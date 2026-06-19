Ajker Patrika
ভারত

কলকাতা বিমানবন্দরে তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ২৩: ৫৫
কলকাতা বিমানবন্দরে তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকদের সংঘর্ষ
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির সফর শেষ করে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরছিলেন। তবে তাঁর ফেরার ঠিক আগমুহূর্তে কলকাতা বিমানবন্দর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দিল্লিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে বৈঠক শেষে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগেই সেখানে তৃণমূল ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিমানবন্দর সূত্রের বরাতে ভারতের বার্তা সংস্থা আইএএনএস জানিয়েছে, ঘটনার সময় একদল বিজেপি-সমর্থক বিমানবন্দরে জড়ো হন। তাঁদের কাছে ডিম ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সময়ে সেখানে বিপুলসংখ্যক তৃণমূল সমর্থকও এসে পৌঁছান।

তৃণমূল-সমর্থকদের অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর তাঁর দিকে ডিম ছুড়ে মারার উদ্দেশ্যেই মূলত বিজেপির কর্মীরা সেখানে দল বেঁধে অবস্থান নিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি মুখোমুখি সংঘাতে রূপ নেয়।

দেখতে দেখতেই অল্প সময়ের মধ্যে বিমানবন্দরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অ্যারাইভাল বা আগমন এলাকার কাছে দুই পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল গেটের ঠিক সামনেই তৃণমূল ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

মমতার ভাতিজা অভিষেককে চড়-থাপ্পড়, ডিম-পাথর নিক্ষেপমমতার ভাতিজা অভিষেককে চড়-থাপ্পড়, ডিম-পাথর নিক্ষেপ

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বিমানবন্দরের এক্সিট বা বহির্গমন গেটের বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিষেকের ওপর সম্ভাব্য হামলা রুখতে ও বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরিস্থিতির যেন অবনতি না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তারক্ষীরা বিশেষ ব্যবস্থা নেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্ধারিত গেটের পরিবর্তে বিকল্প গেটে নিরাপত্তাবেষ্টনী দিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। পরে পুলিশের কড়া নজরদারি ও তত্ত্বাবধানে তিনি সেই বিকল্প এক্সিট গেট ব্যবহার করেই বিমানবন্দর এলাকা ত্যাগ করেন।

বিষয়:

বিমানবন্দরসংঘর্ষভারততৃণমূল কংগ্রেসবিজেপিকলকাতামমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত