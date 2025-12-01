এবার অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দ ‘রেজ বেইট’—এর অর্থ কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু কনটেন্ট হঠাৎই চোখে পড়ে, যা দেখে মনে হয়—ইচ্ছে করেই আপনাকে রাগীয়ে তুলতে চাইছে! এই ধরনের প্ররোচনামূলক উপাদানকেই বলা হয় ‘রেজ বেইট’। অনলাইন দুনিয়ায় এর ব্যাপক বিস্তার ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ২০২৫ সালের ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে এই শব্দটিকেই বেছে নিয়েছে।
অক্সফোর্ড জানিয়েছে, চলতি বছর ‘রেজ বেইট’ শব্দের ব্যবহার তিন গুণ বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ এখন আগের চেয়ে দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম প্রভাবিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও মুহূর্তের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ ও বিভাজন তৈরি করছে—যা মূলত এনগেজমেন্ট বাড়ানোর কৌশল।
‘রেজ বেইট’ সব সময় যে বিপজ্জনক হবে, এমন নয়। কখনো এটি হতে পারে অদ্ভুত কোনো রেসিপি বা এমন ভিডিও যেখানে কেউ নিজের পোষা প্রাণী বা পরিবারের সদস্যকে মজার ছলে বিরক্ত করছে। তবে রাজনীতি ও জনপরিসরেও এখন এটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ প্ররোচিত ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার ঢেউ অনেক সময়ই রাজনৈতিক প্রচারণাকে আরও উসকে দেয়।
শুধু অক্সফোর্ড নয়, প্রায় সব বড় অভিধানই এবার ইন্টারনেট-সম্পর্কিত শব্দকেই ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ হিসেবে বেছে নিয়েছে। এবার কলিন্স ডিকশনারির বেছে নেওয়া শব্দটি হলো ‘ভয়েস কোডিং’। যেখানে এআই ব্যবহার করে মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার কোডে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে ক্যামব্রিজ ডিকশনারি বেছে নিয়েছে ‘প্যারাসোশ্যাল’ শব্দটি, যা অনলাইনে অপরিচিত কারও সঙ্গে গড়ে ওঠা একতরফা সম্পর্ককে নির্দেশ করে।
গত বছর (২০২৪) অক্সফোর্ড বেছে নিয়েছিল ‘ব্রেইন রট’ শব্দটি, যা ছিল মূলত অবিরাম স্ক্রলিংয়ে মানসিক ক্লান্তির রূপকার্থ। অক্সফোর্ড ল্যাংগুয়েজেসের প্রেসিডেন্ট ক্যাসপার গ্র্যাথওহলের মতে, ‘রেজ বেইট’ এবং ‘ব্রেন রট’—দুটি শব্দই দেখায় কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমাদের চিন্তা ও আচরণকে বদলে দিচ্ছে। একটি প্ররোচিত রাগ বাড়ায়, অন্যটি সেই রাগের মধ্যেই মানুষকে আবিষ্ট রাখে।
এ বছর অক্সফোর্ড সাধারণ মানুষের ভোটে ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার’ নির্বাচন করেছে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিল আরও দুটি শব্দ—‘অরা ফার্মিং’ ও ‘বায়োহ্যাক’। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তৈরি করার কৌশলকে বোঝাতে ‘অরা ফার্মিং’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা বাড়াতে জীবনযাপনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ‘বায়োহ্যাক’।
শেষ পর্যন্ত ‘রেজ বেইট’ শব্দটিই জিতেছে—যে শব্দের মধ্য দিয়ে আজকের অনলাইন জীবনের রাগ, প্রতিক্রিয়া এবং ক্লান্তির বাস্তবতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
মধ্যপ্রাচ্য সফরে গিয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানের পক্ষে ভ্যাটিকানের জোরালো আহ্বান তুলে ধরেছেন পোপ লিও চতুর্দশ। তিনি বলেন, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বৈশ্বিক স্বীকৃতিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কার্যকর পথ।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ‘রাশিয়া টুডে’ জানিয়েছে, তুরস্ক থেকে লেবাননে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পোপ তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। এর আগে ২০১৫ সালে ভ্যাটিকান আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তখন থেকেই দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকেই সমর্থন করে আসছে। তবে গাজায় চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পোপের এবারের মন্তব্যকে ভ্যাটিকানের সবচেয়ে দৃঢ় আহ্বান হিসেবে দেখা হচ্ছে।
দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের কথা উল্লেখ করে পোপ লিও বলেন, ‘আমরা জানি ইসরায়েল এই সমাধানটি এখনো গ্রহণ করেনি। আমরা ইসরায়েলেরও বন্ধু। তারপরও আমরা মনে করি, এটাই একমাত্র পথ।’
তিনি জানান, ভ্যাটিকান মধ্যস্থতার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে যাতে ন্যায়সম্মত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।
এর আগে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিস্যেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত আলোচনায়ও গাজা ও ইউক্রেন ইস্যু উঠে এসেছে বলে নিশ্চিত করেছেন পোপ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর প্রচেষ্টায় এরদোয়ান ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আজ শান্তির জন্য কিছু বাস্তব প্রস্তাব রয়েছে এবং আশা করছি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেন—তিন পক্ষের সঙ্গেই সম্পর্ক ব্যবহার করে সংলাপ ও যুদ্ধবিরতি এগিয়ে নিতে পারবেন।’
