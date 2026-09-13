সি-মোদি দিল্লিতে হাত মেলালেও অরুণাচলে ভূমি দখলের অভিযোগ চীনের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে গতকাল শনিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় সীমান্ত সংঘর্ষের প্রায় সাত বছর পর এটি সি চিন পিংয়ের প্রথম ভারত সফর। বৈঠকে দুই নেতা বাণিজ্য বৃদ্ধি, সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদারের অঙ্গীকার করেন। তবে এই আলোচনার আবহেই অরুণাচল প্রদেশে চীনা সেনাবাহিনীর ভূখণ্ড দখল ও অবকাঠামো নির্মাণের খবর সামনে এসেছে।
স্যাটেলাইট ইমেজ বা উপগ্রহ চিত্র ও স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীদের তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দি ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, বিতর্কিত হিমালয় সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডের গভীরে প্রবেশ করে ঘাঁটি নির্মাণ করছে চীন, যা সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে।
ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অরুণাচল প্রদেশের আপার সুবানসিরি জেলার তাকসিং-গেলেমো সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চলে চীন কিছু সড়ক, হেলিপ্যাড, বহুতল ভবন ও সামরিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ করছে।
ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স সংস্থা জেনসের স্যাটেলাইট বিশ্লেষণে নিশ্চিত করা হয়েছে, তিব্বতের লহুনজে কাউন্টির ঝারি শহরের কাছে চীন ব্যাপক নির্মাণকাজ চালাচ্ছে। স্যাটেলাইট চিত্রে সড়ক প্রশস্ত করার পাশাপাশি একাধিক নতুন হেলিপ্যাড ও ছাদ-সংবলিত ভবন দেখা গেছে, যা ভারী সামরিক সরঞ্জাম চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পিছু হটছে ভারতীয় সেনারা, এগিয়ে আসছে চীন
সীমান্তবর্তী গেলেমো গ্রামের বাসিন্দা তাকোক ম্রা ইনডিপেনডেন্টকে বলেন, ‘চীন এখন আমাদের পূর্বপুরুষের জমি দখল করছে। তারা ভারতীয় ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে।’
অল টাগিন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (এটিএসইউ) ও পাহাড়ি উপজাতি সংগঠন নাহ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটি যৌথ প্রতিনিধিদল এলাকাটি পরিদর্শন শেষে প্রশাসনের কাছে লিখিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। দলনেতা তাদাক পাকবা বলেন, সীমান্তবর্তী গ্রামে শুধু আতঙ্কই তৈরি হয়নি, বাস্তবতা হলো—ভারতীয় সেনারা পিছু হটছে এবং চীনা বাহিনী ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।
ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারতের টহল পয়েন্ট ‘শেরা ৫’ ও ‘নাঙ্গা পাহাড়’ অঞ্চলে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচল এবং ভারতীয় সেনাদের টহল চীনা সেনাবাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধপূজার স্থান ‘পোত্রাং লেক’-এ স্থানীয় ‘না’ উপজাতির প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
‘সালামি স্লাইসিং’ কৌশল ও স্থানীয় দুরবস্থা
জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) চীনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীকান্ত কোন্ডাপল্লী ইনডিপেনডেন্টকে বলেন, এটি চীনের পরিচিত ‘সালামি স্লাইসিং’ কৌশলের অংশ। এ প্রক্রিয়ায় তারা ধাপে ধাপে জমি দখল করে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলে।
অধ্যাপক শ্রীকান্ত জানান, চীন সীমান্তে ১০০টির বেশি মডেল ভিলেজ বা শিওকাং তৈরি করে তাদের অবস্থান জোরদার করেছে। কিন্তু ভারতের ‘ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ’ কর্মসূচি পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবে সফল হতে পারেনি। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত নিয়মিত পৌঁছাতে পারছে না আর বেইজিং সেই সুযোগেরই ব্যবহার করছে।
দুই দেশের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া
চীনা অনুপ্রবেশের ঘটনা নিয়ে ভারতে বিতর্ক তৈরি হলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী ও অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নতুন করে অনুপ্রবেশের তথ্যকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘সীমান্ত পরিস্থিতির ওপরই নির্ভর করবে আমাদের সামগ্রিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ।’
অন্য দিকে, বেইজিংয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বর্তমানে চীন-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি মোটের ওপর স্থিতিশীল রয়েছে।
মজার বিষয় হলো, গতকাল শনিবার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অংশ হিসেবে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-সি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ২০২০ সালের হিমালয় সীমান্ত সংঘাত-পরবর্তী জটিলতা কাটিয়ে দুই নেতা সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বৈঠকে সম্পর্ক স্বাভাবিকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটারের অনির্ধারিত সীমান্তে চীনের সামরিক কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য সীমান্ত এলাকায় স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর সরকার জানেই না চীন অরুণাচল সীমান্তে তাদের জমি দখল করছে।
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বাংলা মার্কেটখ্যাত কোতারায়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৬৪ বাংলাদেশিসহ ৪৭২ অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৩৯ জন পুরুষ ও ৩৩ জন নারী...৩৪ মিনিট আগে
যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থী কয়েকজন নারী ব্রিটিশ পুরুষদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছেন। তবে অনেকেই জানিয়েছেন, নিজেদের আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা এসব ঘটনার বিষয়ে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা ফৌজদারি মামলা করতে ভয় পান।৩ ঘণ্টা আগে
বাব এল-মান্দেব প্রণালিতে আরও শক্ত অবস্থানে ইরান-সমর্থিত হুতিরা। এ অবস্থায় মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ইয়েমেন ছেড়ে জিবুতিতে পালিয়ে গেছে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ। দেশটির অর্থনীতি ও অর্থ বিষয়ক মন্ত্রীর বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা।৩ ঘণ্টা আগে
রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধ এখন আর শুধু ইউক্রেনের ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নেই। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের মরুভূমি, মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের সামরিক দক্ষতা কাজে লাগাচ্ছে ইউক্রেন।৩ ঘণ্টা আগে