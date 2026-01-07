Ajker Patrika
ইউরোপ

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডিএনএ পাওয়ার দাবি একটি শিল্পকর্মে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: দ্য টাইমস
ছবি: দ্য টাইমস

রেনেসাঁ যুগের মহাবিস্ময় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সঙ্গে যুক্ত একটি শিল্পকর্মে তাঁর ডিএনএ–এর সম্ভাব্য উপস্থিতির দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘ এক দশকের গবেষণার ফল হিসেবে এই আবিষ্কারকে তাঁরা ‘উল্লেখযোগ্য মাইলফলক’ হিসেবে দেখছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, এই গবেষণা একদিকে যেমন দা ভিঞ্চির পূর্ণ জিনোম পুনর্গঠনের পথে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিচ্ছে, তেমনি বিতর্কিত শিল্পকর্মের প্রকৃত স্রষ্টা নির্ধারণ এবং তাঁর প্রতিভার জৈবিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে।

বুধবার রাতে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টাইমস’ জানিয়েছে, ডিএনএটি উদ্ধার করা হয়েছে ‘হোলি চাইল্ড’ নামে একটি ছোট লাল চক দিয়ে আঁকা ড্রয়িং থেকে। শিল্পকর্মটির স্বত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে—কিছু শিল্প ইতিহাসবিদ এটিকে দা ভিঞ্চির কাজ বলে মনে করেন, আবার অনেকে ধারণা করেন এটি তাঁর কোনো শিষ্যের আঁকা।

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সতর্কভাবে শুকনো সোয়াব দিয়ে ড্রয়িংটির প্রান্ত স্পর্শ করেন। বিশ্লেষণে সেখানে বিভিন্ন অণুজীব, ছত্রাক ও উদ্ভিদের পাশাপাশি মানুষের জেনেটিক উপাদানের ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়, যেগুলোর অবস্থা দেখে ধারণা করা হচ্ছে সেগুলো কয়েক শতাব্দী পুরোনো।

রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও সহলেখক জেসি আউসবেল বলেন, ‘এই ডিএনএ–গুলোর কিছু লিওনার্দোর হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।’

গবেষকেরা একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন পঞ্চদশ শতকের কিছু চিঠিতে, যেগুলো লিখেছিলেন দা ভিঞ্চির বংশের এক পুরুষ আত্মীয় ফ্রোসিনো দি সের জিওভান্নি দা ভিঞ্চি। ড্রয়িং ও চিঠি—উভয় স্থান থেকেই ওয়াই-ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধার করা হয়, যা পিতৃ উত্তরাধিকারসূত্রে বহন হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, উভয় উৎসের ডিএনএ একই বিস্তৃত ওয়াই-ক্রোমোজোম লাইনেজ–এর অন্তর্ভুক্ত, যা মূলত টাস্কানি অঞ্চলে প্রচলিত। সেখানেই ১৪৫২ সালে জন্মেছিলেন দা ভিঞ্চি। যদিও এই মিল থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে ডিএনএটি লিওনার্দোরই, তবে সম্ভাবনাটি জোরালো হয়েছে। একই সঙ্গে গবেষকেরা স্বীকার করেছেন, পরবর্তীকালের কোনো ইতালীয় শিল্প সংরক্ষকের ডিএনএ হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই গবেষণা পরিচালনা করছে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ‘লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ডিএনএ প্রজেক্ট’। প্রকল্পটির একদিকে লক্ষ্য দা ভিঞ্চির পিতার বংশধারা ধরে জীবিত পুরুষ উত্তরসূরিদের শনাক্ত করা, অন্যদিকে তাঁর আত্মীয়দের কঙ্কালাবশেষ বিশ্লেষণ করে জিনগত তথ্য সংগ্রহ। ভবিষ্যতে এই তথ্য ফ্রান্সের শাতো দ’আম্বোয়াজে সংরক্ষিত সমাধিটি সত্যিই দা ভিঞ্চির কি না, তা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

গবেষণায় আরও পাওয়া গেছে, রেনেসাঁ যুগের জীবনযাত্রার ইঙ্গিত। ‘হোলি চাইল্ড’–এ সাইট্রাস উদ্ভিদের ডিএনএ মিলেছে, যা মেডিচি পরিবারের বাগানে দা ভিঞ্চির সময় কাটানোর ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। এ ছাড়া উইলো গাছ ও ম্যালেরিয়া পরজীবীর জেনেটিক চিহ্নও শনাক্ত হয়েছে, যা তৎকালীন টাস্কানির পরিবেশ ও রোগব্যাধির বাস্তবতাকে সামনে আনে।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দা ভিঞ্চির আরও বহু ড্রয়িং ও নথিপত্র বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে—যার মাধ্যমে শিল্প, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সংযোগ আরও গভীরভাবে উন্মোচিত হবে।

বিষয়:

চিত্রকর্মশিল্পীচিত্রশিল্পীলিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিগবেষণাবিজ্ঞানীইতালিফ্রান্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

নিখোঁজ এনসিপি সদস্য ওয়াসিমের সন্ধান মিলল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

‘চাইলে বাংলাদেশে ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের আচরণ অনুসরণ করুন, কিন্তু খেলোয়াড় কেন বলির পাঁঠা’

সম্পর্কিত

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডিএনএ পাওয়ার দাবি একটি শিল্পকর্মে

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডিএনএ পাওয়ার দাবি একটি শিল্পকর্মে

পাল্টা জবাব নয়, ইসরায়েলের হামলার আগেই আঘাত হানবে ইরান

পাল্টা জবাব নয়, ইসরায়েলের হামলার আগেই আঘাত হানবে ইরান

সিরিয়ায় সরকার ও কুর্দি বাহিনীর মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ, বাড়িছাড়া হাজারো মানুষ

সিরিয়ায় সরকার ও কুর্দি বাহিনীর মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ, বাড়িছাড়া হাজারো মানুষ

রাশিয়া আর চীন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে: ট্রাম্প

রাশিয়া আর চীন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকেই ভয় ও সম্মান করে: ট্রাম্প