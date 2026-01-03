বিয়ে করছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ছেলে, কনে কে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও ব্যবসায়ী রবার্ট ভদ্রর ছেলে রাইহান ভদ্র তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী আভিভা বেগের সঙ্গে বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। একান্ত পারিবারিক এই আয়োজনের কিছু ছবি শেয়ার করে দম্পতি নিজেই এই খবরটি জানিয়েছেন, যেখানে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই উপস্থিত ছিলেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানাচ্ছে, রণথম্বোরে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই বাগদান সম্পন্ন হয়। প্রথম যে ছবিটি প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে রাতের সেই উদ্যাপনে রাইহান ও আভিভা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পরনে তাঁদের ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক। রাইহানের পরনে ছিল গাঢ় রঙের শেরওয়ানি, আর আভিভা বেছে নিয়েছিলেন কারুকাজ করা শাড়ি।
অন্য একটি ছবিতে এই যুগলকে শৈশববেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে দেখা যায়, সেখানেও তাঁরা প্রথাগত পোশাকে সজ্জিত। রাইহানের পরনে ছিল সাদা রঙের কুর্তা-পায়জামা এবং আভিভা পরেছিলেন সরষে-হলুদ রঙের স্যুট।
সূত্র জানিয়েছে, ২৫ বছর বয়সী রাইহান গত সপ্তাহে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আভিভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনি তাতে সম্মতি জানান। তাঁরা গত প্রায় সাত বছর ধরে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আভিভা বেগ দিল্লির একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা ইমরান বেগ একজন ব্যবসায়ী এবং মা নন্দিতা বেগ একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। নন্দিতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত এবং তিনি কংগ্রেসের সদর দপ্তর ইন্দিরা ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজও করেছেন। সাধারণত, উপমহাদেশে বেগ পারিবারিক উপাধিটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
আভিভা দিল্লির মডার্ন স্কুলে পড়াশোনা করার পর ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি থেকে মিডিয়া কমিউনিকেশন ও জার্নালিজমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, আলোকচিত্রী এবং প্রযোজক। রাইহান ভদ্র দেরাদুনের দ্য দুন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর দাদা রাজীব গান্ধী এবং মামা রাহুল গান্ধীও একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েছেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (সোয়াস) থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।
পেশায় একজন ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট রাইহানের কাজের পরিধি বন্যপ্রাণী, সড়ক ও বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কাজ মুম্বাইভিত্তিক সমসাময়িক আর্ট গ্যালারি ‘আপ্রে আর্ট হাউসে’ প্রদর্শিত হয়েছে।
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও ব্যবসায়ী রবার্ট ভদ্রর ছেলে রাইহান ভদ্র তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী আভিভা বেগের সঙ্গে বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। একান্ত পারিবারিক এই আয়োজনের কিছু ছবি শেয়ার করে দম্পতি নিজেই এই খবরটি জানিয়েছেন, যেখানে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই উপস্থিত ছিলেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানাচ্ছে, রণথম্বোরে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই বাগদান সম্পন্ন হয়। প্রথম যে ছবিটি প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে রাতের সেই উদ্যাপনে রাইহান ও আভিভা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পরনে তাঁদের ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক। রাইহানের পরনে ছিল গাঢ় রঙের শেরওয়ানি, আর আভিভা বেছে নিয়েছিলেন কারুকাজ করা শাড়ি।
অন্য একটি ছবিতে এই যুগলকে শৈশববেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে দেখা যায়, সেখানেও তাঁরা প্রথাগত পোশাকে সজ্জিত। রাইহানের পরনে ছিল সাদা রঙের কুর্তা-পায়জামা এবং আভিভা পরেছিলেন সরষে-হলুদ রঙের স্যুট।
সূত্র জানিয়েছে, ২৫ বছর বয়সী রাইহান গত সপ্তাহে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে আভিভাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তিনি তাতে সম্মতি জানান। তাঁরা গত প্রায় সাত বছর ধরে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আভিভা বেগ দিল্লির একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা ইমরান বেগ একজন ব্যবসায়ী এবং মা নন্দিতা বেগ একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। নন্দিতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত এবং তিনি কংগ্রেসের সদর দপ্তর ইন্দিরা ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজও করেছেন। সাধারণত, উপমহাদেশে বেগ পারিবারিক উপাধিটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
আভিভা দিল্লির মডার্ন স্কুলে পড়াশোনা করার পর ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি থেকে মিডিয়া কমিউনিকেশন ও জার্নালিজমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, আলোকচিত্রী এবং প্রযোজক। রাইহান ভদ্র দেরাদুনের দ্য দুন স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর দাদা রাজীব গান্ধী এবং মামা রাহুল গান্ধীও একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েছেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (সোয়াস) থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।
পেশায় একজন ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট রাইহানের কাজের পরিধি বন্যপ্রাণী, সড়ক ও বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফি পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কাজ মুম্বাইভিত্তিক সমসাময়িক আর্ট গ্যালারি ‘আপ্রে আর্ট হাউসে’ প্রদর্শিত হয়েছে।
প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের মতো গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভারতের বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদলের (আইএনএলডি) প্রধান অভয় সিং চৌতালা।১৮ মিনিট আগে
আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে নেওয়ায় ভারতে বিতর্ক তুঙ্গে। শিব সেনার পর অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন।২৬ মিনিট আগে
লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। আকাশ ফুঁড়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেখানে অবস্থানরত আল–জাজিরার প্রতিনিধি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল।২৯ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ—আইপিএলের ২০২৬ সিজনের জন্য শাহরুখ খানের মালিকানাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) দলে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ নিয়েছেন কংগ্রেস এমপি শশী থারুর।১ ঘণ্টা আগে