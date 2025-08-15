আরএসএস হলো পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও: নরেন্দ্র মোদি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-কে বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) হিসেবে অভিহিত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে তিনি হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জাতি গঠনে তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। চলতি বছর আরএসএস প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করতে যাচ্ছে।
৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘১০০ বছর আগে আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সব সময় জাতি গঠনে জড়িত ছিল। আরএসএস ভারতের সেবায় নিবেদিত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা। আরএসএস-এর ইতিহাস নিয়ে আমি গর্বিত।’ তিনি বিজয়া দশমী উপলক্ষে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের একটি ইউটিউব লিংক শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়াতেও সংগঠনটির প্রতি শুভেচ্ছা জানান এবং শতবর্ষকে ‘ঐতিহাসিক মাইলফলক’ হিসেবে উল্লেখ করেন।
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের নেতৃত্বে আগামী ২৬ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে শতবর্ষ উদ্যাপনের মূল আয়োজনটি অনুষ্ঠিত হবে। ‘১০০ ইয়ার্স অব সংঘ যাত্রা–নিউ হরাইজনস’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে গণমাধ্যম, কূটনীতি, ধর্ম এবং শিক্ষাসহ ১৭টি ক্ষেত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।
দিল্লির এই অনুষ্ঠানের পর নভেম্বরে বেঙ্গালুরু, এবং আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা ও মুম্বাইতেও অনুরূপ বড় আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।
এই বৃহৎ আয়োজনে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। কূটনৈতিক মহলে এই বিষয়টি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। অন্যদিকে, তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কারণে আঙ্কারাকেও এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধির অভিযোগ তুলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে আরএসএস তাদের অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের নেতা-কর্মী, মুসলিম ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের তরুণ উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
