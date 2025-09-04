Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

পর্তুগালে ক্যাবল রেল বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ক্যাবল ছিঁড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে ক্যাবল রেল। ছবি: এএফপি
ক্যাবল ছিঁড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে ক্যাবল রেল। ছবি: এএফপি

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ভয়াবহ ক্যাবল রেল দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত ও ১৮ জন আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে লিসবনের ঐতিহাসিক ‘এলেভাদোর দা গ্লোরিয়া’ ফানিকুলার লাইনচ্যুত হয়ে পাশের একটি ভবনে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জরুরি সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে বিদেশিও আছে, তবে তাদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

কাতারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। প্রেসিডেন্ট মার্সেলো রেবেলো দে সুজা একে ‘মর্মান্তিক দুর্ঘটনা’ আখ্যা দিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন। শোক প্রকাশ করেছেন লিসবনের মেয়র কার্লোস মোয়েদাসও। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আজকের দিনটি লিসবনের জন্য শোকের। এই দুর্ঘটনা মর্মান্তিক।’

লিসবনের ফায়ারফাইটার রেজিমেন্ট জানিয়েছে, একটি ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায় ফানিকুলারটি। এবং গিয়ে ভবনে আঘাত হানে সেটি। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বেশ কিছু ছবি-ভিডিও। সেই সব ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়, হলুদ রঙের একটি বগি ভবনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে যাত্রীদের বের করে আনছেন।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া আরও একটি ফুটেজে দেখা গেছে, একটি বগি রেললাইনের পাশে উল্টে পড়ে আছে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপ, যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালাচ্ছে। সিএনএন পর্তুগালের প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, আরেকটি বগি হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যায়, আর আতঙ্কিত যাত্রীরা জানালা ভেঙে বেরিয়ে আসছে।

দুই বগি বৈদ্যুতিক মোটরে চালিত কেবল সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে চলে। নিচের বগিটি তুলনামূলক অক্ষত থাকলেও ওপরের বগিটি ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পর্যটননির্ভর লিসবনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছিল। শহরের অন্যতম জনপ্রিয় আকর্ষণ এই এলেভাদোর দা গ্লোরিয়ার এই দুর্ঘটনাকে পর্তুগালের সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভয়াবহতম পরিবহন দুর্ঘটনার একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ঘটনার পর রাতভর উদ্ধারকাজ পরিচালনা করেছেন উদ্ধারকর্মীরা।

দুর্ঘটনার শিকার হওয়া এই ফানিকুলার লাইনটি ১৮৮৫ সালে চালু হয়েছিল। এটি বাইশা জেলা থেকে বাইরু অল্টো এলাকাকে সংযুক্ত করে, যেখান থেকে শহরের প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়। লিসবনের সরকারি পরিবহন সংস্থা কারিশ এটির পরিচালনা করত।

বিষয়:

পর্তুগালনিহতসড়ক দুর্ঘটনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সোনার দাম রেকর্ড ভাঙল দেশেও

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

সিজার করে বোরকা পরে পালানোর চেষ্টা অষ্টম শ্রেণি পাস যুবকের

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

‘তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের’

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

শুক্রবার খাওয়ানো হবে খাসি জবাই করে, রোববার ছাড়তে হবে ঘর

সম্পর্কিত

নাইজেরিয়ায় নৌকাডুবি, নিহত কমপক্ষে ৬০ জন

নাইজেরিয়ায় নৌকাডুবি, নিহত কমপক্ষে ৬০ জন

পর্তুগালে ক্যাবল রেল বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১৫

পর্তুগালে ক্যাবল রেল বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ১৫

এখনো খোলা আকাশের নিচে হাজারো ক্ষুধার্ত মানুষ

এখনো খোলা আকাশের নিচে হাজারো ক্ষুধার্ত মানুষ

চীনের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

চীনের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী