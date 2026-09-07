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মধ্যপ্রাচ্য

‘ক্ষ্যাপাটে নির্বাচনের’ কারণে গাজা ইস্যুতে ‘অযৌক্তিক আচরণ’ করছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
‘ক্ষ্যাপাটে নির্বাচনের’ কারণে গাজা ইস্যুতে ‘অযৌক্তিক আচরণ’ করছে ইসরায়েল
ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার বলেছেন, ইসরায়েল যদি মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় তাহলে ফিলিস্তিনিদের জীবনমান উন্নত করে দিতে হবে দেশটিকে। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত ও জামাতা জ্যারেড কুশনার বলেছেন, ইসরায়েলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গাজা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলছে। তবে গাজা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী অর্জন করতে হবে, সে বিষয়ে ওয়াশিংটন ও জেরুসালেম একমত বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুসালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রোববার ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে সাংবাদিকদের কুশনার বলেন, ‘আমরা ইসরায়েলের কিছু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করছি। আমি মনে করি, শেষ পর্যন্ত কী অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, সে বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে একমত।’

তিনি আরও বলেন, ‘তাদের সামনে একটি ক্ষ্যাপাটে নির্বাচন চলছে, আর এর কারণে কিছু কিছু বিষয়ে তারা একটু অযৌক্তিক আচরণ করছে। তবে আমরা খুবই দৃঢ়ভাবে এসব বিষয় সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।’ কুশনার আরও বলেন, গাজা বর্তমানে কতটা সামরিকীকৃত হয়ে পড়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এখন কেবল তার ব্যাপকতা বুঝতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা এখন গাজার সামরিকীকরণের মাত্রা বুঝতে শুরু করছি। এটি আপনার কল্পনারও বাইরে। তাই গাজাকে নিরস্ত্রীকরণ করা সহজ হবে না।’ কুশনার জানান, যুক্তরাষ্ট্র চার মাসেরও বেশি সময় ধরে হামাসের সঙ্গে কাজ করেছে এবং হামাস গাজাকে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

তিনি বলেন, ‘সেখানে যদি বন্দুক থাকে, তাহলে আপনি সেখানে যেতে পারবেন না, তাই না? সেখানে অস্ত্র থাকলে আপনি কোনো সরকারকে একটি জায়গায় পাঠাতে পারবেন না।’

এদিকে কুশনার এবং মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ রোববার ইউক্রেনে পৌঁছান। সেখানে তারা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিরাপত্তা ও কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। জেলেনস্কি বলেছেন, আলোচনাটি ছিল ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি জানান, বৈঠকে ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, আকাশ প্রতিরক্ষার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ এবং শীতকালীন সহায়তা প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

জেলেনস্কি আরও বলেন, তিনি আশা করছেন ইউক্রেন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা শিগগিরই আবার শুরু হবে। এর এক দিন আগে, শনিবার, কুশনার ও উইটকফ মস্কো সফর করেন। সেখানে তারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিষয়:

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রফিলিস্তিনইসরায়েল
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