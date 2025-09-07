Ajker Patrika
ভারতে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন: ওয়েইসির সমর্থনে গতি পেল বিরোধী শিবির

কলকাতা প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৯
আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ও বি. সুদর্শন রেড্ডি। ছবি: সংগৃহীত
আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ও বি. সুদর্শন রেড্ডি। ছবি: সংগৃহীত

কেন্দ্রে এনডিএর দাপট থাকলেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে জমজমাট লড়াইয়ের আবহ। আগামী মঙ্গলবার ভোট। এর মধ্যে আলোচনায় এল বিরোধী শিবিরের নতুন চমক। বিরোধী শিবিরের প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডির প্রতি সমর্থন জানালেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওয়েইসি জানান, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির আহ্বানে তিনি রেড্ডির পাশে দাঁড়াচ্ছেন। কেন্দ্রবিরোধী শক্তিকে এক মঞ্চে আনাই তাঁর উদ্দেশ্য। ওয়েইসির এই ঘোষণার পর তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

আগেই বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, আপ, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি (শরদ গোষ্ঠী) ও শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী)। ওয়েইসির ঘোষণার পর বিরোধীদের সংখ্যা খুব বেশি না বাড়লেও রাজনৈতিক তাৎপর্য বেড়ে গেল অনেকটা।

এর আগে জুলাই মাসে আচমকাই পদত্যাগ করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগপত্র দেন। তাঁর জায়গা পূরণের জন্য ৯ সেপ্টেম্বর ভোটের দিন ঠিক করা হয়। এনডিএ ঘোষণা করে সাবেক রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণের নাম।

এনডিএর প্রার্থী হিসেবে রাধাকৃষ্ণণকে মূলত দক্ষিণ ভারতের ভোটারদের লক্ষ্য করে মনোনীত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধীরা বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে বেছে নিয়েছে। বিচারক হিসেবে সততা ও স্বচ্ছতার প্রতীক তিনি। ফলে বিরোধীদের কৌশল ছিল একজন নিরপেক্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে সামনে আনা।

সংসদীয় সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে এনডিএর প্রার্থী অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু বিরোধীরা জানে, জয় না পেলেও এই নির্বাচন তাদের ঐক্যের পরীক্ষা। ওয়েইসির মতো নেতা পাশে দাঁড়ানো মানে সংখ্যালঘু ও দক্ষিণী রাজনীতিতে বিরোধী শিবির একটি প্রতীকী শক্তি পেল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই নির্বাচন শুধু উপরাষ্ট্রপতি বাছাই নয়, বরং ২০২৬–এর দিকে বিরোধী জোটের পরীক্ষামূলক মঞ্চ। সংখ্যায় হেরে গেলেও বিরোধীরা নিজেদের ‘সম্মিলিত শক্তি’র ছবি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছে।

