চীন

হংকংয়ে আবাসিক কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ৯৪

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৫১
হংকংয়ের এক আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুনে বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছবি: এএফপি
হংকংয়ের এক আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে ভয়াবহ আগুনে বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছবি: এএফপি

হংকংয়ের আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ জনে। হংকংয়ের অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ জানিয়েছে, শহরটিতে আট দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আজ শুক্রবারের মধ্যেই অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শেষ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভয়াবহ এই আগুনে এক বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স পুড়ে গেছে। এই দুর্ঘটনায় এখনো নিখোঁজ অনেকে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, দমকলকর্মীরা ইতিমধ্যে আগুনের বেশির ভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় তাই পো জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সটি। আটটি টাওয়ার নিয়ে গঠিত ওই আবাসনে ৪ হাজার ৬০০-এর বেশি মানুষ থাকত। ভবনটিতে সংস্কারকাজ চলছিল এবং আগুন লাগার সময় এটি বাঁশের মাচা আর সবুজ জালের আচ্ছাদনে ঢাকা ছিল। সেখান থেকেই বুধবার দুপুরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, জানালা বন্ধ করে রাখা দাহ্য ফোম বোর্ডসহ অনিরাপদ নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে তিন কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মৃত্যুর কারণ ঘটানোর অভিযোগে তদন্ত চলছে। শুক্রবার সকালেও দমকলকর্মীরা ধোঁয়া ওঠা ভবনটিতে কাজ করছিলেন।

হংকংয়ের ডেপুটি ফায়ার সার্ভিসেস ডিরেক্টর ডেরেক চ্যান বলেন, ‘সাতটি ভবনের সবগুলো ইউনিটে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা চলছে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় আর কোনো হতাহতের ঘটনা আছে কি না।’ তিনি জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ২৭৯। তবে সেই সংখ্যা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হালনাগাদ হয়নি। চ্যান জানান, ফায়ার ডিপার্টমেন্টে করা ২৫টি জরুরি উদ্ধার কল এখনো সমাধান হয়নি, যার মধ্যে সাম্প্রতিক কয়েকটি কলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

উদ্ধারকর্মীদের তীব্র তাপ, ঘন ধোঁয়া, ধসে পড়া বাঁশের মাচা ও ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে ওপরের তলাগুলোতে আটকে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক মর্মাহত মা, হাতে মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন ছবি নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে মেয়েকে খুঁজছিলেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আটটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৯০০ বাসিন্দা অবস্থান করছিলেন। ওই মা বলেন, ‘সে আর তার বাবা এখনো বের হয়নি। ওরা আমাদের ভবন বাঁচানোর মতো পানি পায়নি।’

চ্যান বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে কমপ্লেক্সের দুটি টাওয়ারে। তবে কয়েকটি ভবনে জীবিত বাসিন্দাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

শুক্রবার সকালে হসপিটাল অথরিটি জানায়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, তাঁরা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। হংকংয়ে প্রায় ৩ লাখ ৬৮ হাজার অভিবাসী গৃহকর্মী আছেন, যাঁদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের এশীয় দেশ থেকে আসা নারী। তাঁরা সাধারণত নিয়োগকারীর সঙ্গে থাকেন।

১৯৪৮ সালে একটি গুদামে আগুনে ১৭৬ জন মারা যাওয়ার পর থেকে এটাই হংকংয়ের সবচেয়ে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ২০১৭ সালের লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই দুর্ঘটনার জন্য দাহ্য বহিরাবরণ এবং নির্মাণ ও সরকারি তদারকির ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছিল।

হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি ঘোষণা করেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সহায়তায় সরকার ৩০ কোটি হংকং ডলারের (৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) একটি তহবিল গঠন করবে। পাশাপাশি চীনের বড় বড় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোও অনুদান ঘোষণা করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর একটি হংকং। উঁচু উঁচু আবাসিক ভবনে ভরা এই শহরে আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া দীর্ঘদিন ধরে জন-অসন্তোষের উৎস। এই ট্র্যাজেডি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ বাড়াতে পারে। হংকং সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা দ্রুত পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ঘটনাটি আধা স্বশাসিত অঞ্চলের ওপর বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

চীনহংকংনিহতঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ওয়াশিংটনে গুলি: আহত ন্যাশনাল গার্ড সারাহ বেকস্ট্রম মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ১৫
ন্যাশনাল গার্ড সদস্য সারাহ বেকস্ট্রম। ছবি: সংগৃহীত
ন্যাশনাল গার্ড সদস্য সারাহ বেকস্ট্রম। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানীয় সময় গত বুধবারের (২৬ নভেম্বর) গুলি-কাণ্ডে গুরুতর আহত ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য সারাহ বেকস্ট্রম অবশেষে জীবনযুদ্ধে হার মানলেন। আজ শুক্রবার তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০ বছর বয়সী বেকস্ট্রম ছিলেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য। হোয়াইট হাউসের নিকটবর্তী এলাকায় তাঁকে এবং অপর এক গার্ড সদস্যকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল।

ঘটনার পর প্রথম লাইভ মন্তব্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার সারাহ বেকস্ট্রম, যার কথা আমরা বলছি, অত্যন্ত সম্মানিত, তরুণ, অসাধারণ একজন মানুষ...তিনি কিছুক্ষণ আগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অপরাধ দমনের বিশেষ মিশনের অংশ হিসেবে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের শত শত সেনাকে ওয়াশিংটনে মোতায়েন করা হয়েছিল। বেকস্ট্রম এই থ্যাংকসগিভিং ছুটির সময়ে ডিসিতে কাজ করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার সামারসভিলের বাসিন্দা সারাহ বেকস্ট্রম সামরিক পরিষেবা শুরু করেন ২০২৩ সালের ৬ জুন। তিনি ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া আর্মি ন্যাশনাল গার্ডের ৮৬৩তম মিলিটারি পুলিশ কোম্পানিতে নিযুক্ত ছিলেন।

বেকস্ট্রমের সাবেক প্রেমিক অ্যাডাম কার তাঁকে ‘স্নেহময় এবং কোমল হৃদয়ের’ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও জানান, বেকস্ট্রম মিলিটারি পুলিশে কাজ করতেন এবং তাঁর স্বপ্ন ছিল এফবিআইতে ক্যারিয়ার গড়ার। প্রকৃতি, রোড ট্রিপ এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে তিনি ভালোবাসতেন। যদিও শুরুতে ওয়াশিংটনে আসতে তাঁর কিছুটা অনীহা ছিল, পরে এখানকার জাদুঘর এবং স্মৃতিস্তম্ভ ঘুরে দেখা উপভোগ করতে শুরু করেন।

ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাকারী আফগান কাজ করেছিলেন সিআইএর সঙ্গেওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাকারী আফগান কাজ করেছিলেন সিআইএর সঙ্গে

এই হামলায় আহত অপর ভুক্তভোগী, ২৪ বছর বয়সী ইউএস এয়ার ফোর্স স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ এখনো হাসপাতালে সংকটাপন্ন। দুই সদস্যকেই খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল।

এই হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ২৯ বছর বয়সী আফগানিস্তানের নাগরিক রহমানুল্লাহ লাকানওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে লাকানওয়াল আফগানিস্তানের কান্দাহারে সিআইএর একটি বাহিনীতে কাজ করতেন।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চলতি বছরের শুরুতে ওয়াশিংটনে আইন শৃঙ্খলা জোরদার করতে এবং অপরাধ দমনে ন্যাশনাল গার্ড ট্রুপস মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই গুলিকাণ্ড সেই নিরাপত্তা উদ্বেগকে নতুন করে উসকে দিল।

বিষয়:

মৃত্যুডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রমার্কিন প্রেসিডেন্টআহতওয়াশিংটন
ইউরোপ

ইউরোপ আক্রমণ করবে না রাশিয়া, লিখিত গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত: পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সেন্ট পিটার্সবার্গের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামে পুতিন। ছবি: সংগৃহীত
সেন্ট পিটার্সবার্গের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামে পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, তাঁর দেশ ইউরোপের কোনো দেশে আর আক্রমণ করবে না বলে লিখিত নিশ্চয়তা দিতেও প্রস্তুত। রাশিয়া ইউরোপ আক্রমণ করবে—এমন অভিযোগকে তিনি ‘মিথ্যা’ এবং ‘পুরোপুরি অর্থহীন’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট কলেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (সিএসটিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে পুতিন বলেন, ইউরোপে রুশ বাহিনীর হামলার পরিকল্পনার দাবি ‘হাস্যকর।’ তিনি বলেন, ‘সত্য হলো, আমরা কখনোই এমন ইচ্ছা পোষণ করিনি। কিন্তু যদি তারা আমাদের মুখ থেকে শুনতে চায়, তা হলে আমরা লিখিত নথি দেব। এতে কোনো আপত্তি নেই।’

ইউক্রেন আক্রমণের আগে বারবার অস্বীকার করার পরও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন চালায়। সেই স্মৃতি থেকে ইউরোপীয় নেতারা পুতিনের এই নতুন আশ্বাস নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে পুতিন যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত একটি খসড়া শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, এই পরিকল্পনা ‘আগামী দিনের চুক্তির ভিত্তি’ হতে পারে। তিনি বলেন, রাশিয়া ‘গুরুত্বপূর্ণ’ আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। তবে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ চালিয়েও আরও এলাকা দখল করতে প্রস্তুত রয়েছে মস্কো।

পুতিন আবারও বলেন, যুদ্ধ থামাতে হলে সবচেয়ে মৌলিক শর্ত হলো দনবাসের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনাদের সম্পূর্ণ সরে যাওয়া, এমনকি যেসব এলাকায় বর্তমানে রুশ বাহিনী নেই, সেখান থেকেও। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘ইউক্রেনীয় সেনারা যে সব ভূখণ্ডে রয়েছে, সেখান থেকে তাদের সরে যেতে হবে। তবেই যুদ্ধ থামবে। যদি তারা না সরে, তবে আমরা সামরিক উপায়ে সেই লক্ষ্য অর্জন করব।’ ইউক্রেন বলছে, এমন সরে যাওয়া মানে কিয়েভের দিকে রাশিয়ার পথ পুরোপুরি খুলে দেওয়া।

পুতিন আরও ইঙ্গিত দেন যে, তিনি কিয়েভের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি। তবে আবারও দাবি তুলেছেন যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরকার আর বৈধ নয়। তাই তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি ‘আইনগতভাবে অসম্ভব।’ পুতিন অভিযোগ করেন, জেলেনস্কির মেয়াদ ২০২৪ সালের মে মাসে শেষ হওয়ার পর নির্বাচন না হওয়ায় কিয়েভ ‘শাসন করার অধিকার হারিয়েছে।’ তাঁর ভাষায়, “ইউক্রেনের নেতৃত্ব ভয় পেয়েছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে, আর সেই ভুলের ফলেই প্রেসিডেন্টের বৈধতা হারিয়েছে।’

কিয়েভ বলেছে, যুদ্ধকালীন জরুরি আইনের কারণে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া ইউক্রেনের সংসদ ফেব্রুয়ারিতে জেলেনস্কির বৈধতা বজায় রাখার পক্ষে বিপুল ভোটে প্রস্তাব পাস করেছে।

পুতিন দাবি করেন, যেহেতু জেলেনস্কির সরকার তাঁর দৃষ্টিতে ‘অবৈধ’, তাই ভবিষ্যৎ যে কোনো শান্তিচুক্তি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে হবে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রাশিয়ার দখল করা এলাকা স্বীকৃতি দিতে হবে।

মার্কিন প্রস্তাব না মানলে ইউক্রেনের আরও ভূমি দখলের হুমকি পুতিনেরমার্কিন প্রস্তাব না মানলে ইউক্রেনের আরও ভূমি দখলের হুমকি পুতিনের

