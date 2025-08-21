Ajker Patrika
বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামে আধার কার্ড বিতরণ বন্ধ করল বিজেপি সরকার

কলকাতা প্রতিনিধি  
আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। ছবি: পিটিআই
আসামের রাজনীতি ও প্রশাসনে ফের এক নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে, আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (১৮ বছরের বেশি) নতুন আধার কার্ড (জাতীয় পরিচয়পত্র) দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

আসামের বিজেপি সরকারের যুক্তি হলো, জনসংখ্যার তুলনায় আধারের কভারেজ ইতিমধ্যেই ১০৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, যত মানুষ থাকার কথা, তার চেয়েও বেশি আধার কার্ড বিদ্যমান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এর কারণ হলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন উপায়ে আধার সংগ্রহ করেছে। সেই পথ বন্ধ করতেই এই কড়াকড়ি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশি আটক করছি। তবুও তাঁরা নানা কৌশলে আধার নিয়ে নাগরিক পরিচয় পেতে চাইছেন। এবার সেই রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।’

এই নিয়ম সব সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না। তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং চা-বাগান এলাকার গোষ্ঠীর জন্য সরকার এক বছরের বিশেষ ছাড় রেখেছে। কারণ তাদের আধার কভারেজ এখনো পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক এখনো আধার পাননি, তাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে এককালীন আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

এরপর থেকে কেবলমাত্র ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে’ আধার দেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া সহজ হবে না—প্রথমে বিশেষ শাখা ও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছতে হবে, তারপর ডেপুটি কমিশনার অনুমোদন দিলে তবেই আধার কার্ড হাতে পাওয়া সম্ভব।

এই সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ স্বাগত জানাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ শঙ্কিত। স্বাগতকারীরা মনে করছেন, এতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের নাগরিক অধিকার ভোগের রাস্তা বন্ধ হবে। অন্যদিকে বিরোধীরা বলছেন, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকও হয়তো প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়বেন।

তবে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট—আধার আর শুধু কল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার নথি নয়, এটি এখন নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। আর সেই নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ।

