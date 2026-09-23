শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে নেপালে বেঁচে যান মার্কিন দম্পতি

নেপালে তীর্থযাত্রায় গিয়ে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার কবল থেকে শেষ মুহূর্তের একটি সিদ্ধান্তে প্রাণে বেঁচে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার এক দম্পতি। মিতা ও হেমন্ত পারিখ নামের ওই দম্পতি সুয়ানির বাসিন্দা। আগস্টে তাঁরা কয়েকটি মার্কিন পরিবারের সঙ্গে নেপালে গিয়েছিলেন পবিত্র কৈলাস পর্বত দর্শনে।
বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, দুর্যোগের দিন হঠাৎ দল থেকে আলাদা হয়ে মাউন্ট এভারেস্ট দেখার সিদ্ধান্ত নেন মিতা ও হেমন্ত। আর সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবন বাঁচিয়ে দেয় বলে জানিয়েছেন এই দম্পতি।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস আটলান্টাকে হেমন্ত বলেন, এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত। তিনি পর্বতারোহণ করতে পারবেন না, কিন্তু অন্তত দূর থেকে এভারেস্ট দেখে আসতে চেয়েছিলেন। সাধারণত এমন কোনো অতিরিক্ত ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাড়তি খরচ কিংবা অন্যান্য কারণে তাঁরা দুজনই না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন। কিন্তু এবার কোনো এক অজানা কারণে দুজনই যেতে রাজি হয়ে যান।
২৬ আগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্ত এলাকায় ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা আঘাত হানে। ধারণা করা হচ্ছে, একটি হিমবাহ ধসে পড়ার কারণে এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। এর ফলে কোনো ধরনের পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই দ্রুতগতিতে পানি, পাথর ও কাদামাটি নেমে এসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এতে ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ৫ হাজার নিখোঁজ হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে অন্তত ৮০ জন মার্কিন নাগরিক রয়েছেন।
মিতা ও হেমন্ত যে ৪৭ সদস্যের দলটির সঙ্গে নেপালে গিয়েছিলেন, তাঁদের আর কাউকেই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁদের সঙ্গে থাকা সাতজন গাইডও নিখোঁজ রয়েছেন।
দুর্যোগের এক মাস পরও নিজেদের বেঁচে যাওয়ার কারণ নিয়ে বিস্মিত এই দম্পতি। মিতা বলেন, প্রতিদিনই তাঁরা নিজেদের প্রশ্ন করেন—কেন তাঁরা সেদিন অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
কৈলাস পর্বত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। ১৫ বছর ধরে পরিকল্পনা করে এই তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁরা। মিতার ভাষায়, এটি তাঁদের জীবনের এমন একটি ইচ্ছা ছিল, যা তাঁরা নিজেরা বেছে নেননি; বরং যেন সময়ই তাঁদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।
নেপালের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বন্যায় মৃতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। ওই ভূমিকম্পে ৯ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।
বন্যায় কৃষিজমি, সেতু, সড়ক, ১২টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পুরোপুরি কিছু গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। নেপাল জানিয়েছে, পুনর্গঠনে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হতে পারে। জাতিসংঘের হিসাবে শুধু ভবনগুলোর ক্ষয়ক্ষতি মেরামতেই প্রয়োজন হবে প্রায় ১৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই দীর্ঘদিনের ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা-বিরোধ নতুন করে সামনে এনেছেন। দক্ষিণ আটলান্টিকের এই দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনা নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে। আর্জেন্টিনায় দ্বীপগুলো ‘মালভিনাস’ নামে পরিচিত।১ ঘণ্টা আগে
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