বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামে আধার কার্ড বিতরণ বন্ধ করল বিজেপি সরকার

কলকাতা প্রতিনিধি
আসামের রাজনীতি ও প্রশাসনে ফের এক নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে, আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (১৮ বছরের বেশি) নতুন আধার কার্ড (জাতীয় পরিচয়পত্র) দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।
আসামের বিজেপি সরকারের যুক্তি হলো, জনসংখ্যার তুলনায় আধারের কভারেজ ইতিমধ্যেই ১০৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, যত মানুষ থাকার কথা, তার চেয়েও বেশি আধার কার্ড বিদ্যমান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এর কারণ হলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন উপায়ে আধার সংগ্রহ করেছে। সেই পথ বন্ধ করতেই এই কড়াকড়ি।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশি আটক করছি। তবুও তাঁরা নানা কৌশলে আধার নিয়ে নাগরিক পরিচয় পেতে চাইছেন। এবার সেই রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।’
এই নিয়ম সব সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না। তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং চা-বাগান এলাকার গোষ্ঠীর জন্য সরকার এক বছরের বিশেষ ছাড় রেখেছে। কারণ তাদের আধার কভারেজ এখনো পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক এখনো আধার পাননি, তাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে এককালীন আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
এরপর থেকে কেবলমাত্র ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে’ আধার দেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া সহজ হবে না—প্রথমে বিশেষ শাখা ও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছতে হবে, তারপর ডেপুটি কমিশনার অনুমোদন দিলে তবেই আধার কার্ড হাতে পাওয়া সম্ভব।
এই সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ স্বাগত জানাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ শঙ্কিত। স্বাগতকারীরা মনে করছেন, এতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের নাগরিক অধিকার ভোগের রাস্তা বন্ধ হবে। অন্যদিকে বিরোধীরা বলছেন, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকও হয়তো প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়বেন।
তবে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট—আধার আর শুধু কল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার নথি নয়, এটি এখন নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। আর সেই নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ।
আসামের রাজনীতি ও প্রশাসনে ফের এক নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের অজুহাতে, আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে (১৮ বছরের বেশি) নতুন আধার কার্ড (জাতীয় পরিচয়পত্র) দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।
আসামের বিজেপি সরকারের যুক্তি হলো, জনসংখ্যার তুলনায় আধারের কভারেজ ইতিমধ্যেই ১০৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, যত মানুষ থাকার কথা, তার চেয়েও বেশি আধার কার্ড বিদ্যমান। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এর কারণ হলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বিভিন্ন উপায়ে আধার সংগ্রহ করেছে। সেই পথ বন্ধ করতেই এই কড়াকড়ি।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশি আটক করছি। তবুও তাঁরা নানা কৌশলে আধার নিয়ে নাগরিক পরিচয় পেতে চাইছেন। এবার সেই রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।’
এই নিয়ম সব সম্প্রদায়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না। তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং চা-বাগান এলাকার গোষ্ঠীর জন্য সরকার এক বছরের বিশেষ ছাড় রেখেছে। কারণ তাদের আধার কভারেজ এখনো পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক এখনো আধার পাননি, তাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে এককালীন আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
এরপর থেকে কেবলমাত্র ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে’ আধার দেওয়া হবে। সেই প্রক্রিয়া সহজ হবে না—প্রথমে বিশেষ শাখা ও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছতে হবে, তারপর ডেপুটি কমিশনার অনুমোদন দিলে তবেই আধার কার্ড হাতে পাওয়া সম্ভব।
এই সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ স্বাগত জানাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ শঙ্কিত। স্বাগতকারীরা মনে করছেন, এতে বাংলাদেশি অভিবাসীদের নাগরিক অধিকার ভোগের রাস্তা বন্ধ হবে। অন্যদিকে বিরোধীরা বলছেন, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকও হয়তো প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সমস্যায় পড়বেন।
তবে সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট—আধার আর শুধু কল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার নথি নয়, এটি এখন নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। আর সেই নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ।
নিউইয়র্কের এক আপিল আদালত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেওয়া প্রায় ৫০ কোটি ডলারের দেওয়ানি জরিমানা বাতিল করেছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে সিভিল ফ্রডের ওই মামলা ২০২২ সালে করা হয়েছিল। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি তাঁর সম্পদমূল্য অতিরিক্ত১ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার সংসদ সদস্যরা দীর্ঘ দাম্পত্য সম্পর্ককে উৎসাহিত করতে নতুন এক উদ্যোগ বিবেচনা করছেন। প্রস্তাবিত নীতির আওতায় অন্তত ৩০ বছর ধরে বিবাহিত আছেন—এমন দম্পতিদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রিয়া নভোস্তি জানিয়েছে, ইতিমধ্যে কয়েকটি আঞ্চলিক প্রশাসনে এ ধরনের ভাতা চালু রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
কাবুলে হাত ধরাধরি আর অর্ধেক হাসি মুখে ছবি তুললেন পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতেই এমন দৃশ্য ধরা পড়ল ক্যামেরায়। এটি ছিল গত ১২ সপ্তাহের চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ও আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তা৩ ঘণ্টা আগে
জার্মান প্রসিকিউটরেরা জানিয়েছেন, নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ইউক্রেনীয় নাগরিককে ইতালিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পর বাল্টিক সাগরের নিচে এই পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটে, যা ইউরোপের জ্বালানি সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।৩ ঘণ্টা আগে