বোন হত্যার প্রতিশোধ নিতে ভগ্নিপতিকে হত্যা করল যুবক

বোনকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের নিজামাবাদে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, তেলেঙ্গানার নিজামাবাদে চিত্তারি হরিবাবু (২৬) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহতের বিরুদ্ধে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ ছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে নিজামাবাদে রাস্তার পাশের একটি খাবারের দোকানের কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, একটি গাড়িতে করে তিন–চারজন সেখানে আসে। তাদের মধ্যে একজন গাড়ি থেকে নেমে হরিবাবুকে অনুসরণ করেন। পরে নারকেল কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি ছুরি দিয়ে তাঁর ঘাড় ও মাথায় হামলা চালানো হয়।
এ ঘটনায় হরিবাবু গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিজামাবাদের সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। হরিবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ইউটিউবার গন্ধম বৈষ্ণবীকে হত্যার অভিযোগ ছিল। চলতি বছরের ১৭ মার্চ জাগিতিয়াল জেলার নিজ বাড়ি থেকে বৈষ্ণবীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
হত্যার সময় বৈষ্ণবী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ ছিল, অতিরিক্ত যৌতুকের দাবিতে তাঁকে নির্যাতন করা হতো। ওই অভিযোগের পর পুলিশ হরিবাবুর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও চলতি বছরের জুলাই মাসে তিনি জামিনে মুক্তি পান।
হরিবাবুকে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যার পেছনে বৈষ্ণবীর ভাই সন্তোষের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হরিবাবুকে হত্যার দায় স্বীকার করে একটি সেলফি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে সন্তোষকে বলতে শোনা যায়, ‘যে ব্যক্তি আমার বোনকে হত্যা করেছে, আমি তাঁকে হত্যা করেছি।’
ভিডিওতে তিনি আরও বলেন, তিনি একটি থানায় আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন এবং মানুষের কাছে তাঁকে সমর্থন করার আবেদন জানান। সন্তোষ দাবি করেন, সরকার ন্যায়বিচার দেবে বলে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি আরও দাবি করেন, অন্য একটি কাজে যাওয়ার সময় নিজামাবাদে হরিবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁকে চিনতে পেরে তিনি হামলা চালান।
সন্তোষ বলেন, নিজের নিরাপত্তার জন্য তিনি অস্ত্র সঙ্গে রাখতেন। ভিডিওতে তিনি আরও জানান, তাঁর স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। মৃত্যুদণ্ড এড়াতে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্যও মানুষের কাছে আবেদন করেন সন্তোষ। তিনি বলেন, ‘আমার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। দয়া করে আমাকে সমর্থন করুন এবং নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করুন।’
তবে ভিডিওটির সত্যতা এখনো পুলিশ যাচাই করছে। ভিডিওতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বারবার দাবি করেন, তাঁর বোনের মৃত্যুর জন্য যাকে দায়ী মনে করেন, তিনিই হরিবাবু এবং তিনি তাঁকে হত্যা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি পুলিশে আত্মসমর্পণ করার কথাও জানান। বৈষ্ণবীর হত্যাকাণ্ড তেলেঙ্গানায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। এবার সেই ঘটনার পর প্রকাশ্যে হরিবাবুর সন্দেহভাজন প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডও নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর হত্যার পর তাঁর স্বামীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
এদিকে হরিবাবুকে প্রকাশ্যে হত্যার ঘটনায় পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। কারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, তা খুঁজে বের করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।
ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে। এমন সময়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো...১৮ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুই ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ও এরিক ট্রাম্পের বিনিয়োগ থাকা একটি ড্রোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানের কাছে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিক্রির বিষয়ে আলোচনা করছে। চীনের ওপর ইসলামাবাদের নির্ভরতা কমানোর অংশ হিসেবে এই চুক্তি করার চেষ্টা চলছে।১ ঘণ্টা আগে
দিল্লিতে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের পর ছুরিকাঘাতে হত্যা করে মরদেহ খোলা মাঠে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চারজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। কয়েক দিন পর পচে যাওয়া মরদেহ উদ্ধারের সময় তার শরীরের কিছু অংশ কুকুরে খেয়ে ফেলেছিল।২ ঘণ্টা আগে
ইরান সমর্থিত ইয়েমেনি গোষ্ঠী হুতিদের গত এক সপ্তাহের সামরিক তৎপরতার পর তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তেহরানকে সহযোগিতা করার জন্য গোপনে অনুরোধ জানিয়েছে চীন। সৌদি আরব বেইজিংয়ের কাছে সহায়তা চাওয়ার পর চীন ইরানের কাছে এই বার্তা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ইরানি কর্মকর্তা। তাঁরা নাম প্রকাশ...৩ ঘণ্টা আগে