উত্তর প্রদেশে ১ কোটিরও বেশি ভুয়া ভোটার, প্রশ্নের মুখে কোণঠাসা বিজেপি

ভারতের উত্তর প্রদেশে ১ কোটি ভুয়া ভোটার চিহ্নিত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। এ সময় উত্তর প্রদেশে ভুয়া ভোটারের বিশাল তালিকা সামনে আসলো। তাও আবার শত বা হাজার নয়, ১ কোটি ভুয়া ভোটার চিহ্নিত হয়েছে। এ নিয়ে বেশ চাপের মুখে পড়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন দল বিজেপি।

নির্বাচন কমিশনের দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যাচাই-বাছাইয়ের পর উত্তর প্রদেশে ১ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক ভোটার চিহ্নিত হয়েছে। কমিশন আরও জানায়, একাধিক ভোটারের ক্ষেত্রে একই নাম, ঠিকানা, বয়স ও লিঙ্গ মিলে গেছে, যার ফলে ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এবারই প্রথম রাজ্যে ফেস রেকগনিশন ও এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটার তালিকা যাচাই চলছে। কমিশনের নির্দেশে বুথ লেভেল অফিসারেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই-বাছাই করছেন। সন্দেহজনক নাম মিললে তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছেন।

রাজ্য নির্বাচনী অফিসার রাজপ্রতাপ সিং জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু করতে প্রযুক্তি ব্যবহারসহ আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জেলা শাসকদেরও প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত সংবেদনশীল বুথগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগে বিজেপিকে এখন চাপে পড়তে হচ্ছে। কারণ বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি ভুয়া ভোটারদের তালিকার সুবিধা নিয়েছে।

উত্তর প্রদেশ ভারত নির্বাচন বিজেপি ভোটার
সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

গাজায় প্রাণহানি আরও ২০, অনাহারে নিহত এক শিশুসহ আরও ৬ জন

উত্তর প্রদেশে ১ কোটির বেশি ভুয়া ভোটার, প্রশ্নের মুখে কোণঠাসা বিজেপি

বিজেপির নতুন চাল: ২০১৪ সালের পরে যাওয়া অমুসলিমরাও নাগরিকত্ব পেতে পারে

মিসরে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের গ্যাস রপ্তানি চুক্তি আটকে দিলেন নেতানিয়াহু, কিন্তু কেন

