সাড়ে ৫ বছরে মোদির বিদেশ সফরে খরচ ৫৫৭ কোটি রুপি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফরপ্রীতির কথা সর্বজনবিদিত। তিনি প্রায়ই বিভিন্ন দেশ সফরে যান। সম্প্রতি ২০২১ সালের পর থেকে তাঁর এসব সফরে সরকারি কোষাগার থেকে অন্তত ৫৫৭ কোটি ৫১ লাখ রুপি খরচ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় দেওয়া ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক লিখিত জবাবে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সঞ্জয় সিং এবং ড. ভি শিবদাসন একটি তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের মাধ্যমে ২০২১ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের বিস্তারিত তথ্য, প্রতিটি সফরে হওয়া ব্যয় এবং এসব সফরের মাধ্যমে দেশভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। এর জবাবেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব তথ্য দিয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সরকারি সফর করেছেন। সরকার আরও জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১৩ থেকে ১৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর সফরের ফ্রান্স পর্বের ব্যয়ের হিসাব এখনো সম্পন্ন হয়নি। ফলে মোট ৫৫৭ কোটি ৫১ লাখ রুপির হিসাবের মধ্যে ওই ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ ছাড়া ২০২৬ সালের আরও কয়েকটি সফরের ব্যয়ের হিসাব আপাতত প্রাথমিক পর্যায়ের এবং সব বিল নিষ্পত্তির পর এসব অঙ্ক চূড়ান্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
সফরের গন্তব্য, সময়কাল এবং সফরের ধরন অনুযায়ী ব্যয়ের পরিমাণে পার্থক্য ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তালিকায় সবচেয়ে ব্যয়বহুল সফরগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্স সফর, যার ব্যয় ছিল ২৫ কোটি ৫৯ লাখ রুপি; একই সফরের যুক্তরাষ্ট্র পর্বে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ৫৪ লাখ রুপি। এ ছাড়া ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ব্রাজিল সফরে ১৭ কোটি ৭২ লাখ রুপি, একই বছরের এপ্রিলে সৌদি আরব সফরে ১৫ কোটি ৫৪ লাখ রুপি, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র সফরে ১৫ কোটি ৩৩ লাখ রুপি এবং ২০২৪ সালের জুনে ইতালি সফরে ১৪ কোটি ৩৬ লাখ রুপি ব্যয় হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার জবাবে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের বিদেশ সফর বিদেশি দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ও যোগাযোগ জোরদার করার এবং দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠিত মাধ্যম। এসব সফরের মাধ্যমে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি সহযোগিতা এবং স্থিতিস্থাপক সরবরাহব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারত্ব আরও গভীর হয় বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
তুলনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, আগের বছরগুলোর কয়েকটি প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরেও উল্লেখযোগ্য ব্যয় হয়েছিল। এর মধ্যে ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরে ১০ কোটি ৭৪ লাখ রুপি, ২০১৩ সালে রাশিয়া সফরে ৯ কোটি ৯৫ লাখ রুপি, ২০১১ সালে ফ্রান্স সফরে ৮ কোটি ৩৩ লাখ রুপি এবং ২০১৩ সালে জার্মানি সফরে ৬ কোটি ২ লাখ রুপি খরচ হয়েছিল।
মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে, এসব পরিসংখ্যান প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার বিষয়টি এতে সমন্বয় করা হয়নি।
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