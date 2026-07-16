Ajker Patrika
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ভারত

পুরীতে রথযাত্রায় পদদলিত হয়ে নিহত ১, আহত শতাধিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পুরীতে রথযাত্রায় পদদলিত হয়ে নিহত ১, আহত শতাধিক
পুরীর রথযাত্রায় প্রতিবছর লাখো ভক্তের সমাগম হয়। ছবি: পিটিআই

ভারতের ওডিশার পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় পদদলিত হয়ে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ১০০ ভক্ত। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার পুরীর বড়দাণ্ডা (গ্র্যান্ড রোড) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই সময় ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ টানার অনুষ্ঠান দেখতে লাখো ভক্ত সেখানে জড়ো হয়েছিলেন।

প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে এক ভক্ত গুরুতর শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। তাঁকে দ্রুত পুরী জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

এ ছাড়া পদদলিত হওয়ার ঘটনায় আরও অনেকে আহত হন। তাঁদের আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ঘটনায় প্রায় ১০০ জন ভক্ত আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

তবে কী কারণে পদদলিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। প্রশাসন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে।

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ভারতের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় আয়োজন। প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে লাখো ভক্ত এই উৎসবে অংশ নিতে পুরীতে সমবেত হন।

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