ডায়ানার মৃত্যুর রাতে চার্লসকে ‘উচ্ছ্বসিত’ মনে হয়েছিল—দাবি ভাইয়ের

প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর রাতে তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলস চার্লসকে (বর্তমান রাজা) ‘ভীষণ উচ্ছ্বসিত’ বা ‘লটারি জেতা মানুষের মতো’ শোনাচ্ছিল বলে দাবি করেছেন ডায়ানার ছোট ভাই চার্লস স্পেন্সার। তাঁর আসন্ন স্মৃতিকথা “Swan Song: Diana, My Sister”-এ এই দাবি করা হয়েছে। বইটি ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হওয়ার কথা।
আজ শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিএনএন জানায়, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলে প্রকাশিত বইটির একটি অংশে স্পেন্সার লিখেছেন—ডায়ানার মৃত্যুর পর তাঁকে ফোন করেছিলেন প্রিন্স চার্লস। অন্যরা যখন ফোন করে শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছিলেন, তখন চার্লসের কণ্ঠ তাঁর কাছে অস্বাভাবিকভাবে প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বসিত মনে হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। স্পেন্সারের ভাষায়, চার্লসকে তাঁর কাছে ‘লটারি জেতা মানুষের মতো’ মনে হয়েছিল।
১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট প্যারিসে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মারা যান ডায়ানা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডোডি আল-ফায়েদ এবং গাড়িচালক হেনরি পল। দুর্ঘটনার প্রায় এক বছর আগে ডায়ানা ও চার্লসের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল।
এর আগে প্রকাশিত আরেকটি অংশে স্পেন্সার দাবি করেন, ডায়ানার শেষকৃত্যের শোভাযাত্রায় তাঁর দুই ছেলে—প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারিকে হাঁটানো নিয়ে তৎকালীন প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাগ্বিতণ্ডা হয়েছিল। স্পেন্সার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর দাবি, ওই ফোনালাপের একপর্যায়ে চার্লস তাঁকে বলেছিলেন, ‘আমরা তাঁকে খুব শিগগিরই ভুলে যাব।’ স্পেন্সারের ভাষ্য অনুযায়ী, কথাটি শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে ফোন কেটে দেন।
তবে স্পেন্সারের এসব দাবির বিষয়ে বাকিংহাম প্যালেস বিরল এক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের বিষয়ে প্রাসাদ মন্তব্য করে না। এবার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে—বহু বছর পরও ভাই-বোন হারানোর শোক মানুষের যুক্তিবোধ, বিচারবুদ্ধি ও স্মৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবৃতিতে স্পেন্সারের দাবিগুলো সরাসরি স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়নি।
স্পেন্সারের স্মৃতিকথায় ডায়ানা ও চার্লসের দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়েও নানা দাবি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিয়ের আগে চার্লসের সঙ্গে ক্যামিলা পার্কার বোলসের সম্পর্ক নিয়ে ডায়ানার উদ্বেগ এবং বিয়ের পর তাঁর মানসিক কষ্টের বিভিন্ন ঘটনা।
ডায়ানার মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পর প্রকাশিত এসব স্মৃতিকথার দাবি নতুন করে ব্রিটিশ রাজপরিবারের অতীত সম্পর্ক ও ১৯৯৭ সালের সেই শোকাবহ সময়ের ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা তৈরি করেছে। তবে স্পেন্সারের বর্ণনাগুলো তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি ও উপলব্ধির ভিত্তিতে করা দাবি এবং বাকিংহাম প্যালেস সেগুলোর নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
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