‘উন্মত্ত কুকুর’ ইসরায়েলকে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে যুদ্ধবিরতিতে থাকবে না ইরান

ইসরায়েলি রেজিম যদি লেবাননে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে, তাহলে তেহরান সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াবে। এই বিষয়ে অবগত একটি ইরানি সূত্র দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনী (আইআরজিসি) ঘনিষ্ঠ বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার তাসনিম নিউজকে দেওয়া বক্তব্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সূত্র জানায়, ‘জায়নিস্ট শাসনব্যবস্থা যদি লেবাননে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করতে থাকে, তবে ইরান এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসবে।’ সূত্রটি আরও জানায়, লেবাননের বিরুদ্ধে জায়নিস্ট শাসনব্যবস্থার চলমান সামরিক অভিযানের কারণে যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বর্তমানে বিবেচনা করছে ইরান।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাতে লেবাননে ‘বীর ইসলামি প্রতিরোধের’ (হিজবুল্লাহ) বিরুদ্ধে হামলাসহ সব ফ্রন্টে সংঘাত বন্ধ রাখার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আজ (বুধবার) সকালে জায়নিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রকাশ্যেই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননে নৃশংস হামলা চালিয়েছে।
সূত্রটির ভাষ্য, যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা থেকে ইরানের সম্ভাব্য প্রত্যাহারের বিষয়টি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী বুধবার লেবাননের বিরুদ্ধে জায়নিস্ট শাসনব্যবস্থার আগ্রাসনের জবাবে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করছে। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র যদি এই অঞ্চলে তার উন্মত্ত কুকুরটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারে, তাহলে ইরান তাকে এ বিষয়ে ব্যতিক্রমীভাবে সহায়তা করবে! আর সেটি হবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।’
এদিকে, ইরানের এক জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেছেন—যেকোনো মুহূর্তে ইরান পূর্ণমাত্রার প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান সক্রিয় করতে পারে ইরান। যার অর্থ হলো—ইরান আবারও যুদ্ধে ফিরে ব্যাপক আক্রমণ চালাতে পারে। কারণ, ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা ভঙ্গুর ও অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পথে এগোচ্ছে।
গতকাল বুধবার ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম প্রেস টিভিকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ওই কর্মকর্তা বলেন, বুধবার দিনের শুরুর দিকে যে নাজুক সমঝোতা হয়েছিল, তা ভেঙে দিতে কীভাবে ওই (ইসরায়েলি) শাসনব্যবস্থা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলছে, তা এখন পুরো বিশ্ব দেখছে।
তাঁর মতে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পাশাপাশি লেবাননে আগ্রাসন চালানো এবং ইরানে হামলা অব্যাহত রেখে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই চুক্তির খরচ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা। উচ্চপর্যায়ের ওই কর্মকর্তা মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে ‘এই আগ্রাসী রেজিমকে তার জায়গা দেখিয়ে দেওয়ার।’
তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, যদি যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ে, তবে এর পুরো দায় এককভাবে ‘জায়নিস্ট রেজিমকেই’ বহন করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি অঙ্গীকার করেন, ইরান ‘আগ্রাসী পক্ষকে শাস্তি দেবে।’
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ইসলামি বিপ্লবের তৎকালীন নেতা Ayatollah Seyed Ali Khamenei-কে হত্যা করার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি শাসনব্যবস্থা ইরানের বিরুদ্ধে বড় পরিসরের উসকানিবিহীন সামরিক অভিযান শুরু করে। ওই হামলায় বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কমান্ডার ও বেসামরিক মানুষও নিহত হন।
এর জবাবে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী এই অঞ্চলে মার্কিন ও ইসরায়েলি অবস্থানগুলোতে পাল্টা হামলা চালায় এবং কার্যকরভাবে পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতা প্রদর্শন করে। দ্রুত বিজয়ের যে প্রাথমিক প্রত্যাশা আক্রমণকারীদের ছিল, তা ভেস্তে যায়। বরং ইরানের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক সম্পদে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং একই সঙ্গে দেশের ঐক্য ও প্রতিরোধকে আরও জোরদার করে।
যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটি আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় Islamabad-এ আলোচনার জন্য দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই আলোচনার ভিত্তি হিসেবে ইরান ১০ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এতে অঞ্চল থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং Strait of Hormuz-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মতো শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইরানের Supreme National Security Council of Iran ৮ এপ্রিল জোর দিয়ে বলেছে, এই আগ্রাসন ইরানের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আগ্রাসন না করার নিশ্চয়তা এবং শত্রুতা বন্ধের পরিকল্পনা।
ইরান স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই আলোচনা সংঘাতের সমাপ্তি নির্দেশ করে না। বরং এটি যুদ্ধক্ষেত্রকে কূটনৈতিক প্রচেষ্টার দিকে সম্প্রসারণ মাত্র। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের অবস্থানও অপরিবর্তিত রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জাহাজ ও বিমানগুলো ইরানের আশপাশেই অবস্থান বজায় রাখবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে হওয়া চুক্তি পুরোপুরি মানা না হলে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ‘হামলা চালানো’ শুরু করবে।৪০ মিনিট আগে
