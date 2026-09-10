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শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রেসিডেন্টের ক্ষমা বাতিল, অবশিষ্ট সাজা ভোগের নির্দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫৮
শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রেসিডেন্টের ক্ষমা বাতিল, অবশিষ্ট সাজা ভোগের নির্দেশ
কট্টরপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু গালাগোদাআত্তে জ্ঞানসারা। ছবি: বিবিসি

শ্রীলঙ্কার সুপ্রিম কোর্ট দেশটির এক কট্টরপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু গালাগোদাআত্তে জ্ঞানসারাকে দেওয়া প্রেসিডেন্টের ক্ষমা বাতিল করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে নিখোঁজ রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট প্রগীথ একনালিগোডার স্ত্রীকে ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনায় ওই ভিক্ষুকে দেওয়া ছয় বছরের কারাদণ্ডের অবশিষ্ট মেয়াদ ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিবিসি জানায়, ২০১৮ সালে আদালত অবমাননা ও নিখোঁজ কার্টুনিস্ট প্রগীথ একনালিগোডার স্ত্রী সান্যা একনালিগোডাকে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে জ্ঞানসারাকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আদালতে শুনানি চলাকালে জ্ঞানসারা সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের সমর্থনে বক্তব্য দেন। ওই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রগীথ একনালিগোডাকে অপহরণের অভিযোগ ছিল।

তবে এক বছরের কম সময় কারাগারে থাকার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মৈত্রিপালা সিরিসেনার দেওয়া ক্ষমায় মুক্তি পান জ্ঞানসারা।

কার্টুনে প্রগীথ একনালিগোডা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক বৈষম্যের মতো বিষয় তুলে ধরতেন। তাঁর কার্টুন সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকসের সমালোচনার জন্যও পরিচিত ছিল। মাহিন্দা রাজাপাকসে ২০০৯ সালে দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের পরাজিত করার জন্য জাতীয়তাবাদীদের কাছে প্রশংসিত ছিলেন।

২০১০ সালে নিখোঁজ হন প্রগীথ একনালিগোডা। এরপর আর তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সন্ধানের দাবিতে প্রচার চালিয়ে আসছেন। তাঁর অভিযোগ, নিখোঁজের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট তদন্ত করছে না।

জ্ঞানসারা ‘বোদু বালা সেনা’ বা বৌদ্ধ শক্তি বাহিনী (বিবিএস) নামের সংগঠনের নেতা। তিনি মাহিন্দা রাজাপাকসে ও তাঁর ভাই গোতাবায়া রাজাপাকসের সমর্থক ছিলেন। গোতাবায়াও পরবর্তী সময়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০২৫ সালে ইসলাম অবমাননা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার অভিযোগে জ্ঞানসারাকে পৃথক আরও একটি মামলায় ৯ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা বিরল। আর কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কারাদণ্ড দেওয়ার ঘটনা দেশটিতে প্রায় নজিরবিহীন।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টপ্রেসিডেন্টশ্রীলঙ্কা
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