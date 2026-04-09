স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীর ৮০টি মামলা, ১০ বছরের আইনি লড়াই শেষে বিচ্ছেদ

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ১০ বছরের এক দীর্ঘ ও তিক্ত বৈবাহিক বিবাদ শেষ করতে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সরাসরি বিবাহবিচ্ছেদের আদেশ দিয়েছেন। আদালত এই বিবাদকে ‘মহাভারতের’ লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দুই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং সব ঝামেলার স্থায়ী অবসানে সংবিধানের ১৪২ নম্বর ধারা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, আদালতের নির্দেশে স্বামীকে এক বছরের মধ্যে ৫ কোটি টাকা এককালীন খোরপোশ হিসেবে স্ত্রীকে দিতে হবে। বর্তমানে স্ত্রী তাঁর দুই কন্যাসন্তানের দেখাশোনা করছেন। বড় সন্তান দশম শ্রেণিতে ওঠার পর স্ত্রী তাঁর ক্যারিয়ার ছেড়ে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করায় আদালত এই বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ৫ কোটি টাকা পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে স্ত্রীকে তাঁর সাবেক শ্বশুরের ফ্ল্যাটটি খালি করে দিতে হবে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১০ সালে তাঁদের বিয়ে হয় এবং ২০১৬ সাল থেকে তাঁরা আলাদা থাকছেন। স্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী একজন আইনজীবী হয়েও নিজের আইনি জ্ঞান ব্যবহার করে স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে ৮০টির বেশি মামলা করেছেন।
আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন, স্বামী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তিনি নিজের সম্পদ লুকিয়ে আর্থিক দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে স্বামী দাবি করেছিলেন, স্ত্রীর করা মামলার কারণে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে, যা তাঁর সম্মানহানি করেছে।
চূড়ান্ত রায়ে আদালত বলেন, এই বৈবাহিক সম্পর্ক কার্যত মৃত। তাই শান্তি ফেরাতে দুই পক্ষের মধ্যে থাকা সব দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী-সন্তানদের জিম্মা পেলেও স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে স্বামী ভবিষ্যতে স্ত্রী বা তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা করতে পারবেন না বলেও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর এ কারণেই ওয়াশিংটন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানকে বেছে নেয় এবং দেশটিকে ইরানের সঙ্গে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি করাতে চাপ দেয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা হবে শনিবার। এই শান্তি আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। গতকাল বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট।৪ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জাহাজ ও বিমানগুলো ইরানের আশপাশেই অবস্থান বজায় রাখবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে হওয়া চুক্তি পুরোপুরি মানা না হলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ‘হামলা চালানো’ শুরু করবে।৬ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলি রেজিম যদি লেবাননে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে, তাহলে তেহরান সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াবে। এই বিষয়ে অবগত একটি ইরানি সূত্র দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনী (আইআরজিসি) ঘনিষ্ঠ বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে