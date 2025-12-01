Ajker Patrika
ইউরোপ

ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকের ফল নিয়ে এবার রাশিয়ার মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ৩০
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও (মাঝে) ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ (সর্ব বায়ে)। ছবি: এএফপি
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও (মাঝে) ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ (সর্ব বায়ে)। ছবি: এএফপি

ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি টানতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) ফ্লোরিডার শেল বে প্রাইভেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি বসেছিলেন ‘কঠিন কিন্তু গঠনমূলক’ এক আলোচনায়। সোমবার একটি সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, আলোচনার টেবিলে ছিল ইউক্রেনের ঐতিহ্যবাহী একটি স্যুপ। এটি ছিল মূলত এক ধরনের কূটনৈতিক সৌজন্য ও সংলাপকে হৃদ্যতাপূর্ণ করার একটি প্রচেষ্টা।

এই আলোচনার টেবিলে ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার। আলোচনায় অংশ নেওয়া একটি সূত্র জানায়, ফ্লোরিডার ওই বৈঠকটি ছিল ইতিপূর্বে দুই পক্ষের মধ্যে জেনেভায় হওয়া প্রথম দফা আলোচনার অগ্রগতির ওপর দাঁড়ানো।

সূত্রটি এটাও সতর্ক করেছে যে, সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে—এমনটি বলার সময় এখনো আসেনি। তবে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলো এবার খোলামেলা আলোচনা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ‘সতর্ক অগ্রগতি’ দেখা গেছে।

সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলোর একটি ছিল ট্রাম্পের ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাবের সেই অংশ, যেখানে ইউক্রেনকে তাদের সংবিধানে থাকা ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। এটি রাশিয়ার মূল দাবি হলেও ইউক্রেন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে আসছে। তবে সর্বশেষ আলোচনায় এমন এক সম্ভাবনার কথা উঠেছে, যেখানে ইউক্রেনকে আইনগতভাবে ন্যাটো থেকে সরে যেতে হবে না, কিন্তু বাস্তবে তাদের এই জোটে প্রবেশের পথ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। সংবেদনশীল এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকবে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

আরেকটি বড় বিতর্কিত বিষয় হলো—ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দনবাস অঞ্চলের ভবিষ্যৎ। রাশিয়া এই অঞ্চলটির একটি বড় অংশ দখল করে নিলেও এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। ট্রাম্পের প্রস্তাবে অঞ্চলটি রাশিয়াকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে রাশিয়ার অধীনে থাকলেও এই অঞ্চল একটি ‘অসামরিকায়িত এলাকা’ হিসেবেই থাকবে, যেখানে কোনো রুশ সেনা মোতায়েন করা হবে না।

এদিকে সূত্রটি দাবি করেছে, ইউক্রেনকে দুর্বল করে দেবে—এমন কোনো সমাধান আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। তবে কী ধরনের বিকল্প সমাধান বিবেচনায় আছে—তা প্রকাশ করতে সূত্রটি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং প্রকাশ পেলে সম্ভাব্য সমাধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এর মধ্যে আরেকটি বড় বাধা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ রুশ কর্তৃপক্ষ এখনো তাদের প্রধান দাবিগুলোর প্রতি নরম হওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন আলোচনায় অগ্রগতি হলেও, পরবর্তী এবং আরও কঠিন পরীক্ষা হলো রাশিয়াকে এই সম্ভাব্য সমঝোতায় রাজি করানো।

বিষয়: যুদ্ধ ইউক্রেন ফ্লোরিডা রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক
আমার মাথায় সমস্যা নেই, বিশ্বাস না হলে এমআরআই রিপোর্ট দেখাব—সাংবাদিকদের ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, অক্টোবরে তিনি যে এমআরআই করিয়েছিলেন, সে রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি এমআরআই করিয়েছিলেন।

গতকাল রোববার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আপনারা যদি চান, তবে আমি তা প্রকাশ করব।’ তিনি আরও বলেন, এমআরআইয়ের রেজাল্ট ‘ভালো’ এসেছে।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শরীরের ঠিক কোন অংশে এমআরআই করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ‘কোনো ধারণা নেই’ তাঁর। মস্তিষ্কের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এটা মস্তিষ্কের ছিল না, কারণ, এটা নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং তাতে আমি প্রথম হয়েছিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাথায় সমস্যা নেই। আমি সুস্থ আছি।’

ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এদিকে, ট্রাম্প অক্টোবরে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময় কেন এমআরআই করিয়েছিলেন বা শরীরের কোন অংশে স্ক্যান করা হয়েছিল, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস বিস্তারিত জানাতে রাজি হয়নি।

প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট শুধু এতটুকু বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ‘নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে’ ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে এমআরআই করিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়—প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ভালো আছে।

বিষয়: ফ্লোরিডা ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্য ওয়াশিংটন
ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে হোয়াইট হাউসে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সিএনএন
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে জরুরি হোয়াইট হাউসে একটি বৈঠক ডেকেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুযায়ী সোমবার রাতে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সকাল) ওভাল অফিসে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ভেনেজুয়েলার ওপর মার্কিন প্রশাসনের চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সূত্রের বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, বৈঠকে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও জাতীয় নিরাপত্তা দলের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার।

সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরের ভেনেজুয়েলা উপকূলে মাদকবাহী নৌযান লক্ষ্য করে মার্কিন হামলা ও সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ‘অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার’ নামে পরিচিত একটি সামরিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ১৫ হাজার সৈন্য ও এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। পাশাপাশি ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলার মাদক পাচার রোধে সমুদ্রের পাশাপাশি স্থলপথেও খুব শিগগিরই অভিযান চালানো হবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সতর্কবার্তা জারি করে এয়ারলাইন, পাইলট এবং অপরাধচক্রগুলোকে ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই ঘোষণা থেকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ উদ্ধার করার প্রয়োজন নেই।

ট্রাম্প আরও জানান, তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তবে কী কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি। ইতিমধ্যে মাদুরো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কর্মকর্তাদের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আরও শক্তিশালী আইনি ভিত্তি তৈরি হবে।

এদিকে সমুদ্রপথে মাদক বহন করছে এমন সন্দেহে বেশ কিছু নৌযানে মার্কিন হামলা চালানোকে ঘিরে দেশব্যাপী তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি নৌযানে প্রথম হামলায় সবাই নিহত না হওয়ায় পরবর্তী হামলায় পানিতে থাকা জীবিতদের লক্ষ্য করেও আঘাত হানা হয়। এই ধরনের হামলাগুলোতে এখন পর্যন্ত ৮০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন সিনেটর অ্যাঙ্গাস কিং সিএনএনকে বলেছেন, অভিযোগগুলো সত্য হলে তা সরাসরি যুদ্ধাপরাধ এবং হত্যাকাণ্ড। তিনি জানান, কংগ্রেস এই ঘটনায় জড়িত সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং নির্দেশনা কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখবে।

বিষয়: হোয়াইট হাউস ভেনেজুয়েলা ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক
ইমরান খানের এমন কিছু ঘটেছে, যা পরিবর্তন করা যাচ্ছে না—ছেলেদের আশঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৪৩
ইমরান খানের দুই পাশে তাঁর দুই ছেলে সুলাইমান ও কাসিম। ছবি: সংগৃহীত
ইমরান খানের দুই পাশে তাঁর দুই ছেলে সুলাইমান ও কাসিম। ছবি: সংগৃহীত

গত সপ্তাহের শুরুতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইমরান খানকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া একাধিক গুজব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। যাচাইবিহীন এসব গুজবে দাবি করা হয়, রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। দাবিগুলোর কোনো প্রমাণ না থাকলেও তা নিয়ে জনমনে উদ্বেগ বাড়তে থাকে।

এ অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহ পর ইমরান খানের দুই ছেলে—কাসিম খান ও সুলাইমান ইসা খান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাবার বিষয়ে ‘অপরিবর্তনীয় কিছু’ গোপন করছে। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁরা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, এমনকি তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাননি।

কাসিম খান ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানান, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তাঁরা বাবার অবস্থা সম্পর্কে কোনো সরাসরি বা নিশ্চিত খবর জানতে পারেননি। তিনি বলেন, ‘আপনার বাবা নিরাপদ আছেন কি না, আঘাত পেয়েছেন কি না, এমনকি বেঁচে আছেন কি না—এই বিষয়গুলো না জানা তো মানসিক নির্যাতনেরই একটি রূপ।’

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেলইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

কাসিমের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে তাঁর বাবার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছেন, এমন নজির পাওয়া যায়নি। তাঁর মতে, ইমরান খানকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। কাসিম বলেন, ‘তারা ইমরান খানকে আলাদা করে রেখেছে, কারণ তারা তাঁকে ভয় পায়। তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা এবং গণতান্ত্রিকভাবে তাঁকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথের গর্ভে জন্ম নেওয়া কাসিম ও সুলাইমান তাঁদের মায়ের সঙ্গে লন্ডনে বাসবাস করছেন। এতদিন পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও বাবার কারাবন্দীত্বের কারণে এখন প্রকাশ্যে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। কাসিম জানান, শেষবার তাঁরা বাবাকে দেখেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে। সেদিন একটি হত্যাচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন ইমরান খান। স্মৃতিচারণ করে কাসিম বলেন, ‘সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। তিনি সময়ের সঙ্গে সেরে উঠবেন বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনো খবর নেই, সেই স্মৃতি আরও ভারী হয়ে এসেছে।’

এদিকে গত বুধবার সামাজিক মাধ্যমে আবারও ছড়িয়ে পড়ে ইমরান খানের ‘হত্যার’ গুজব। কিছু পোস্টে এমনকি তাঁকে স্ট্রেচারে শোয়ানো একটি ছবি দেখানো হয়, যদিও পরে নিশ্চিত করা হয় এটি ২০২২ সালের হত্যাচেষ্টার সময়কার ছবি।

৭৩ বছর বয়সী ইমরান খান ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে তিনি আদিয়ালা জেলে বন্দী রয়েছেন।

জেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য সব গুজবকে ‘ভিত্তিহীন’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, ইমরান খান আদিয়ালা জেলেই আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘পিটিআই নেতৃত্বকে ইমরান খানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তাঁর প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা ও যত্ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।’ এ ছাড়া তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার গুজবও সত্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়: পাকিস্তান আশঙ্কা ইমরান খান কারাগার পিটিআই
প্লট না নিলেও সাজা, রায় নিয়ে গার্ডিয়ানকে যা বললেন টিউলিপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ২১
টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: দ্য গার্ডিয়ানের সৌজন্যে
টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: দ্য গার্ডিয়ানের সৌজন্যে

বাংলাদেশের একটি আদালত যুক্তরাজ্যের এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ব্রিটিশ রাজনীতিক হিসেবে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাঁর খালা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে তাঁর মা, ভাই ও বোনের নামে প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন।

আজ সোমবার ঘোষিত এ রায়ে বিচারক টিউলিপ সিদ্দিককে ‘বিশেষ প্রভাব’ বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতিতে জড়িত বলে দোষী সাব্যস্ত করেন। মামলায় তাঁর মা শেখ রেহানাকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে রায়ের সময় আদালতে ছিলেন না শেখ হাসিনা, টিউলিপ সিদ্দিক, শেখ রেহানা বা তাঁদের পরিবারের কোনো সদস্য। পুরো বিচারপ্রক্রিয়া অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। ফলে টিউলিপ সিদ্দিকের কারাদণ্ড হলেও এই রায় কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রিটেনের লেবার পার্টি জানিয়েছে, বিচারপ্রক্রিয়ায় ন্যায্যতার সুযোগ না থাকায় তারা এ রায়কে স্বীকৃতি দিতে পারছে না।

এদিকে টিউলিপ সিদ্দিক সব অভিযোগ অস্বীকার করে দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, প্রসিকিউশনের উপস্থাপিত বহু প্রমাণই জাল। তিনি আরও দাবি করেন, তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিচার করা হয়েছে। আদালতে বলা হয়েছে, তাঁর বাংলাদেশি পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও ট্যাক্স আইডি রয়েছে। কিন্তু টিউলিপের দাবি, শৈশবের পর আর কখনো তিনি বাংলাদেশি পাসপোর্ট রাখেননি, আর বাংলাদেশে করও দেননি।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার ৫, রেহানার ৭ ও টিউলিপের ২ বছর কারাদণ্ডপ্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার ৫, রেহানার ৭ ও টিউলিপের ২ বছর কারাদণ্ড

বিচার চলাকালে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি খান মোহাম্মদ মাইনুল হাসান অভিযোগ করেন, খালা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে টিউলিপ সিদ্দিক প্রায়শই ঢাকা সফর করতেন। এ সময় পরিবারের সদস্যদের প্লট পাইয়ে দিতে তিনি ফোন ও মেসেজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের চাপ দেন। তবে প্রসিকিউশন এসব ফোন বা মেসেজের কোনো প্রমাণ আদালতে হাজির করতে পারেনি। তারা জানায়, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত দুই কর্মকর্তার সাক্ষ্য থেকেই এসব তথ্য এসেছে।

রায় ঘোষণার পর গার্ডিয়ানকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় টিউলিপ সিদ্দিক বলেন, এই রায় ‘অবজ্ঞা পাওয়ার যোগ্য এবং সেটাই পাবে’। তিনি বলেন, পুরো প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও প্রহসনমূলক। ‘ক্যাঙারু কোর্টের’ এ রায় যেমন পূর্বনির্ধারিত, তেমনি অন্যায়। আমি আশা করি, এই কথিত ‘রায়’ অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। আমার মনোযোগ আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষদের প্রতি। বাংলাদেশের নোংরা রাজনীতিতে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।

হাসিনার শাসনামলে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে টিউলিপ বলেন, ‘এসব সফর পুরোপুরি ব্যক্তিগত ছিল।’

গত সপ্তাহে ব্রিটেনের কয়েকজন শীর্ষ আইনজীবী (যাঁদের মধ্যে একজন সাবেক কনজারভেটিভ বিচারমন্ত্রীও ছিলেন) বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে জানান, টিউলিপকে ঘিরে মামলাটি ‘কৃত্রিম, সাজানো এবং অন্যায্য’। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, এই নিয়ে মামলা নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে অনুপস্থিত থাকায় আসামিরা কোনো আইনজীবীর সহায়তা পাননি। একজন আইনজীবী টিউলিপসহ অন্যদের পক্ষে দাঁড়াতে চাইলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় এবং গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

মায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালতমায়ের নামে প্লট বরাদ্দ নিতে বিদেশ থেকে ফোন করেছিলেন টিউলিপ: আদালত

টিউলিপ সিদ্দিক বলেন, তিনি মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। আর এর পেছনের কারণ তাঁর খালা শেখ হাসিনা। প্রসঙ্গত, ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গত বছরের আগস্টে তাঁর খালা ক্ষমতাচ্যুত হন। পরে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন।

দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল—শেখ হাসিনার আমলে সংঘটিত দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা। এ কারণে দ্রুত বিচারের জন্য জনমত ও রাজনৈতিক চাপ ছিল প্রবল।

এর আগে গত মাসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। সেই রায়ের পর গত সপ্তাহে আরেকটি দুর্নীতির মামলায় তাঁকে আরও ২১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

হাসিনার দল আওয়ামী লীগ সোমবারের রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছে। দলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই বিচারগুলো ‘অবৈধ, অনির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’

এদিকে, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গত আগস্ট থেকে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। ঢাকার আদালতের দেওয়া সাজা কার্যকর করতে তাঁকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারত এখনো কোনো সাড়া দেয়নি।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ ওঠায় টিউলিপ সিদ্দিক ট্রেজারি মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে এক তদন্তে জানা যায়, তিনি কোনো নিয়ম ভাঙেননি। তবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, হাসিনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাব্য ভাবমূর্তিজনিত ‘ঝুঁকি’ সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।

বাংলাদেশে টিউলিপের বিরুদ্ধে এই রায় ঘোষণার পর লেবার পার্টির এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমাদের কাছে আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে টিউলিপ সিদ্দিক ন্যায্য বিচার পাননি। তাঁকে অভিযোগের বিবরণও জানানো হয়নি, যদিও তাঁর আইনজীবীরা বারবার অনুরোধ করেছেন। আমরা মনে করি, যেকোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া উচিত, সেটি এখানে হয়নি। তাই আমরা এই রায়কে স্বীকৃতি দিতে পারি না।’

বিষয়: যুক্তরাজ্য দুর্নীতি কারাদণ্ড দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) শেখ হাসিনা টিউলিপ সিদ্দিক
