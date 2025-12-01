সম্পাদকীয়
ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের ডি-ব্লকের বধ্যভূমিটি ‘জল্লাদখানা বধ্যভূমি’ নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, রাজাকার, আলবদর ও বিহারিরা এখানে বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করত। মিরপুর খালের পাশে এক নির্জন এলাকায় দুটি পয়োনিষ্কাশন ট্যাংকের ওপর ছিল একটি পরিত্যক্ত পাম্পহাউস। ঘাতকেরা এ জায়গাকে বেছে নিয়েছিল বধ্যভূমি হিসেবে।
স্বাধীনতার পরপরই এই বধ্যভূমির সন্ধান যখন পাওয়া যায়, তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে অসংখ্য বাঙালির কঙ্কাল দেখতে পান। স্থানীয় জনগণ জল্লাদখানার পাশে সে কঙ্কালগুলো দাফন করেন। এ পাম্পহাউসের ভেতরে উঁচু এক বেদিতে লেখা ছিল ‘জল্লাদখানা’। এখানে অনেক বাঙালিকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল।
তথ্য: সংগ্রামের নোটবুক
উত্তরবঙ্গের ঘরোয়া রান্নার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যে খাবারটি জড়িয়ে আছে, তা হলো সিদল। শুঁটকি মাছ আর কচুশাকের মিশ্রণে তৈরি এই খাবার বহুদিন ধরেই জনপ্রিয়। একসময় শুধু গ্রামাঞ্চলে পরিচিত থাকলেও এখন সারা দেশেই এর স্বাদ ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। সিদল বানানো হয় কচুশাক, শুঁটকি মাছ আর কিছু দেশি মসলা দিয়ে।
সবকিছু মেখে রোদে শুকিয়ে রাখা হয় কয়েক দিন। এতে শুধু স্বাদই বাড়ে না, দীর্ঘদিন সংরক্ষণও করা যায়। অনেকে আবার কাঁচা সিদল দিয়ে তরকারি রান্না করেন, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো সিদল ভর্তা। ঠিকভাবে ভর্তা বানাতে পারলে এর স্বাদ মাছ-মাংসের যেকোনো পদকেও ছাড়িয়ে যায়—এমনটাই বিশ্বাস স্থানীয়দের। শীতকাল এলেই সিদল তৈরির ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এ সময় দেশি মাছ প্রচুর পাওয়া যায় আর সেই শুঁটকি দিয়ে বানানো সিদলের স্বাদই আলাদা।
তথ্য: আব্দুর রহিম পায়েল, গঙ্গাচড়া (রংপুর)। ছবি: সংগৃহীত
উত্তরবঙ্গের ঘরোয়া রান্নার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যে খাবারটি জড়িয়ে আছে, তা হলো সিদল। শুঁটকি মাছ আর কচুশাকের মিশ্রণে তৈরি এই খাবার বহুদিন ধরেই জনপ্রিয়। একসময় শুধু গ্রামাঞ্চলে পরিচিত থাকলেও এখন সারা দেশেই এর স্বাদ ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। সিদল বানানো হয় কচুশাক, শুঁটকি মাছ আর কিছু দেশি মসলা দিয়ে।
সবকিছু মেখে রোদে শুকিয়ে রাখা হয় কয়েক দিন। এতে শুধু স্বাদই বাড়ে না, দীর্ঘদিন সংরক্ষণও করা যায়। অনেকে আবার কাঁচা সিদল দিয়ে তরকারি রান্না করেন, তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো সিদল ভর্তা। ঠিকভাবে ভর্তা বানাতে পারলে এর স্বাদ মাছ-মাংসের যেকোনো পদকেও ছাড়িয়ে যায়—এমনটাই বিশ্বাস স্থানীয়দের। শীতকাল এলেই সিদল তৈরির ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এ সময় দেশি মাছ প্রচুর পাওয়া যায় আর সেই শুঁটকি দিয়ে বানানো সিদলের স্বাদই আলাদা।
তথ্য: আব্দুর রহিম পায়েল, গঙ্গাচড়া (রংপুর)। ছবি: সংগৃহীত
লেখকের সামাজিক অঙ্গীকার এবং অন্যদের সামাজিক অঙ্গীকারের চরিত্রের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য বলে কিছু নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেকোনো মানুষই সমাজের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। কাজেই সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই করণীয় আছে। সমাজ বলতে অবশ্য সবার জন্য একই জিনিস বোঝায় না। আমাদের শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক, শোষিত আছে, ধনী-দরিদ্র আছে। যে মানুষ যে শ্রেণিভুক্ত সে সেই শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে। তার জন্য তার একধরনের অঙ্গীকার থাকে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ সবাই থাকেন। নিজের নিজের শ্রেণিবদ্ধ অবস্থায় তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক অঙ্গীকার থাকে। শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি রাজনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাই একই অঙ্গীকারে আবদ্ধ, যদিও তাঁদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। একই ধরনের অঙ্গীকারের জন্য কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা সত্ত্বেও শোষক ও শোষিত শ্রেণির অঙ্গীকারবদ্ধ লোকদের নিজেদের কাজের মধ্যে স্বতন্ত্র একটা যোগসূত্র থাকে।
দুই শ্রেণির অঙ্গীকার সম্পর্কে মোটা দাগে বলতে গেলে বলতে হয়, শোষকশ্রেণির লোকদের অঙ্গীকার হচ্ছে, শোষণ-নির্যাতনমূলক সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। এভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তারা সবাই কাজ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ ও বাম বুর্জোয়া রাজনীতিবিদেরা যেমন এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদের খেদমত করে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করে, যারা এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম শত্রুতা করতে দ্বিধা করে না। ঠিক তেমনই এই শ্রেণির অসংখ্য দালাল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে একই কাজ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে।
যারা এ সমাজ পরিবর্তন করতে চায় তারাও নিজেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে। তাদের কাজের মধ্যেও একটা যোগসূত্র থাকে।
সূত্র: ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকার পক্ষে বদরুদ্দীন উমরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, বদরুদ্দীন উমরের ‘সাক্ষাৎকার সমগ্র’,
পৃষ্ঠা: ৪০-৪১।
কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত টানেল পার হতেই চোখে পড়বে চায়না ইকোনমিক জোন। রাস্তার মাথায় একটা টং দোকান। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকানে থাকে মানুষের ভিড়। ভিড়ের কারণ একটাই—'মা-বাবার দোয়া' নামের একটি চটপটির দোকান। দোকানের মালিক ৫০ বছর বয়সী মো. আইয়ুব। খড়ের ছাউনি দেওয়া সাদামাটা দোকান, কিন্তু তাঁর হাতে তৈরি চটপটির স্বাদ আকৃষ্ট করে সবাইকে।
বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এখানে আসে তাঁর তৈরি চটপটি খেতে। চটপটিটা কত মজার, তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকে। যাঁরা এই এলাকা ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও কিংবা বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরাও এখানে এলে চটপটি খেয়ে যান। ১ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা।
ছবি ও তথ্য: মো. ইমরান হোসাইন, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)
কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত টানেল পার হতেই চোখে পড়বে চায়না ইকোনমিক জোন। রাস্তার মাথায় একটা টং দোকান। বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকানে থাকে মানুষের ভিড়। ভিড়ের কারণ একটাই—‘মা-বাবার দোয়া’ নামের একটি চটপটির দোকান। দোকানের মালিক ৫০ বছর বয়সী মো. আইয়ুব। খড়ের ছাউনি দেওয়া সাদামাটা দোকান, কিন্তু তাঁর হাতে তৈরি চটপটির স্বাদ আকৃষ্ট করে সবাইকে।
বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এখানে আসে তাঁর তৈরি চটপটি খেতে। চটপটিটা কত মজার, তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকে। যাঁরা এই এলাকা ছেড়ে দেশের অন্য কোথাও কিংবা বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরাও এখানে এলে চটপটি খেয়ে যান। ১ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা।
ছবি ও তথ্য: মো. ইমরান হোসাইন, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)
সব যুগে, সব উপন্যাসই বস্তুত ব্যক্তিমানুষের রহস্য উন্মোচন করতে চায়। যখনই আপনি একজন কাল্পনিক মানুষ বা একটি চরিত্র সৃষ্টি করছেন, তখনই আপনি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন যে ব্যক্তিমানুষ আসলে কী? কী করে ব্যক্তিমানুষকে ধরা যাবে? এই প্রশ্নটিই হলো উপন্যাসের ভিত্তি। কে, কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তার ওপর নির্ভর করে আপনি বিভিন্ন যুগের উপন্যাসের ভেতরকার পার্থক্যটি নিরূপণ করতে পারবেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটি ইউরোপিয়ান কথকদের কাছে একসময় জানাই ছিল না। বোকাচ্চিও আমাদের সামনে মানুষের নেহাত কাজ, আচরণ এবং অভিযানগুলো তুলে ধরেন। তবু সেই মজাদার গল্পগুলো থেকে আমাদের একটা ধারণা জন্মে যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমে এই দৈনন্দিন পৃথিবীর পৌনঃপুনিকতার বাইরে তার পা রাখে।
যে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ অন্য একটি মানুষের মতোই, সেখানে কাজের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে পৃথক করে তোলে এবং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠে। দাস্তে বলেন, ‘যে একটি কাজ করছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই কাজের ভেতর দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিকে প্রকাশ করা।’ তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, একটি কাজ হলো, যে কাজটি করছে তার আত্মপ্রতিকৃতি। বোকাচ্চির ৪০০ বছর পর দিদেরো এ ব্যাপারে সন্দেহবাদী। তার জ্যাকুয়েস লা ফ্যাটালিস্তে নিজের বন্ধুর প্রেমিককে প্রলুব্ধ করে, ফুর্তিতে মাতাল হয়, তার বাবা তাকে ইচ্ছেমতো পেটায়, তারপর একটা সৈন্যদল মার্চ করে গেলে মনে বিতৃষ্ণা নিয়ে সে এ সৈন্যদলে নাম লেখায়। প্রথম যুদ্ধে তার পায়ে একটা গুলি লাগে এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে ভেবেছিল, দারুণ এক প্রণয়োদ্দীপক অভিযান শুরু করল সে, কিন্তু পরিণতিতে বিকলাঙ্গ হয়ে শেষ করতে হলো তার অভিযান। সে কিন্তু নিজের কাজের মধ্যে আর নিজেকে চিনতে পারছিল না।
ব্যক্তিমানুষ এবং তার কাজের মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল। মানুষ কাজের মধ্য দিয়ে তার নিজের প্রতিকৃতিকে উন্মোচন করতে চায়, কিন্তু একপর্যায়ে সেই কাজের প্রতিকৃতির ভেতর আর মানুষটিকে চেনা যায় না। কাজ এবং ব্যক্তিমানুষের এই স্ববিরোধিতা উপন্যাসের এক মস্ত আবিষ্কার।
তথ্যসূত্র: ক্রিশ্চিয়ান সালমান কর্তৃক মিলান কুন্ডেরার সাক্ষাৎকার গ্রহণ। ভাষান্তর: শাহাদুজ্জামান, ‘কথা পরম্পরা’, পৃষ্ঠা-১৬৫।
