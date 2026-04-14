চীনা জাহাজে বিষাক্ত সায়ানাইড পেল ফিলিপাইন, উত্তেজনা তুঙ্গে

দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত জলসীমায় চীনা জাহাজে বিষাক্ত সায়ানাইড পাওয়ার দাবি করেছে ফিলিপাইন। এই ঘটনাটি ইতিমধ্যে অস্থিতিশীল এই অঞ্চলে নতুন করে ভূরাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে।
ফিলিপাইন কর্তৃপক্ষের মতে, ‘সেকেন্ড থমাস শোল’ (ফিলিপাইনে যা আইয়ুনগিন শোল নামে পরিচিত) এলাকায় নৌ অভিযানের সময় জব্দ করা উপকরণগুলো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে সায়ানাইডের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ফিলিপাইনের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে, এটি কেবল পরিবেশগত নিয়ম লঙ্ঘন নয়, বরং একটি ‘স্যাবোটাজ’ বা নাশকতামূলক কাজ। সায়ানাইড ব্যবহারের ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ হতে পারে। এটি মাছের মজুত ধ্বংস করে এবং প্রবাল প্রাচীরের কাঠামো দুর্বল করে দেয়।
ওই প্রবাল প্রাচীরের ওপর ফিলিপাইনের একটি নৌ-জাহাজ অবস্থান করছে, যা ওই অঞ্চলে ম্যানিলার আঞ্চলিক দাবির প্রধান ভিত্তি। সায়ানাইডের মাধ্যমে প্রাচীরটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফিলিপাইনের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।
এই অভিযোগটি এমন এক সময়ে এল যখন ওই অঞ্চলে বারবার দুই দেশের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটছে। ২০২৪ সালে এক সহিংস ঘটনায় ফিলিপাইনের একজন নাবিক আহত হয়েছিলেন। ফিলিপাইন বারবার অভিযোগ করেছে, চীন তাদের রসদ সরবরাহে বাধা দিচ্ছে। অন্যদিকে চীন এই দাবি অস্বীকার করে ফিলিপাইনকেই তাদের জলসীমা লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করে আসছে।
দক্ষিণ চীন সাগর বিশ্বের অন্যতম বিতর্কিত অঞ্চল। চীন প্রায় পুরো জলপথটি নিজের বলে দাবি করে, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের দাবির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২০১৬ সালে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল চীনের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করলেও বেইজিং তা মানতে নারাজ। প্রতি বছর এই পথ দিয়ে ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিশ্ব বাণিজ্য পরিচালিত হয়, ফলে এখানকার উত্তেজনা বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশ্লেষকদের মতে, এই সায়ানাইড আবিষ্কারের ঘটনাটি সমুদ্রের বিরোধে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন কেবল নৌ মহড়া বা আইনি লড়াই নয়, বরং পরোক্ষ কৌশলে পরিবেশ ও অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। যদি সায়ানাইড ব্যবহারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তবে এটি বেইজিং ও ম্যানিলার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও তলানিতে নিয়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক মহলে চীনের পরিবেশগত কর্মকাণ্ড নিয়ে তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি করবে।
এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে সমুদ্রের নিয়ন্ত্রণ কেবল সামরিক উপস্থিতির বিষয় নয়, বরং এটি সেই বাস্তুতন্ত্রকেও রক্ষা বা ধ্বংস করার লড়াই, যা এই অঞ্চলের জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে।
আগামী দুই দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে আলোচনা পুনরায় শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৩৬ মিনিট আগে
ঘটনার সূত্রপাত ১৯৬০-এর দশকে। ফ্রান্সের নান্তেস শহরের বাসিন্দা মারি-তেরেসের সঙ্গে সেন্ট-নাজায়ারের ন্যাটো ঘাঁটিতে কর্মরত মার্কিন সেনা বিলির প্রেম হয়। ১৯৬৬ সালে বিলি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর দুজনেই নিজ নিজ দেশে বিয়ে করেন এবং সংসারী হন।১ ঘণ্টা আগে
অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে আন্দামান সাগরের কাছে আড়াই শতাধিক যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ৯ যাত্রী জীবিত উদ্ধার হওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। উদ্ধার ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন বাংলাদেশি ও তিন রোহিঙ্গা রয়েছে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ পথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল ৯৫ শতাংশের বেশি কমে গেছে। সংঘাত শুরুর পর গত দেড় মাসে এই কৌশলগত জলপথে অন্তত ২২টি জাহাজ হামলার শিকার হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) শিপিং ডেটা সংস্থা কেপলার এবং এলএসইজির তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে।৩ ঘণ্টা আগে