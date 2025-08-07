ভারত সফরে আসছেন পুতিন, সম্ভাব্য তারিখ আগস্টের শেষভাগ

অনলাইন ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলতি বছরই ভারত সফর করবেন। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। রাশিয়া সফররত দোভাল স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, আগস্টের শেষ দিকে এই সফর হতে পারে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত সফর করবেন। এই সফরের ঘোষণা এমন এক সময়ে এল, যখন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ কারণে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছেন এবং ‘শাস্তি’ মূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন।
পুতিনের ভারত সফরের বিষয়ে অজিত দোভাল বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা এই সম্পর্কের মূল্যায়ন করি। আমাদের মধ্যে যে উচ্চ পর্যায়ের সংযুক্তি রয়েছে তা আমাদের উভয় দেশকেই সুবিধা দিয়েছে ধারাবাহিকভাবে।’
দোভাল আরও বলেন, ‘এই বিষয়টি আপনাদের জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত যে, প্রেসিডেন্ট পুতিন শিগগির ভারত সফর করবেন। আমি মনে করি, এই সফরের দিনক্ষণ প্রায় চূড়ান্তই হয়ে আছে।’ তবে তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ না বললেও, তাঁর বরাত দিয়েই রুশ বার্তা সংস্থা ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, পুতিন চলতি আগস্টের শেষ নাগাদ ভারত সফর করতে পারেন।
নয়া দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে এই সফর হতে যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া থেকে জ্বালানি কিনে ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, যা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।
গতকাল বুধবার ট্রাম্প এক নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যেখানে রাশিয়ার তেল কেনা চালিয়ে যাওয়ার কারণে ভারত থেকে আমদানির ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও হুমকি দিয়েছেন যে, যদি রাশিয়া শুক্রবারের মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হয়, তাহলে তারা রাশিয়ার তেল ক্রেতাদের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করবেন।
ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং সোভিয়েত আমল থেকেই তাদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক বিদ্যমান। গত কয়েক বছরে, উভয় দেশ তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করেছে, যার ফলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।
এদিকে, ক্রেমলিন আজ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, পুতিনেরও আগামী দিনে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বলেছেন, দুই পক্ষ একটি বৈঠক আয়োজনের জন্য কাজ করছে এবং বৈঠকের স্থান চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা পরে ঘোষণা করা হবে।