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের প্রধান সহকারী আন্দ্রে ইয়ারমাক বৃহস্পতিবার আবারও জানান, জেলেনস্কি কোনোভাবেই ভূখণ্ড ছাড়তে রাজি নন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনকে বলেন, ‘জেলেনস্কি যত দিন প্রেসিডেন্ট, তত দিন কেউ ভাববে না যে আমরা ভূখণ্ড দিয়ে দেব।’

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের জন্য ২৮ দফার একটি শান্তি প্রস্তাব প্রকাশ করে, যা রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক বলে সমালোচিত হয়। এতে ইউক্রেনকে বড় ধরনের ছাড় দিতে বলা হয়, যেমন ভূখণ্ড হারানো মেনে নেওয়া এবং ন্যাটোতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা। পরে ইউক্রেনের অনুরোধে পরিকল্পনার কিছু অংশ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানান ইউক্রেনের প্রথম উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেরহি কিসলিতসা। বাতিল করা হয়েছে সেনা সদস্য সংখ্যা ৬ লাখে সীমিত রাখার প্রস্তাব এবং যুদ্ধাপরাধের সাধারণ ক্ষমা।

ইউক্রেন শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে আর দেখা করবেন না ট্রাম্পইউক্রেন শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে আর দেখা করবেন না ট্রাম্প

বৃহস্পতিবার জেলেনস্কি জানান, জেনেভায় পূর্ববর্তী আলোচনায় যে সূত্র নিয়ে কথা হয়েছে, তা চূড়ান্ত করতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আগামী সপ্তাহেও অতিরিক্ত বৈঠক হবে, তবে বিস্তারিত জানাননি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, আগামী সপ্তাহে মস্কোতে যাওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে ইউক্রেন ও ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে আলোচনা হবে।

পুতিন বলেন, মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে রাশিয়া তার নিজের ‘মূল ইস্যু’ উত্থাপন করবে। বিশেষত শান্তি পরিকল্পনার সেই অংশে, যেখানে বলা হয়েছে যে ওয়াশিংটন কেবলমাত্র ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনের কয়েকটি অঞ্চলে রাশিয়ার বাস্তব নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দিতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা ঠিক এ বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে হবে।’

বিষয়:

যুদ্ধইউক্রেনরাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনভলোদিমির জেলেনস্কিইউক্রেন যুদ্ধইউরোপ
ইউরোপ

দনবাসের প্রবেশদ্বার পোকরোভস্ক ঘিরে ফেলেছে রাশিয়া: পুতিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর পোকরোভস্ককে ঘিরে ফেলেছে এবং শহরের প্রায় ৭০ শতাংশ এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, তাঁদের বাহিনী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং শহরের কেন্দ্রেই ভয়াবহ লড়াই চলছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে রাশিয়া পোকরোভস্ক দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। রাশিয়া শহরটিকে তার পুরোনো সোভিয়েত নাম ‘ক্রাসনোআরমেইস্ক’ বলে ডাকে। দনবাসের বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল পুরোপুরি দখলে নেওয়ার অংশ হিসেবেই এই অভিযান।

একসময় ৬০ হাজারের বেশি মানুষের বাস ছিল পোকরোভস্কে। ইউক্রেনীয় সেনার সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য শহরটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি বড় হামলা চালানোর বদলে রাশিয়া পিঞ্চার কৌশল ব্যবহার করছে। প্রথমে ছোট ছোট দলে, পরে বড় আকারে হামলাকারী দল পাঠিয়ে শহরটিকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে।

রাশিয়ার দাবি, রুশ গণমাধ্যমে ‘দোনেৎস্কের প্রবেশদ্বার’ বলে পরিচিত পোকরোভস্ক দখল করতে পারলে সেখান থেকে উত্তরের দিকে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে থাকা দুই বড় শহর ক্ৰমাতোরস্ক ও স্লোভিয়ানস্কের দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে।

