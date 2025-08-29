Ajker Patrika
নিউজিল্যান্ডে ৩ সন্তান নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করা বাবাকে দেখা গেল সিসি ক্যামেরায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সম্ভবত বড় মেয়ে তাঁর সঙ্গে ছিল। ছবি: সংগৃহীত
নিউজিল্যান্ডে চার বছর আগে তিন সন্তানসহ নিখোঁজ হওয়া এক বাবাকে নতুন করে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনা দেশটির অন্যতম আলোচিত এই কাহিনিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

শুক্রবার বিবিসি জানিয়েছে, টম ফিলিপস নামের ওই ব্যক্তি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর তিন সন্তান—জায়দা (বর্তমানে ১২), ম্যাভেরিক (১০) ও অ্যাম্বারকে (৯) নিয়ে নিখোঁজ হন। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডের ওয়াইকাটো অঞ্চলের অরণ্যে সন্তানদের নিয়ে বুনো জীবন-যাপন করছেন। তবে এর আগে স্ত্রীর সঙ্গে আইনি লড়াইয়ের তিনি সন্তানদের নিজের কাছে রাখার বৈধতা হারিয়েছিলেন।

সম্প্রতি পুলিশ পিওপিও নামে একটি গ্রামীণ বাজারের এক দোকান থেকে পাওয়া সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে। এই ফুটেজে দেখা গেছে, রাত ২টার দিকে দুই মুখোশধারী ব্যক্তি একটি কোয়াড বাইকে (চার চাকার বিশেষ বাইক) চড়ে দোকানটির বাইরে পণ্য বোঝাই করছে। পুলিশ বলছে, এটি নিঃসন্দেহে টম ফিলিপস এবং সঙ্গে থাকা অন্যজন তাঁর সন্তানদের একজন হতে পারে। ওই দোকানটিতে গত বছরও ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, এবার ফিলিপস একটি করাত ব্যবহার করে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন।

টম ফিলিপসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সশস্ত্র ব্যাংক ডাকাতি, ডাকাতির চেষ্টায় সহিংসতা, অবৈধ অস্ত্র রাখাসহ নানা অপরাধে অভিযুক্ত তিনি। ২০২৩ সালের মে মাসে মুখোশধারী দুই ডাকাত মোটরবাইকে চড়ে নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল—সেই ঘটনার সঙ্গেও ফিলিপসকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গত বছর পুলিশ তাঁর সন্ধানে ৮০ হাজার নিউজিল্যান্ড ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ফিলিপস বনের ভেতরে টিকে থাকার দক্ষতা কাজে লাগাচ্ছেন। তবে কোনো মুখোমুখি সংঘাত ঘটলে শিশুদের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে। এ জন্য বিশেষ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

শিশুদের মা ক্যাট গত বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তায় সন্তানদের ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে, অ্যাম্বারের অ্যাজমার চিকিৎসা না হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

সম্প্রতি ফিলিপসের পরিবারের সদস্যরাও তাঁকে সন্তানদের নিয়ে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ফিলিপসের উদ্দেশে তাঁর বোন রোজি টেলিভিশনে মায়ের লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনান এবং তিনি তাঁকে ফিরে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অ্যান্ডি সন্ডার্স বলেন, ‘এখানে মূল বিষয় হলো তিনটি শিশু, যারা চার বছর ধরে বাড়ি থেকে দূরে আছে। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণই আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।’

বিষয়:

সন্তাননিউজিল্যান্ডসিসি ক্যামেরা
