চীন-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রেলে দুই বছরে ৪৫ হাজার কোটি বিনিয়োগ করবে ভারত, উদ্দেশ্য কী

চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় রেল অবকাঠামো উন্নয়নে আগামী ১৮ থেকে ২৪ মাসে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি রুপি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে ভারত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত ব্যক্তিদের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে ব্লুমবার্গ। আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্যে এটিকে ভারতের অন্যতম বড় কৌশলগত অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী—পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, আসামসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে নতুন রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ব্যক্তিগত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তাঁরা দাবি করেছেন, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে এই কর্মসূচির আওতায় যে অর্থ ব্যয় হবে, তা আগামী দুই বছরে ভারতের মোট পরিকল্পিত রেল অবকাঠামো বিনিয়োগের প্রায় ২২ শতাংশ। এর আগে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেতু ও টানেলসহ নতুন রেলপথ নির্মাণে ৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন পরিকল্পনা সেই উদ্যোগের তুলনায় আরও বিস্তৃত।
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা জোরদারের এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে নেওয়া হচ্ছে, যখন চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ছয় বছর আগে প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষের পর চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। অন্যদিকে, গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটি স্বল্পমেয়াদি সংঘাতে জড়িয়েছিল। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও দুই দেশের দীর্ঘদিনের তুলনামূলক স্থিতিশীল সম্পর্কে নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে।
তথ্যমতে, পরিকল্পিত রেল অবকাঠামোর একটি বড় অংশ হবে দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ, বেসামরিক যোগাযোগের পাশাপাশি এসব রেলপথ সামরিক সরঞ্জাম, সেনা ও রসদ দ্রুত পরিবহনে ব্যবহার করা যাবে। একই সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে অনুন্নত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থারও উন্নতি হবে।
হিমালয়, শিলিগুড়ি করিডর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সর্ব-মৌসুমি ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সেনা মোতায়েনের সময় কমানো এবং বিকল্প সরবরাহব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাইছে নয়াদিল্লি।
গত এক দশকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি চীনও ডোকলাম উপত্যকাকে কেন্দ্র করে ২০১৭ সালের সামরিক উত্তেজনার পর সীমান্ত এলাকায় বিমানবন্দর ও হেলিপোর্টসহ দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো নির্মাণ দ্রুততর করেছে।
মিয়ানমারের আটক সাবেক নেত্রী অং সান সু চি গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো কোনো বিদেশি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার (৩ আগস্ট) ছবি প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির (আইসিআরসি) এক প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার শারীরিক অবস্থা...১ ঘণ্টা আগে
ভারতের উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে এক ৪০ বছর বয়সী নারী মনোরোগ বিশেষজ্ঞের বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি আত্মহত্যার ঘটনা।২ ঘণ্টা আগে
সুদানের দারফুরে দেশটির সেনাবাহিনীর ড্রোন হামলায় অন্তত ৩৫ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রোববার স্থানীয় সময় বেলা ১টার দিকে (গ্রিনিচ সময় সকাল ১১ টা) উত্তর দারফুর রাজ্যের গারা আল-জাওয়াইয়া গ্রামের একটি আদালতে এ হামলা চালানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের তিন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটের তিনটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ভোট গণনা চলছে। এর মধ্যে বিহারের বহুল আলোচিত বাঁকিপুর আসনে প্রাথমিক গণনায় এগিয়ে রয়েছেন সাবেক রাজনৈতিক কৌশলবিদ ও জন সুরজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোর।৩ ঘণ্টা আগে