এমন সময় এই চাপ তৈরি হয়েছে যখন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এই সংঘাতের শান্তি–সমাধান খুঁজতে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে। দুই পক্ষই ময়দানে নিজেদের শক্ত অবস্থান দেখাতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার কিরগিজস্তানে সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, পোকরোভস্ক ও পাশের শহর মিরনোহ্রাদে ইউক্রেনীয় সেনারা গভীর সংকটে পড়েছে এবং ইউক্রেনের সম্মুখসার কিছু জায়গায় ভেঙে পড়তে পারে। তিনি বলেন, ‘ক্রাসনোআরমেইস্ক (পোকরোভস্ক) আর দিমিত্রোভ (মিরনোহ্রাদ) পুরোপুরি ঘেরাও হয়ে গেছে। কিয়েভের সবচেয়ে লড়াকু বাহিনী এখানে ধ্বংস হচ্ছে।’

তিনি আরও দাবি করেন, ‘ক্রাসনোআরমেইস্কের ৭০ শতাংশ এখন রুশ বাহিনীর হাতে। দিমিত্রোভ শহরের দক্ষিণে ইউক্রেনীয় সেনাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তারা শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের বাহিনী এখন ধাপে ধাপে তাদের ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে।’

এর আগে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, তাদের হামলাকারী ইউনিট পোকরোভস্কের কেন্দ্র এবং উত্তরাংশে অগ্রসর হয়েছে। মিরনোহ্রাদের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশেও অগ্রগতি হয়েছে।

অন্যদিকে ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ওলেক্সান্দর সিরস্কি জানান, তাঁদের বাহিনী পোকরোভস্ক এবং মিরনোহ্রাদে রাশিয়ার নতুন হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, রাশিয়া বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে এসেছে। ইউক্রেনের ‘পূর্বাঞ্চলীয় অভিযান বাহিনী’ জানায়, পোকরোভস্ক রেলস্টেশনের দক্ষিণে তাদের সেনারা পাল্টা অভিযান চালাচ্ছে এবং শহরের কেন্দ্রজুড়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

রয়টার্স জানায়, দুই পক্ষের পরস্পরবিরোধী দাবির স্বাধীন যাচাই করা সম্ভব হয়নি। দু’পক্ষের প্রকাশিত মানচিত্রও একে অন্যের বিপরীত।

রুশ মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, পোকরোভস্ক রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং মিরনোহ্রাদে ইউক্রেনীয় বাহিনী ঘেরাও হয়ে আছে। ইউক্রেনের মানচিত্রে পোকরোভস্ক ‘ধূসর অঞ্চল’, অর্থাৎ কেউ পুরো নিয়ন্ত্রণে নেই, আর মিরনোহ্রাদও পুরো দখলে নয়।

বিষয়:

যুদ্ধইউক্রেনরাশিয়া
মধ্যপ্রাচ্য

আত্মসমর্পণ করতে চাওয়ার পরও দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পশ্চিম তীরের জেনিনে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: এএফপি
পশ্চিম তীরের জেনিনে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর সদস্যরা। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলি সেনারা জেনিন শহরে অভিযান চালিয়ে দুই ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাস্থলের ভিডিওচিত্র আর প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা বলছে, আত্মসমর্পণের চেষ্টা করছিল ওই দুই ব্যক্তি। কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদক নূর ওদেহ রামল্লাহ থেকে জানান, জেনিনে থাকা সাংবাদিকরা বলেছেন—দুই ফিলিস্তিনি নিজেদের জামা তুলে দেখাচ্ছিলেন যে, তাঁদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। সামরিক বাহিনী তখন তাঁদের নির্দেশ দেয় যে তাঁরা যে ভবনে লুকিয়ে ছিলেন, সেখানে ফিরে যেতে। ওদেহ বলেন, ‘এরপরই তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়। পরিকল্পিতভাবে হত্যা।’

