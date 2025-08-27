Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে ভারতে বিল পাস, নিষিদ্ধ ৫ অ্যাপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের সংসদ অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে নতুন আইন পাস করেছে। গত ২১ আগস্ট দেশটির লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হওয়া ‘প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫’ অনুযায়ী—টাকার দিয়ে খেলা যায় এমন সব অনলাইন গেমের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রতারণামূলক এসব গেমিং প্ল্যাটফর্ম আসক্তি, আর্থিক ক্ষতি এবং সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। এ কারণে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এই আইনের আওতায় চলতি বছর পাঁচটি অনলাইন গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হলো— Winaura, Winstler 42, Casinohermes, Amunra 1 এবং Polymarket। সরকারের অভিযোগ, এগুলো অনুমোদনবিহীন জুয়া পরিচালনা, লাইসেন্স ছাড়াই গেম চালানো কিংবা আর্থিক নিয়ম লঙ্ঘনের মতো কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল।

এর আগেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে প্রায় ১৭৪টি বেটিং ও গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন যেসব জনপ্রিয় অ্যাপ বন্ধ হয় তার মধ্যে ছিল Mahadev, Parimatch, Fairplay,1 XBET, Lotus 365, Dafabet এবং Betwaysatta। আরও কয়েকটি আলোচিত অ্যাপ যেমন Betway, MELBET, AndarBahar Poker, Silver Luck, Big Winner, Betfair Live Line, Zodiac Casino, SuperDraft Sportsbook, Betstamp, Fun 88, PokerStars, Jackpot City Casino ও Spin Casino ইত্যাদি তালিকায় ছিল। এগুলোর বিরুদ্ধে স্থানীয় আইন ভঙ্গ, অবৈধ ক্যাসিনো খেলা প্রচার, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন চালানো এবং অফশোর বেটিং পরিচালনার অভিযোগ ছিল।

তবে বেশির ভাগ কোম্পানি জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রয়েছে। MPL, Games 24 x 7 (My 11 Circle), PokerBaazi এবং Zupee জানিয়েছে, নতুন জমা বন্ধ থাকলেও খেলোয়াড়েরা সহজেই অর্থ তুলে নিতে পারবেন। WinZO ঘোষণা করেছে, ২২ আগস্ট থেকে নিষিদ্ধ গেমগুলো প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। অন্যদিকে Probo ইতিমধ্যেই সব ধরনের অর্থ-সম্পর্কিত খেলা বন্ধ করে দিয়েছে।

নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর ভারতের অনলাইন গেমিং খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি দেশের ডিজিটাল গেমিং ইকোসিস্টেমকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলবে এবং জুয়া-নির্ভর প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

বিষয়:

অনলাইননিষিদ্ধজুয়াঅ্যাপভারতআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে ভারতে বিল পাস, নিষিদ্ধ ৫ অ্যাপ

অনলাইন জুয়ার দাপট ঠেকাতে ভারতে বিল পাস, নিষিদ্ধ ৫ অ্যাপ

গ্রিনল্যান্ডের নারীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইলেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী

গ্রিনল্যান্ডের নারীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইলেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী

১০২ বছর বয়সে ফুজি পর্বতের চূড়ায় উঠে বিশ্ব রেকর্ড

১০২ বছর বয়সে ফুজি পর্বতের চূড়ায় উঠে বিশ্ব রেকর্ড

ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ করলেও দিনশেষে আমরা এক: মার্কিন অর্থমন্ত্রী

ভারতের ওপর শুল্ক আরোপ করলেও দিনশেষে আমরা এক: মার্কিন অর্থমন্ত্রী