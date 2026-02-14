Ajker Patrika
স্বাস্থ্য টিপস

সাইনোসাইটিসের সংক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

ফিচার ডেস্ক
সাইনোসাইটিসের সংক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

ঠান্ডা ও ধুলাবালুর উপদ্রব এবং নাক, চোখ ও মাথাব্যথার জন্য সাইনাসে আক্রান্ত রোগীদের কষ্ট পেতে হয়। প্রচুর ভিটামিন সি-জাতীয় খাবার খেলে সংক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ ছাড়া কিছু ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক থাকলে পানিশূন্যতা ও সাইনাসের ব্যথা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব। পানি পান করার পাশাপাশি বেশি বেশি তরল খাবার খেতে হবে।

সাইনোসাইটিস হলে নাক, চোখ ও মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করে। নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ চোখ জ্বালাপোড়া করে। এ সময় টগবগে গরম পানির ভাপ নিলে প্রশান্তি আসবে এবং ব্যথা কমে যায়। পানি গরম করার সময় তাতে পুদিনাপাতা মিশিয়ে নিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভাপ নেওয়ার সময়

বন্ধ নাক খুলে গিয়ে তরল সর্দি বেরিয়ে যায়। এ সময় সর্দি বের করে দিয়ে ভালোভাবে নাক পরিষ্কার করে নিতে হবে। এর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সহজে দূর হয়ে যাবে নাক থেকে।

সাইনাসে আক্রান্ত হলে গরম চা, পানি, স্যুপ গরম গরম খেতে পারেন।

সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণপরামর্শস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

সম্পর্কিত

কর্মক্ষেত্রে সুস্থ থাকার জন্য যুক্তরাজ্যে নতুন উদ্যোগ

কর্মক্ষেত্রে সুস্থ থাকার জন্য যুক্তরাজ্যে নতুন উদ্যোগ

সাইনোসাইটিসের সংক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

সাইনোসাইটিসের সংক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

প্রাণিজগতে শুধু মানবশিশুর জন্মদান কেন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে

প্রাণিজগতে শুধু মানবশিশুর জন্মদান কেন কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে

শরীর সুরক্ষায় প্রাকৃতিক ঢাল ভিটামিন ই

শরীর সুরক্ষায় প্রাকৃতিক ঢাল ভিটামিন ই