Ajker Patrika
এশিয়া

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে উদ্বাস্তু হাজারো আফগান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে উদ্বাস্তু হাজারো আফগান
ফাইল ছবি

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কয়েক দিন ধরে সীমান্তে সংঘাত চলছে। চলমান সংঘর্ষে অন্তত আট হাজার আফগানি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এসব কথা জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, তালেবান সরকারের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত বলেছেন, ‘বোমাবর্ষণ ও হামলার কারণে আমাদের ৮ হাজার ৪০০টি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা গ্রাম ও বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।’

গত সোমবার ফিতরাত বলেছিলেন, কুনার প্রদেশে হামলায় তিন শিশু নিহত হয়েছে। তালেবান সরকারের হিসাবে, গত বৃহস্পতিবার থেকে অন্তত ৩৯ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। পাকিস্তান এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

গত সপ্তাহে আফগান সীমান্তে ‘সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে’ হামলা চালায় পাকিস্তান। এর জবাবে গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় পাকিস্তানে হামলা শুরু করে আফগানিস্তান। সেদিন দিবাগত রাত ২টায় পাল্টা হামলা শুরু করে পাকিস্তান। পরদিন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।

গত কয়েক দিনে পাকিস্তানি হামলার লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে ছিল সাবেক মার্কিন বিমানঘাঁটি বাগরাম, রাজধানী কাবুল এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দাহার।

ইসলামাবাদের দাবি, সীমান্তে তালেবান সরকারের ‘আগ্রাসনের’ জবাবে ‘বৈধ লক্ষ্যবস্তুতে’ আঘাত হানার অধিকার রয়েছে তাদের। এদিকে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে দুই পক্ষের দাবিতে ফারাক রয়েছে। চলমান যুদ্ধে আফগানিস্তানের দাবি, অন্তত তাদের ২৫ সেনা নিহত হয়েছে। আর তাদের সেনারা ১৫০ জনের বেশি পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি, তাদের হামলায় ৪৩০ জনের বেশি আফগান সেনা নিহত এবং ৬৩০ জনের বেশি আহত হয়েছে। তবে কোনো পক্ষের দাবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

পাকিস্তানবাস্তুচ্যুতসংঘাতছাপা সংস্করণআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

সম্পর্কিত

গাজায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি

গাজায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে উদ্বাস্তু হাজারো আফগান

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে উদ্বাস্তু হাজারো আফগান

এপস্টেইনের অপরাধ নিয়ে ‘জানতেন না’ বিল ক্লিনটন

এপস্টেইনের অপরাধ নিয়ে ‘জানতেন না’ বিল ক্লিনটন

ইরানের বিরুদ্ধে লড়তে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানের বিরুদ্ধে লড়তে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