্জাম তোলা হয়। এরপর সেগুলো দেশজুড়ে বিভিন্ন ঘাঁটিগুলোতে পাঠানো হয়।
এদিকে, ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলে ১ লাখ ১৫ হাজার ৬০০ টন সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছেছে ইসরায়েলে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, আকাশ ও সমুদ্রপথে এই সরবরাহ ব্যবস্থা বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্যে প্রস্তুতি জোরদারের ‘কেন্দ্রীয় হাতিয়ার’ হিসেবে কাজ করছে। তারা জানায়, তথাকথিত অপারেশন রোরিং লায়ন শুরুর পর থেকে ইসরায়েল ৪০৩টি বিমান পরিবহন ও ১০টি সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে ১ লাখ ১৫ হাজার ৬০০ টনের বেশি সামরিক সরঞ্জাম গ্রহণ করেছে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ বলেন, ইসরায়েল ‘যেকোনো সময়, যেকোনো ফ্রন্টে এবং যেখানে প্রয়োজন, শত্রুদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।’ তিনি আরও বলেন, এই সম্প্রসারিত আকাশ ও সমুদ্রপথের সরবরাহ ব্যবস্থা আইডিএফের সক্ষমতা এবং অপারেশনাল শ্রেষ্ঠত্বকে সরাসরি শক্তিশালী করছে।
এপস্টেইনের এই তথাকথিত মসজিদটির স্থাপত্যও ছিল রহস্যময়। তিনি উজবেকিস্তান থেকে মসজিদের টাইলস আনিয়েছিলেন এবং সিরিয়ার ১৫শ শতাব্দীর ‘ইয়ালবুঘা হাম্মাম’ বা স্নানাগারের আদলে সোনালি গম্বুজ তৈরি করেছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
অ্যাডমিরাল এরকুমেন্ত তাতলোইগুর এই বক্তব্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, জাহাজটির হুল বা মূল কাঠামোর নির্মাণকাজ ঘোষিত সময়সূচির প্রায় এক বছর আগেই শেষ হবে। দেশটির ইতিহাসে নির্মিত সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজটি প্রায় ৬০ হাজার টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হবে এবং এর দৈর্ঘ্য হবে ২৮৫ মিটার।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ঘোষণা করেছেন, হরমুজ প্রণালি ‘নতুন অধ্যায়’ শুরু হচ্ছে। ইরানের সর্বোচ্চ এই নেতা বলেন, সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর হরমুজ প্রণালিতে ইরান নতুন ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর করবে। ইরানি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম প্রেস টিভির প্রতিবেদন...৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ এখন দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১০০ শতাংশের বেশি ছাড়িয়ে গেছে। একসময় যেটা কল্পনাতীত ছিল, সেই সীমা অতিক্রম করে দেশটি এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের রেকর্ড ভাঙার পথে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে