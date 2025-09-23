ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্যারিসের কেন্দ্রস্থলের জাভেল মসজিদের দরজার সামনে রক্তমাখা শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয় কিছুদিন আগে। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ ভোরে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিরা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। শূকরের মাথার ওপরে নীল কালি দিয়ে লেখা ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের নাম—‘মাখোঁ।’
আইফেল টাওয়ার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মসজিদে লেবানন, আলজেরিয়া, ইরানসহ বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা নামাজ আদায় করেন। বহু বছর ধরে এলাকাটিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছিলেন তারা।
এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মসজিদের রেক্টর নাজাত বেনালি আল–জাজিরাকে বলেন, ‘আমাদের জীবনে এরকম কিছু আগে কখনও ঘটেনি।’
বেনালি জানান, খবর পেয়ে তিনি দ্রুত মসজিদে পৌঁছান। তিনি বলেন, ‘তারা একেবারেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যখন এরকম কিছু ঘটে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সবাই আশপাশে খেয়াল করতে থাকে।’
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানায়, শুধু জাভেল মসজিদ নয়, আরও আটটি মসজিদের সামনে একইভাবে শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয়েছে।
প্যারিস পুলিশের প্রধান লরাঁ নুনেজ বলেন, ‘এর আগেও যেসব ঘটনা বিদেশি হস্তক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ ঘটনার মিল পাওয়া যায়।’
প্যারিস প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৮ সেপ্টেম্বর রাতে সার্বিয়ান নাম্বারপ্লেটের গাড়িতে আসা দুজন ব্যক্তি ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল নরম্যান্ডির এক কৃষকের কাছ থেকে প্রায় ১০টি শূকরের মাথা কিনেছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, তারা প্যারিসের ওবারকাম্প এলাকায় এসে এসব মাথা মসজিদের সামনে রেখে পরদিন ভোরে গাড়ি নিয়ে বেলজিয়ামে চলে যায়।
প্রসিকিউটরের কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘বিদেশি নাগরিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব শূকরের মাথা মসজিদের সামনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। উদ্দেশ্য ছিল দেশে অশান্তি তৈরি করা।’
প্রসিকিউটর লর বেকোয়া বলেন, ‘এটার লক্ষ্য হলো মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলা, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা।’
প্যারিসের পূর্বাঞ্চলীয় শহরতলি মন্ত্রুইয়ের ইসলাহ মসজিদের সামনে একইভাবে শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয়েছিল। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হাজির রসুল বলেন, ‘প্রথমে আমরা খুব চিন্তিত হয়েছিলাম। এটা শান্তিপূর্ণ একটি এলাকা—আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালোভাবেই থাকি। যখন শুনলাম শুধু আমাদের মসজিদ নয়, আরও কয়েকটি মসজিদকে টার্গেট করা হয়েছে, তখন অন্তত বুঝতে পারলাম এটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়।’
এমন ঘটনা ঘটল এমন সময়ে, যখন ফ্রান্সে মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণাজনিত অপরাধ বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১৪৫টি ইসলামবিরোধী ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি। এসবের মধ্যে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, হুমকি এবং হত্যাকাণ্ডও আছে। মে মাসে মালির নাগরিক আবুবাকার সিসেকে খুন করা হয়।
ফরাসি দৈনিক লিবেরাসিওঁ-এর নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, ফ্রান্সে প্রতি তিনজন মুসলিমের মধ্যে দুজনই গত পাঁচ বছরে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন।
ফরাসি মানবাধিকারকর্মী সাফিয়া আইত ওয়ারাবি বলেন, ‘আমার বাবা মুসলিম, তাই এটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব আঘাত দিয়েছে। অন্যদের মতো আমিও উদ্বিগ্ন। আমার ছোট বোন বা কাজিনরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের কিছু হয়ে যাবে কি না—তখন আমি তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি। স্কুলে হিজাব পরা তরুণী মেয়েদের দেখি, যারা ভয়ে থাকে হামলার শিকার হওয়ার। সত্যিই, এটা খুব কঠিন।’
প্যারিসের কেন্দ্রস্থলের জাভেল মসজিদের দরজার সামনে রক্তমাখা শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয় কিছুদিন আগে। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ ভোরে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিরা এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। শূকরের মাথার ওপরে নীল কালি দিয়ে লেখা ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের নাম—‘মাখোঁ।’
আইফেল টাওয়ার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই মসজিদে লেবানন, আলজেরিয়া, ইরানসহ বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা নামাজ আদায় করেন। বহু বছর ধরে এলাকাটিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছিলেন তারা।
এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মসজিদের রেক্টর নাজাত বেনালি আল–জাজিরাকে বলেন, ‘আমাদের জীবনে এরকম কিছু আগে কখনও ঘটেনি।’
বেনালি জানান, খবর পেয়ে তিনি দ্রুত মসজিদে পৌঁছান। তিনি বলেন, ‘তারা একেবারেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যখন এরকম কিছু ঘটে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সবাই আশপাশে খেয়াল করতে থাকে।’
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানায়, শুধু জাভেল মসজিদ নয়, আরও আটটি মসজিদের সামনে একইভাবে শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয়েছে।
প্যারিস পুলিশের প্রধান লরাঁ নুনেজ বলেন, ‘এর আগেও যেসব ঘটনা বিদেশি হস্তক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ ঘটনার মিল পাওয়া যায়।’
প্যারিস প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ৮ সেপ্টেম্বর রাতে সার্বিয়ান নাম্বারপ্লেটের গাড়িতে আসা দুজন ব্যক্তি ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল নরম্যান্ডির এক কৃষকের কাছ থেকে প্রায় ১০টি শূকরের মাথা কিনেছিল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, তারা প্যারিসের ওবারকাম্প এলাকায় এসে এসব মাথা মসজিদের সামনে রেখে পরদিন ভোরে গাড়ি নিয়ে বেলজিয়ামে চলে যায়।
প্রসিকিউটরের কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ‘বিদেশি নাগরিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব শূকরের মাথা মসজিদের সামনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। উদ্দেশ্য ছিল দেশে অশান্তি তৈরি করা।’
প্রসিকিউটর লর বেকোয়া বলেন, ‘এটার লক্ষ্য হলো মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলা, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা।’
প্যারিসের পূর্বাঞ্চলীয় শহরতলি মন্ত্রুইয়ের ইসলাহ মসজিদের সামনে একইভাবে শূকরের মাথা ফেলে রাখা হয়েছিল। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হাজির রসুল বলেন, ‘প্রথমে আমরা খুব চিন্তিত হয়েছিলাম। এটা শান্তিপূর্ণ একটি এলাকা—আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালোভাবেই থাকি। যখন শুনলাম শুধু আমাদের মসজিদ নয়, আরও কয়েকটি মসজিদকে টার্গেট করা হয়েছে, তখন অন্তত বুঝতে পারলাম এটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়।’
এমন ঘটনা ঘটল এমন সময়ে, যখন ফ্রান্সে মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণাজনিত অপরাধ বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ১৪৫টি ইসলামবিরোধী ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫ শতাংশ বেশি। এসবের মধ্যে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, হুমকি এবং হত্যাকাণ্ডও আছে। মে মাসে মালির নাগরিক আবুবাকার সিসেকে খুন করা হয়।
ফরাসি দৈনিক লিবেরাসিওঁ-এর নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, ফ্রান্সে প্রতি তিনজন মুসলিমের মধ্যে দুজনই গত পাঁচ বছরে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছেন।
ফরাসি মানবাধিকারকর্মী সাফিয়া আইত ওয়ারাবি বলেন, ‘আমার বাবা মুসলিম, তাই এটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুব আঘাত দিয়েছে। অন্যদের মতো আমিও উদ্বিগ্ন। আমার ছোট বোন বা কাজিনরা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের কিছু হয়ে যাবে কি না—তখন আমি তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি। স্কুলে হিজাব পরা তরুণী মেয়েদের দেখি, যারা ভয়ে থাকে হামলার শিকার হওয়ার। সত্যিই, এটা খুব কঠিন।’
পশ্চিমা গুরুত্বপূর্ণ দেশের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র স্বীকৃতি মিলেছে। গত রোববার যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা স্বীকৃতি দেওয়ার পর ফিলিস্তিনে এখনো হামলা চলছে। তবে এরপরও পশ্চিমাদের স্বীকৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।৬ ঘণ্টা আগে
প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। ইরানের মরফিন ও অন্যান্য ওপিওয়েড উৎপাদকেরা এত দিন জব্দকৃত অবৈধ আফগান মাদকের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ২০২২ সালে তালেবান সরকার আফিম চাষে কড়াকড়ি আরোপ করার পর জব্দকৃত মাদকের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে যায়।৮ ঘণ্টা আগে
জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোচনায় এইচ-১বি ভিসা ইস্যু ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েন প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে
ওই নারীর স্বামী আমাজনের একজন প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেন। তিনি স্ত্রীকে বিচ্ছেদ বাবদ ৩৫ লাখ রুপি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী দাবি করেছেন ৫ কোটি রুপি। তবে ওই নারীর আইনজীবী বলেন, মধ্যস্থতা কেন্দ্রে ৫ কোটি রুপি থেকে খোরপোশের পরিমাণ কমানো হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে