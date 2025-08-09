কাশ্মীরে দুই ভারতীয় সেনা নিহত

অনলাইন ডেস্ক
জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় কথিত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষের নবম দিনে আজ শনিবার দুই সেনা নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরে এটি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে কথিত সন্ত্রাসীদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষগুলোর মধ্যে একটি।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ কর্পস সদর দপ্তর এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং এবং সিপাহি হারমিন্ডার সিং নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রাতের লড়াইয়ে আরও দুজন সেনা আহত হয়েছেন, যা নিয়ে আহতদের সংখ্যা ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। শত শত সেনাসদস্য এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন।
অপারেশনে শত্রুদের অবস্থান শনাক্ত করতে ড্রোন ও অ্যাটাক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, গতকাল শুক্রবার আখাল এলাকায় একদল অস্ত্রধারীর উপস্থিতির খবর পাওয়ার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক গোলাগুলিতে একজন স্থানীয় অস্ত্রধারী নিহত হন। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক নলিন প্রভাত এই অপারেশনের তত্ত্বাবধান করছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুর্গম ভূখণ্ড ও বনভূমি হওয়ার কারণে সময় লাগছে।
ভারতের দিল্লির পাশের গুরগাঁওয়ে এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। দুই বন্ধুকে তাদের চিকন শরীর নিয়ে কটাক্ষ করায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন এক ২০ বছর বয়সী তরুণ। স্কুলের টয়লেট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই তরুণের রক্তাক্ত মরদেহ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ মিনিট আগে
ভারতে নিবন্ধিত উড়োজাহাজ ও এয়ারলাইনসগুলোর জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করেছিল পাকিস্তান। এর ফলে, পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথোরিটি (পিএএ) প্রায় ৪১০ কোটি রুপি আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশটির পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।২৭ মিনিট আগে
গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের জেরে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানি। জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মের্ৎস গতকাল শুক্রবার এই ঘোষণা দেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জার্মানির এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলার শিলাই এলাকার থিন্দো গ্রামের দুই ভাই প্রদীপ নেগি ও কপিল নেগি একই নারীকে বিয়ে করে আলোচনায় এসেছেন। কুনহাট গ্রামের সুনীতা চৌহানকে তাঁরা বিয়ে করেছেন স্থানীয় বহুবিবাহের ঐতিহ্য ‘জোড়িদার প্রথা’ অনুযায়ী। এ বিয়ে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা হলেও তাতে ভ্রুক্ষেপ করছেন...৩ ঘণ্টা আগে