গাজা প্রসঙ্গে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন—বহু দশক জুড়ে এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ছাড়া বিকল্প নেই। যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি বলেছেন, তাঁর দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরোধিতা একচুলও পরিবর্তন হয়নি এবং কোনো আন্তর্জাতিক চাপেই তা বদলাবে না।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অবনতিশীল শারীরিক অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার (১ ডিসেম্বর) তিনি জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত নয়া দিল্লি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে মোদি লিখেছেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা রইল। ভারত প্রয়োজন হলে যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।’
এর কয়েক ঘণ্টা আগে বিএনপির শীর্ষ নেতারা জানান, ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বুকে ইনফেকশন ও জটিল শারীরিক অবস্থার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুস—উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা বাড়তে থাকায় চার দিন পর তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিশ্চিত করেছেন, খালেদা জিয়া এখনো সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। ফখরুল বলেন, ‘তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। দেশবাসী তাঁর জন্য দোয়া করছে। ডাক্তারেরাও সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন।’
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিস, আর্থরাইটিস এবং চক্ষু-সংক্রান্ত নানা সমস্যা ভুগছিলেন। চলতি বছরই তিনি লন্ডনে চার মাস চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, অক্টোবরে তিনি যে এমআরআই করিয়েছিলেন, সে রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি এমআরআই করিয়েছিলেন।
গতকাল রোববার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আপনারা যদি চান, তবে আমি তা প্রকাশ করব।’ তিনি আরও বলেন, এমআরআইয়ের রেজাল্ট ‘ভালো’ এসেছে।
তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শরীরের ঠিক কোন অংশে এমআরআই করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ‘কোনো ধারণা নেই’ তাঁর। মস্তিষ্কের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এটা মস্তিষ্কের ছিল না, কারণ, এটা নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং তাতে আমি প্রথম হয়েছিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাথায় সমস্যা নেই। আমি সুস্থ আছি।’
এদিকে, ট্রাম্প অক্টোবরে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময় কেন এমআরআই করিয়েছিলেন বা শরীরের কোন অংশে স্ক্যান করা হয়েছিল, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস বিস্তারিত জানাতে রাজি হয়নি।
প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট শুধু এতটুকু বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ‘নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে’ ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে এমআরআই করিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়—প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ভালো আছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে জরুরি হোয়াইট হাউসে একটি বৈঠক ডেকেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকাল) ওভাল অফিসে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন প্রশাসনের চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, বৈঠকে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও জাতীয় নিরাপত্তা দলের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার।
সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরের ভেনেজুয়েলা উপকূলে মাদকবাহী নৌযান লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা ও সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ নামে পরিচিত একটি সামরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ১৫ হাজার সৈন্য ও এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার মাদক পাচার রোধে সমুদ্রের পাশাপাশি স্থলপথেও খুব শিগগিরই অভিযান চালানো হবে।
সম্প্রতি ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সতর্কবার্তা জারি করে এয়ারলাইন, পাইলট এবং অপরাধচক্রগুলোকে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই ঘোষণা থেকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ উদ্ধার করার প্রয়োজন নেই।
ট্রাম্প আরও জানান, তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তবে কী কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি। ইতিমধ্যে মাদুরো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কর্মকর্তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আরও শক্তিশালী আইনি ভিত্তি তৈরি হবে।
এদিকে সমুদ্রপথে মাদক বহন করছে এমন সন্দেহে বেশ কিছু নৌযানে মার্কিন হামলা চালানোকে ঘিরে দেশব্যাপী তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি নৌযানে প্রথম হামলায় সবাই নিহত না হওয়ায় পরবর্তী হামলায় পানিতে থাকা জীবিতদের লক্ষ্য করেও আঘাত হানা হয়। এই ধরনের হামলাগুলোতে এখন পর্যন্ত ৮০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানা গেছে।
মার্কিন সিনেটর অ্যাঙ্গাস কিং সিএনএনকে বলেছেন, অভিযোগগুলো সত্য হলে তা সরাসরি যুদ্ধাপরাধ এবং হত্যাকাণ্ড। তিনি জানান, কংগ্রেস এই ঘটনায় জড়িত সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং নির্দেশনা কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখবে।
