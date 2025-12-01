Ajker Patrika
ভারত

ভারতের তামিলনাড়ুতে যাত্রীবাহী দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১১, আহত অন্তত ৬০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে দুই যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৬০ জন। স্থানীয় গতকাল রোববার এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, রাজ্যের শিবাগঙ্গা জেলায় কুম্মাঙ্গুড়ির কাছে রোববার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু সরকারের দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৬০ জন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাটি পিল্লাইয়ারপট্টি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে, তিরুপত্তুর এলাকায় ঘটে। তামিলনাড়ু পুলিশের মহাপরিচালক জানান, ‘শিবাগঙ্গা জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে।’

স্থানীয় লোকজন ও অন্য যাত্রীরা উদ্ধারকাজে এগিয়ে এসে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া বাসগুলো থেকে বহু আহত ব্যক্তিকে বের করে আনেন। একটি বাস তিরুপ্পুর থেকে করাইকুড়ি যাচ্ছিল। অন্যটি করাইকুড়ি থেকে দিন্দিগুল জেলার দিকে যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা যায়, বাস দুটির একটি গাড়ির চালকের পাশের অংশ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা রয়েছে নিহতদের মরদেহ। একটি বাসের সামনের কাচ উড়ে যাওয়ার পর এক নারীকে সেখান থেকে লাফ দিয়ে বের হতে দেখা যায়। আরেক নারী মাটিতে বসে আছেন, তাঁর কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।

আহতদের দ্রুত আশপাশের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ ও হাসপাতালে ভর্তি ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে এক সপ্তাহের মধ্যে এটি দ্বিতীয় বড় ধরনের বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ। গত সপ্তাহে তেনকাসি জেলায় দুই বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জন নিহত হন। সে ঘটনার তদন্তে একটি বাসের বেপরোয়া গতিকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

ইউক্রেনকে ‘স্বাধীনতার পথে’ নিতে ফ্লোরিডায় জটিল, সংবেদনশীল ও গঠনমূলক আলোচনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা ‘বিশ্বস্ত নিরাপত্তা নিশ্চয়তা’ তৈরির লক্ষ্যে আলোচনা করেছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন থামাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই বৈঠক হয়। ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মস্কো সফরের আগেই আয়োজন করা হলো।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ফ্লোরিডায় ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভের নেতৃত্বে গঠিত ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, আলোচনা ছিল ‘গঠনমূলক।’ তবে তার ভাষায়, এখনো ‘অনেক কাজ বাকি।’

তিনি বলেন, ‘বিষয়টা সংবেদনশীল। জটিলও বটে।’

বৈঠকে উইটকফ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারও ছিলেন। আলোচনার আগেই রুবিও বলেছিলেন, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ইউক্রেনকে ‘একটি স্বাধীনতার পথে’ নিয়ে যাওয়া।

বৈঠকের পর রুবিও জানান, আলোচনায় ‘অনেক চলমান অংশ’ রয়েছে এবং ‘অবশ্যই, আরও একটি পক্ষ (রাশিয়া) আছে, যাদের এই সমীকরণের অংশ হতে হবে।’ তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন স্তরে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং ‘তাদের অবস্থানও ভালোভাবেই বোঝা হয়েছে।’

উমেরভ আলোচনাকে ‘গঠনমূলক’ বলে উল্লেখ করেন। এর আগে এক্সে লিখেছিলেন, ‘আমাদের নির্দেশনা ও অগ্রাধিকার স্পষ্ট—ইউক্রেনের স্বার্থ রক্ষা, অর্থবহ সংলাপ নিশ্চিত করা এবং জেনেভায় অর্জিত অগ্রগতির ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া।’ তিনি যোগ করেন, আলোচকরা চান ইউক্রেনের জন্য ‘বাস্তব শান্তি ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিশ্চয়তা’ নিশ্চিত করতে।

গত সপ্তাহে জেনেভায় হওয়া আলোচনার পরই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে রুবিও ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা সংশোধন করেন। প্রথম খসড়াটি রাশিয়ার প্রত্যাশার তালিকা হিসেবে সমালোচিত হয়েছিল।

এই বৈঠকই উইটকফের রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাপের মঞ্চ তৈরি করেছে। ট্রাম্প আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেই বৈঠক এ সপ্তাহেই হতে পারে।

পুতিন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাব, যা এখনো প্রকাশ করা হয়নি, ‘ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি”)’ হতে পারে। তিনি আরও জানান, উইটকফের সঙ্গে আলোচনায় দোনবাস ও ক্রিমিয়া অঞ্চলের বিষয়গুলোই প্রধান হবে।