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহত দুই জনের পরিচয় জানিয়েছে। তাঁরা হলেন ২৬ বছর বয়সী আল-মুনতাসির বিল্লাহ আবদুল্লাহ এবং ৩৭ বছরের ইউসুফ আসাসা।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, জেনিন এলাকায় ‘একটি সশস্ত্র নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত’ কয়েকজনকে ধরতে অভিযান চালানো হয়। সেনারা ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া চালিয়েছে।’ বিবৃতিতে বলা হয়, দু’জন ভবন থেকে বের হওয়ার পর তাঁদের দিকে গুলি চালানো হয়। তারা আরও বলেছে, ‘ঘটনাটি মাঠ পর্যায়ের কমান্ডাররা পর্যালোচনা করছেন এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।’

তবে ওদেহ মনে করিয়ে দেন, অতীতে ইসরায়েলের এ ধরনের তদন্ত সাধারণত কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা বা দণ্ড দিয়ে শেষ হয়নি।

ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হত্যাকাণ্ডকে ‘নৃশংস বিচারবহির্ভূত হত্যা’ এবং ‘পরিকল্পিত ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধ’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে—‘ইসরায়েলের হত্যাযন্ত্র’ থামাতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে।

তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে যেন নতুন অপরাধ ঠেকানো যায়, এবং ফিলিস্তিনিদের সুরক্ষায় জরুরি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, এমনকি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমেও।

ফিলিস্তিনি ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ নামের রাজনৈতিক দলের প্রধান মুস্তাফা বারঘৌতি জেনিনের ঘটনাকে ‘ভয়াবহ অপরাধ’ বলেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘জেনিনে দুই ফিলিস্তিনিকে আত্মসমর্পণের পর, ক্যামেরার সামনে গ্রেপ্তারের পরও ইসরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছে। ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আর কত চুপ থাকা যায়?

ইসরায়েলের ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির উল্টো এ হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী ‘যা করা উচিত ছিল, ঠিক সেটাই করেছে। সন্ত্রাসীদের মরতেই হবে।’

ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল যখন ইসরায়েল টানা দ্বিতীয় দিনের মতো পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলে হামলা চালাতে হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবহার করছে। দখলকৃত অঞ্চলে কয়েক মাস ধরে যে কঠোর দমননীতি চলছে, তা আরও তীব্র হয়েছে।

বৃহস্পতিবারও ইসরায়েলি সেনারা উত্তর-পূর্ব তুবাস গভর্নরেটের বড় অংশ অবরোধ করে রাখে। এর আগের দিন ওই এলাকায় বৃহৎ সামরিক অভিযান শুরু হয়েছিল।

ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, বুধবার ইসরায়েলের অভিযান শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। আটক হয়েছেন আরও ১০০ জন।

ইসরায়েল বলছে, তাদের অভিযান সশস্ত্র গোষ্ঠী দমনের জন্য। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সেনারা নির্বিচারে বেসামরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, সাংবাদিক ও অ্যাম্বুলেন্সকে বাধা দিয়েছে, অবকাঠামো ধ্বংস করেছে।

গাজায় যুদ্ধের আড়ালে পশ্চিম তীর জুড়ে ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা মারাত্মক বেড়ে গেছে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা এবং শীর্ষ মানবাধিকার সংগঠনগুলো একে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে।

পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অঞ্চলটির কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্প থেকে প্রায় ৩২ হাজার মানুষকে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাঁদের ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছে ইসরায়েল।

গত সপ্তাহে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, জেনিন, তুলকারেম আর নুর শামস ক্যাম্প থেকে ফিলিস্তিনিদের জোর করে উচ্ছেদ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

একজন এইচআরডব্লিউ কর্মকর্তার ভাষায়, ‘বিশ্বের দৃষ্টি গাজার দিকে আটকে থাকায় ইসরায়েলি বাহিনী পশ্চিম তীরে যে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও জাতিগত নির্মূল চালাচ্ছে, তা তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনা জরুরি।’

বিষয়:

গুলিহত্যাফিলিস্তিনইসরায়েল
