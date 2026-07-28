জাপানে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি

জাপানের দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান দ্বীপ কিউশুর কুমামোতো অঞ্চলে স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার বিকেলে প্রাথমিকভাবে ৭ দশমিক ১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পরপরই জাপান আবহাওয়া সংস্থা (জেএমএ) সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
জেএমএ জানিয়েছে, কুমামোতোর পশ্চিম উপকূলের কাছে অবস্থিত আরিয়াকে উপসাগরের জন্য এই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এলাকাটি রাজধানী টোকিও থেকে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার বা ৫৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।
ভূমিকম্পের পর পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিলেও জাপানের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাছাকাছি থাকা তিনটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি।
কুমামোতো এর আগেও বড় ধরনের ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। ২০১৬ সালে অঞ্চলটিতে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। সেই ভূমিকম্পে ৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত এবং ১ হাজার ৮০০ জন আহত হয়েছিলেন। এছাড়া কয়েক দশক হাজার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।
এর আগে, গত ২০ এপ্রিল জাপানের উত্তরাঞ্চলেও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ওই ভূমিকম্পের পর দেশটির ইওয়াতে উপকূলের কাছে সৃষ্ট কম্পনের জেরে ইওয়াতে প্রিফেকচার, আওমোরি প্রিফেকচার এবং হোক্কাইডো এলাকার জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।
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