রুবিও বলেন, ‘এটা শুধু যুদ্ধ থামানোর ব্যাপার নয়। এমন এক পথ খুঁজে বের করা যাতে ইউক্রেন স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকতে পারে, আবার যেন এ ধরনের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নিজের জনগণের জন্য সমৃদ্ধির যুগ শুরু করতে পারে, দেশ পুনর্নির্মাণ তো আছেই।’

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রথম উপমন্ত্রী সের্হি কিসলিতসিয়া এক্সে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের আলোচনার শুরুটা ‘ভালো’ হয়েছে এবং এসব আলোচনা ‘উষ্ণ পরিবেশে’ এগোচ্ছে, যা ইতিবাচক ফলাফল এনে দিতে পারে।

এদিকে, এই সংবেদনশীল সময়ে রাশিয়ার বাহিনীর অগ্রযাত্রার মধ্যে ইউক্রেন এখন সূক্ষ্ম ভারসাম্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে। একই সঙ্গে দুর্নীতির কেলেঙ্কারিতে কেঁপে উঠছে জেলেনস্কির প্রশাসন। এ সপ্তাহেই তাঁর চিফ অব স্টাফ আন্দ্রে ইয়ারমাক পদত্যাগ করেছেন।

জেনেভায় গত সপ্তাহে রুবিওর সঙ্গে আলোচনায় ইয়েরমাকই ট্রাম্পের ২৮ দফা পরিকল্পনায় সংশোধনী আনেন। প্রথম খসড়ায় ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল দোনবাস পুরোপুরি রাশিয়াকে দিয়ে দেওয়া, সামরিক বাহিনীর আকার কমানো এবং ন্যাটো সদস্যপদ নেওয়ার আশা ত্যাগ করার প্রস্তাব ছিল।

তীব্র সমালোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাটি ১৯ দফায় নামিয়ে আনে। তবে নতুন খসড়ার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি।

জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘গঠনমূলক মনোভাব’ দেখাচ্ছে। তাঁর ভাষায়, ‘আগামী কয়েক দিনে মর্যাদাপূর্ণভাবে যুদ্ধ শেষ করার রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।’

রোববার তিনি জানান, তিনি ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটের সঙ্গে কথা বলেছেন। জেলেনস্কির মন্তব্য, ‘গুরুত্বপূর্ণ দিন চলছে এবং অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে।’ এছাড়া, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে সোমবার প্যারিসে জেলেনস্কির বৈঠক হবে বলে জানিয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্সি।

এদিকে রাশিয়া রণক্ষেত্রে চাপে বাড়াচ্ছে। আলোচনার আগের দুই রাত ইউক্রেনের রাজধানী ও আশপাশের এলাকায় হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী। শনিবার রাতে রুশ হামলায় মারা যায় ছয়জন। আহত হয় আরও কয়েক ডজন। কিয়েভের চার লাখ পরিবারের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কিয়েভের উপকণ্ঠে ড্রোন হামলায় মারা যায় একজন। আহত হয় ১১ জন।

এর কয়েক ঘণ্টা আগে ইউক্রেনীয় এক নিরাপত্তা সূত্র জানায়, কৃষ্ণসাগরে রুশ তেল বহনকারী দুটো ট্যাংকারে হামলার পেছনে কিয়েভের হাত রয়েছে। সেগুলো নাকচ করা রুশ তেল গোপনে পরিবহন করছিল বলে ইউক্রেনের ধারণা।

যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে এবার ফ্লোরিডায় বসল ইউক্রেন-যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত কাঠামো চূড়ান্ত করতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবার ফ্লোরিডায় বৈঠকে বসেছেন মার্কো রুবিও, স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারসহ শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা। সামরিক ও রাজনৈতিক চাপে থাকা কিয়েভের জন্য এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বৈঠকের আগে ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রধান রুস্তম উমেরোভ এক্স মাধ্যমে বৈঠকের ছবি প্রকাশ করে জানান—আলোচনার মূল লক্ষ্য ন্যায়সংগত শান্তির পথে অগ্রগতি।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা ট্রাম্পের ২৮ দফা খসড়া পরিকল্পনার সংশোধন নিয়েই মূলত বৈঠক এগোচ্ছে। এই খসড়াটি রাশিয়ার দাবির দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে ছিল বলে সমালোচনা হয়েছে।

ফ্লোরিডায় আলোচনার শুরুতেই ইউক্রেনকে আশ্বস্ত করে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুবিও বলেছেন—শুধু যুদ্ধ শেষ করাই নয়, বরং এমন সমাপ্তি প্রয়োজন যা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) ইউক্রেনজুড়ে সর্বশেষ রুশ হামলায় অন্তত ছয়জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এর মধ্যে কিয়েভের উপকণ্ঠে ড্রোন হামলায় একজন নিহত হন। একই সময়ে কৃষ্ণ সাগরে দুটি রুশ তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইউক্রেন।

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের অবসান টানতে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২৮ দফা পরিকল্পনার পর সংশোধিত একটি নতুন খসড়া তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এর সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। প্রথম খসড়ায় দনবাস অঞ্চলকে রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়া, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর আকার সীমিত করা এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার মতো প্রস্তাব ছিল। তবে এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আপত্তি জানায় ইউক্রেন ও তার মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো। ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতারা স্পষ্ট করে দেন—দখল হয়ে যাওয়া অঞ্চল রাশিয়ার হয়ে যাবে, এমন স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এদিকে ইউক্রেন সরকারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রধান সহকারী অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক পদত্যাগ করেছেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিও এখন খুব কঠিন। রুশ বাহিনী ধীরে হলেও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, শীতের শুরুতেই ইউক্রেনের ভেতরে চরম বিদ্যুৎবিভ্রাট শুরু হয়েছে, আর অবিরাম হামলা তো আছেই।

তারপরও জেলেনস্কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি দেশের সঙ্গে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। ব্রিটেনে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ও সাবেক সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি সতর্ক করে বলেছেন—অতি দ্রুত শান্তি চুক্তি ইউক্রেনের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ডেকে আনতে পারে। তিনি কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকে যে কোনো চুক্তির মূল শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

এদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ সোমবার (১ ডিসেম্বর) জেলেনস্কির সঙ্গে প্যারিসে বৈঠক করবেন। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, শান্তি অর্জন সম্ভব—যদি পুতিন ইউক্রেন দখলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন।

ভারত সফরে আসছেন পুতিন—অস্ত্র, জ্বালানিসহ যেসব খাত আলোচনায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটি হবে তাঁর প্রথম ভারত সফর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সফরকালে দুই দিনের বৈঠকে প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, জ্বালানি, মহাকাশ, প্রযুক্তি ও বাণিজ্য—সব খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ নজর থাকবে পরবর্তী প্রজন্মের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। এর মধ্যে রাশিয়ার আধুনিক এস-৫০০ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আলোচনার এই দিকগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, সামরিক সম্পর্ক এখনো দুই দেশের অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে পাকিস্তানের ড্রোন হামলা ঠেকাতে রাশিয়ার এস-৪০০ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল ভারত।

পশ্চিমা দেশগুলোর অনীহার কারণে দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সামরিক ভান্ডারের বেশির ভাগই এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরবর্তী সময়ে রাশিয়া থেকে। কিন্তু গত এক দশকে এটা কমে এসেছে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) তথ্যমতে, ২০০০ সালের শুরু থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ভারতের ৭০ শতাংশের বেশি অস্ত্র সরবরাহ করত রাশিয়া (২০০২ সালে ৮৯ শতাংশে পৌঁছেছিল)। তবে ২০১৪ সালের পর এই অংশীদারত্ব কমতে শুরু করে এবং সর্বশেষ পাঁচ বছরে এটি ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ৬০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন।

ভারত এখন ফ্রান্স, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পশ্চিমা দেশের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি বাড়িয়েছে। তবে রাশিয়া এখনো ভারতের শীর্ষ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী হিসেবে রয়ে গেছে। কারণ, ভারতীয় সামরিক বাহিনী এখনো সোভিয়েত বা রুশ সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। সাবমেরিন থেকে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা—সবকিছুই রাশিয়ার। হাইপারসনিক ও পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও রাশিয়া থেকে পাওয়া।

এদিকে, ২০২২ সালে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পর রাশিয়া ভারতকে ছাড়ে অপরিশোধিত তেল দিতে শুরু করে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগায়। এর ফলে রাশিয়া থেকে আমদানি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তেল ছাড়াও সার, উদ্ভিজ্জ তেল, কয়লা, ধাতু সব ক্ষেত্রেই রাশিয়া থেকে ভারতের আমদানি বেড়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানি খুবই কম।

দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৯টি অর্থবছরে রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানি শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ১ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কেন এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ

