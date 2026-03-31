Ajker Patrika
ভারত

ঘরে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখে ১৭ তলা থেকে স্ত্রীর লাফ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রকৌশলী দম্পতি বিবি শাজিয়া সিরাজ ও ভানু চন্দর রেড্ডি কুন্তা। ছবি: এনডিটিভি

ঘরে দরজা আটকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে স্বামীকে। দেখেই স্ত্রী ১৭ তলা থেকে লাফ দিয়ে মারা গেছেন। এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ভারতের বেঙ্গালুরুতে। প্রকৌশলী দম্পতির এমন পরিণতির কারণ খুঁজছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে।

তেলেঙ্গানার সিদ্দিপেট এলাকায় এক অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা সফটওয়্যার প্রকৌশলী ভানু চন্দর রেড্ডি কুন্তা (৩২) ও বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইবিএম-এ কর্মরত প্রকৌশলী বিবি শাজিয়া সিরাজ (৩১) দম্পতি।

গত সোমবার অ্যাপার্টমেন্টের একটি কক্ষে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন ভানু।

পুলিশের বরাতে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনার সময় কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে শাজিয়া বারবার কড়া নাড়েন। ডাকাডাকির পরও স্বামীর কোনো সাড়া না পেয়ে নিরাপত্তারক্ষী ও প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান তিনি।

পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাঁরা ভানুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। স্বামীর মরদেহ দেখেই ওই আবাসিক কমপ্লেক্সের ১৭ তলা থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্ত্রী শাজিয়া।

এনডিটিভি জানিয়েছে, তেলেঙ্গানায় পরিবারের সদস্যদের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথক দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

এই আত্মহত্যার নেপথ্যে কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পারিবারিক কলহ নাকি মানসিক অবসাদ কাজ করেছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ।

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

আরও ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

হরমুজ উন্মুক্ত না করেই যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প, কেন এই পিছু হটা

ইরানের স্কুলে এবার পরীক্ষামূলক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মারল যুক্তরাষ্ট্র, নিহত অন্তত ২১

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

এসএসসি পাসে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জে

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় জ্বালানি কার্ড সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন, স্ট্রোকে একজনের মৃত্যু

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত নারীর তালিকা প্রকাশ করতে নোটিশ

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

কে এই ‘ক্রিপ্টো ব্রো’—যাঁর হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ

ঘরে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখে ১৭ তলা থেকে স্ত্রীর লাফ

ঘরে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখে ১৭ তলা থেকে স্ত্রীর লাফ

যুদ্ধের বিল দিতে হবে আরব দেশগুলোকে, কত টাকা চাইতে পারেন ট্রাম্প

যুদ্ধের বিল দিতে হবে আরব দেশগুলোকে, কত টাকা চাইতে পারেন ট্রাম্প