Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

আফগানিস্তানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৩৪
ছবি: এএফপি
ছবি: এএফপি

আফগানিস্তানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭১ জন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে ১৭ শিশুও। গতকাল মঙ্গলবার প্রাদেশিক সরকারের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে কাতারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। অতিরিক্ত গতি ও অবহেলার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান থেকে সম্প্রতি ফেরত পাঠানো আফগান শরণার্থীদের নিয়ে কাবুলে যাচ্ছিল একটি বাস। পথে একটি ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।

প্রাদেশিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউসুফ সাঈদি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, ইসলাম কালা সীমান্ত থেকে যাত্রীরা বাসে ওঠেন। তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদও নিশ্চিত করেছেন যে নিহতরা ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরছিলেন। এ দুর্ঘটনায় কেউ বেঁচে আছেন কি না, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, বাসের অধিকাংশ যাত্রী নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়া ট্রাকের দুই যাত্রী আর মোটরসাইকেলের দুই আরোহীও নিহত হয়েছেন।

আফগানিস্তানে সড়ক দুর্ঘটনা নতুন নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভাঙাচোরা সড়ক, হাইওয়েতে বেপরোয়া গাড়ি চালনা এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাব এ ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। গত ডিসেম্বরেও মধ্য আফগানিস্তানে দুটি পৃথক বাস দুর্ঘটনায় অন্তত ৫২ জন নিহত হয়েছিলেন।

দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটল এমন সময়ে, যখন ইরান থেকে বিপুলসংখ্যক আফগানকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মাত্র এক দিন আগে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসকান্দার মোমেনি ঘোষণা দেন, আগামী মার্চের মধ্যে আরও ৮ লাখ আফগানকে দেশ ছাড়তে হবে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৪ লাখেরও বেশি আফগান নাগরিক ‘নিজ ইচ্ছায় বা জোরপূর্বক’ আফগানিস্তানে ফিরে এসেছেন।

বিশেষ করে ইরান থেকে আফগানদের ফেরার সংখ্যা হঠাৎ করে অনেক বেড়ে গেছে। ইরানের দেওয়া এক নির্দেশনার কারণে আনুমানিক ৪০ লাখ অনিবন্ধিত আফগান নাগরিক প্রভাবিত হতে পারেন। তেহরানের দাবি, দেশটিতে প্রায় ৬০ লাখ আফগান নাগরিক বসবাস করছেন।

গত জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা মানুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। কোনো কোনো দিন প্রায় ৪০ হাজার মানুষ আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএমের এক মুখপাত্রের তথ্য অনুযায়ী, ১ জুন থেকে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে ৪ লাখ ৪৯ হাজার ২১৫ জন আফগান ইরান থেকে ফিরেছেন। এর ফলে ২০২৪ সালে মোট প্রত্যাবর্তনকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৬ হাজার ৩২৬।

জাতিসংঘের হিসাবে, চলতি বছরেই ইতিমধ্যে প্রায় ১৪ লাখ আফগান নিজ দেশে ফিরেছেন বা জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইরানের সাম্প্রতিক নির্দেশনা প্রায় ৪০ লাখ অনথিভুক্ত আফগান নাগরিককে প্রভাবিত করতে পারে, যাদের বেশির ভাগই শ্রমজীবী শ্রেণির। তারা মূলত ইরানের বড় শহরগুলোতে নির্মাণ খাতে কম মজুরিতে কাজ করেন।

২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আফগানিস্তান তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব ও মানবিক সংকটে ভুগছে। এর মধ্যে পাকিস্তান ও ইরান থেকে লাখো আফগানকে ফেরত আসতে হওয়ায় দেশটি এখন তাদের সামলানো ও একীভূত করার বড় চাপের মুখে পড়েছে। দীর্ঘ যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পর এই প্রত্যাবর্তনের ঢল দেশটির মানবিক সংকটকে আরও গভীর করে তুলছে।

বিষয়:

সড়ক দুর্ঘটনাতালেবানইরানআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

‘আমি যে মাপের লোক, আমারে সে মাপের অস্ত্র দিয়া ফাঁসাইতি’

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

গণশুনানিতে থাপ্পড় খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা

গণশুনানিতে থাপ্পড় খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা

আফগানিস্তানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

আফগানিস্তানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠক বুদাপেস্টে আয়োজন করতে চান ট্রাম্প

পুতিন-জেলেনস্কির বৈঠক বুদাপেস্টে আয়োজন করতে চান ট্রাম্প

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত