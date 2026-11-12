সনদ জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ

সনদ জালিয়াতির অভিযোগের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ
ইন্দোনেশিয়ার ৩৯ বছর বয়সী ভাইস প্রেসিডেন্ট জিবরান রাকাবুমিং রাকা পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বুধবার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তোর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর এক সহযোগী। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ইন্দোনেশিয়ায় ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রাবো সুবিয়ান্তোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জিবরান। তবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা হিসেবে তাঁর উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত সনদ গ্রহণযোগ্য ছিল কি না, তা নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল।
সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করেন জিবরান। এ কারণে নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়ার উচ্চমাধ্যমিকের সমমানের একটি সনদ ব্যবহার করেন। ইন্দোনেশিয়ার আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে হলে অন্তত উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হয়। কিন্তু জিবরানের ব্যবহৃত বিদেশি শিক্ষাগত সনদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ আদালতের এক রায়ে বলা হয়, জিবরানের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো বিদেশি ডিপ্লোমা বা সনদের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁর স্নাতক ডিগ্রি অর্জনেরও কোনো প্রমাণ আদালত খুঁজে পায়নি।
অক্টোবরের শুরুতে দেওয়া সাংবিধানিক আদালতের একটি রায়েও একই ধরনের সিদ্ধান্ত আসে। তবে জিবরান এর আগে যুক্তি দিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাই তাঁর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার যথেষ্ট প্রমাণ।
আদালতের রায়ের পর জিবরানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ জোরালো হয়। দেশটির শতাধিক আইনপ্রণেতা এ-সংক্রান্ত একটি পার্লামেন্টারি উদ্যোগে সমর্থন জানান। উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরুর পথ তৈরি হতে পারত।
এ পরিস্থিতিতে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার খবর সামনে এসেছে। তবে পদত্যাগের সঙ্গে আদালতের রায় কিংবা অভিযোগ এর উদ্যোগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জিবরানের এই পদক্ষেপের ফলে প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তোকে ক্ষমতায় আনতে সহায়তা করা রাজনৈতিক জোটের ভেতরে নতুন করে চাপ তৈরি হতে পারে।