ভারত যখন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াচ্ছে, তখন এই সম্মেলন মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার একটি বড় ইঙ্গিত দেবে। ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বর্তমানে এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে সম্পর্ক ‘একক নির্ভরতা’ নয়, বরং নানা দিক থেকে বিস্তৃত। আর পুতিনের এবারের সফরে বোঝা যাবে, দশকের পুরোনো ঐতিহ্যগত অংশীদারত্বকে নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারত মানিয়ে নিতে পারবে কি না।

আইরিশদের জীবনে মিশে গেছে মদ্যপান—কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আয়ারল্যান্ডে বহুদিন ধরেই মদ্যপান একটি সামাজিক সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশটির গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শুরু করে রাজধানী ডাবলিন পর্যন্ত বন্ধুদের আড্ডা, উৎসব বা ছোটখাটো উদ্‌যাপন—প্রায় সব ক্ষেত্রেই মদ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দেশটির অনেক তরুণ-তরুণী অল্প বয়সেই মদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৪-১৫ বছর বয়সেই অসংখ্য আইরিশ মদ্যপান শুরু করেন, আর কারও বয়স ১৭ হয়ে গেলেই বাবা নিজে তাঁকে পাব-এ নিয়ে কড়া বিয়ারের পিন্ট ধরিয়ে দেন। এ যেন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে গড়ে ওঠা অভ্যাসের ধারাবাহিকতা।

তবে দীর্ঘদিনের এই সামাজিক অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আয়ারল্যান্ড সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। ২০২০ সাল থেকে দেশটির সুপারমার্কেট ও দোকানগুলোতে অন্যান্য পণ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যারিকেড দিয়ে মদের তাকগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০২৩ সালে মদের বোতলে সতর্কতা লেবেল লাগানোর আইন করেছে সরকার। এসব লেবেলে বলা হচ্ছে—মদ্যপান লিভারের রোগ সৃষ্টি করে, প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকি গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতিও করতে পারে।

এদিকে কিছু বোতলে এসব লেবেল ইতিমধ্যেই দেখা গেলেও এই আইনটির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ২০২৮ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার বলছে, বৈশ্বিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার কারণেই এই বিলম্ব। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন—মদ শিল্পের লবিংয়ের চাপই এর মূল কারণ। লেবেল লাগানোর বিরোধিতা করে ‘ড্রিংকস আয়ারল্যান্ড’ নামে একটি শিল্প সংগঠন দাবি করেছে—‘যদি এমন লেবেল লাগাতেই হয়, তবে তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জুড়ে একসঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত।’

এই বিষয়ে রোববার (৩০ নভেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, আইরিশ তরুণ সমাজের মদ্যপানের ধরন বদলালেও মোটামুটি উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। গত ২৫ বছরে দেশটির সামগ্রিক মদ্যপান প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। তরুণেরা এখন গড়ে ১৭ বছর বয়সে মদ খাওয়া শুরু করেন—যা দুই দশক আগের তুলনায় দুই বছর বেশি। কিন্তু একবার শুরু করলে অল্প সময়েই তাঁরা ইউরোপের অন্যতম ভারী মদ্যপায়ীতে পরিণত হচ্ছেন। ২০২৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আয়ারল্যান্ডের ১৫-২৪ বছর বয়সীদের ৭৫ শতাংশ মদ পান করে এবং প্রতি তিনজনের দুজন নিয়মিত ‘বিঞ্জ ড্রিংকিং’ বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, সতর্কতা লেবেল কাজে দিচ্ছে। তবে ২৩ বছরের আমান্ডার মতো অনেকেই বলেন—মানুষ এসব তেমন গুরুত্ব দেবে না। আর শন নামের এক যুবক বললেন, ‘সবাই জানে মদ ক্ষতিকর, তবুও তো পান করি।’

অন্যদিকে স্যাম, হেলেন বা মার্কের মতো অনেক তরুণ মদ ছাড়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। কেউ স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে, কেউ বা অর্থ সাশ্রয়ের কারণে।

তবে জ্যাকের মতো তরুণেরা মনে করেন—আয়ারল্যান্ডের সংস্কৃতিতে মদ এতটাই জড়িয়ে আছে যে পুরোপুরি ভদ্রলোক হওয়া কঠিন। সহজ স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেন, ‘চেষ্টা করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিন্ট ধরেই ফেলি।’

সরকারি বিলম্ব, সামাজিক অভ্যাস ও তরুণদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে আয়ারল্যান্ডে মদ্যপান সংস্কৃতিকে বদলানো এখনো কঠিন এক চ্যালেঞ্জই রয়ে গেছে।

