রুশদের ‘এফ–বর্গীয়’ গালি দিলেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পশ্চিমা দেশগুলোকে রুশ নাগরিকদের, এমনকি শিক্ষার্থীদেরও বহিষ্কার করার আহ্বান জানিয়ে অশালীন ভাষায় তীব্র বক্তব্য দিয়েছেন। গত শনিবার জার্মানির মিউনিখ শহরে অনুষ্ঠিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই আহ্বান জানান। এসময় তিনি ‘এফ–বর্গীয়’ গালি ব্যবহার করেন।
মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের সাইডলাইনে মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোর প্লেবুককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের মস্কোর বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান।
জেলেনস্কি বলেন, ‘ইউরোপীয়রা এখনো রাশিয়ার পারমাণবিক জ্বালানি খাতে নিষেধাজ্ঞা দেয়নি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জ্বালানি কোম্পানি রোসাটমের ওপরও না। তারা মানুষের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেয়নি, তাদের আত্মীয়স্বজনের ওপরও না, তাদের সন্তানদের ওপরও না—যারা ইউরোপে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে থাকে, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, যুক্তরাষ্ট্রে যাদের স্থাবর সম্পত্তি আছে।’
তিনি আরও বলেন, “তাদের অনেক স্থাবর সম্পত্তি আছে। তাদের সন্তান আছে, আত্মীয় আছে সর্বত্র। তোমরা (এফ–বর্গীয় গালি) রাশিয়ায় চলে যাও। দেশে ফিরে যাও।’
জেলেনস্কির এই বক্তব্য এমন সময়ে এল—যখন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেন জেনেভায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের তৃতীয় দফার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মস্কো রুশ নাগরিকদের লক্ষ্য করে নেওয়া পদক্ষেপ এবং বিদেশে রুশ সংস্কৃতিকে ‘বাতিল’ করার প্রবণতাকে রুশবিদ্বেষ বলে সমালোচনা করেছে।
এই বৈঠক এমন এক সময় হচ্ছে, যখন ইউক্রেনে সেনা নিয়োগ সংকট চলছে। একই সঙ্গে রুশ বিমান হামলার কারণে দেশে চলমান বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। রাশিয়া বলছে, এসব হামলার লক্ষ্য ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা উৎপাদন দুর্বল করা।
এদিকে, জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠ মহলে একাধিক দুর্নীতির কেলেঙ্কারির অভিযোগে তাঁর সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর জেরে দুজন সরকারি মন্ত্রী এবং তার দীর্ঘদিনের চিফ অব স্টাফ পদত্যাগ করেছেন। সোমবার দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলো সাবেক জ্বালানি মন্ত্রী জার্মান গালুশচেঙ্কোর বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ এনেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের সংকটে থাকা জ্বালানি খাতে ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঘুষ কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি জড়িত।
