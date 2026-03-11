Ajker Patrika
চীন

ট্রাম্পের শুল্কের পরও রপ্তানি আয় বাড়ল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের পরও চলতি বছরে রপ্তানি আয় বেড়েছে চীনের। দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটির রপ্তানি আয় ২০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে, যা অর্থনীতিবিদদের পূর্বানুমানের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশি। এভাবে চলতে থাকলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে শিগগিরই।

গত বছর দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে একযোগে সব দেশের ওপর শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেন ট্রাম্প। এ সময় যে দেশগুলোর ওপর সবচেয়ে বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, সে তালিকায় শীর্ষে ছিল চীন। এই শুল্ক আরোপের পর দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন দেখা দেয়। এর প্রায় এক বছর পর চীনের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেল।

এদিকে এমন সময়ে এ খবরটি এল, যখন ট্রাম্পের চীন সফর নিয়ে আলোচনা চলছে। আসন্ন এপ্রিলের শুরুর দিকে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নানা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য দেশটিতে ট্রাম্পের সফর করার কথা রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্চের শেষ দিন অথবা এপ্রিলের প্রথম দুদিনের মধ্যে বেইজিং যাবেন ট্রাম্প। আর সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য চীন সফর করবেন। এমন হতে পারে, তিনি বেইজিংয়ের বাইরে কোথাও যাবেন না।

এদিকে চীনের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, বেশ কিছু সময় ধরে চীনে জনসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা ব্যয় কমছে। সে সঙ্গে প্রোপার্টি মার্কেটও সংকটের মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশটি রপ্তানি আয়ের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাপী দেশটির ইলেকট্রনিকস সামগ্রী, কৃষি ও তৈরি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

বিষয়:

শুল্কডোনাল্ড ট্রাম্পছাপা সংস্করণমার্কিন প্রেসিডেন্টঅর্থনীতির খবর
