স্বাস্থ্য-গবেষণা

বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিন থেরাপিতে সুস্থ বিরল রোগে আক্রান্ত অলিভার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অলিভার চু। ছবি: পরিবারের সৌজন্যে
অলিভার চু। ছবি: পরিবারের সৌজন্যে

মাত্র তিন বছরের শিশু অলিভার চু বিরল ও ভয়াবহ একটি জিনগত রোগে আক্রান্ত। কিন্তু সম্প্রতি জিন থেরাপি নেওয়ার পর তাঁর উন্নতি দেখে চিকিৎসকেরা বিস্মিত হয়েছেন। হান্টার সিনড্রোম বা এমপিএস-২ নামে পরিচিত এই রোগে আক্রান্ত অলিভার এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরছে।

বাবার সঙ্গে অলিভার চু। ছবি: পরিবারের সৌজন্যে
বাবার সঙ্গে অলিভার চু। ছবি: পরিবারের সৌজন্যে

হান্টার সিনড্রোম হলো একটি বিরল ও বংশগত রোগ, যা সাধারণত পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বিশ্বে প্রতি এক লাখ ছেলেশিশুর মধ্যে একটি এতে আক্রান্ত হয়। এই রোগ ধীরে ধীরে শরীর ও মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা সাধারণত ২০ বছরের আগে মারা যায়।

ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে ছোট অলিভারের শরীর জরুরি একটি এনজাইম উৎপাদন করতে পারত না। কিন্তু ম্যানচেস্টারের চিকিৎসকেরা বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিন থেরাপির মাধ্যমে অলিভারের কোষ পরিবর্তন করে তাকে সুস্থ করে তুলেছেন।

এই থেরাপির দায়িত্বে থাকা প্রফেসর সায়মন জোনস বিবিসিকে বলেন, ‘আমি ২০ বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম এমন একটি ঘটনার জন্য। অলিভারের মাধ্যমে আমরা এই সফলতা অর্জন করতে পেরেছি।’ অলিভার বিশ্বজুড়ে এই থেরাপি পাওয়া পাঁচ শিশুর মধ্যে প্রথম।

চিকিৎসা শুরুর এক বছর পর এখন অলিভার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মা জিংরু আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমরা সব সময় অলিভারকে নিয়ে কথা বলি। যখন তার ওই রোগের কথা মনে হয়, আমার কান্না চলে আসে। কিন্তু এখন অলিভার সুস্থ। এটি সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

বিবিসি গত এক বছর ধরে অলিভারের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ রেখেছে। যুক্তরাজ্যে কীভাবে এই জিন থেরাপি তৈরি হলো এবং অর্থাভাবের কারণে কীভাবে অলিভারের চিকিৎসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সবই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টারের হাসপাতালে অলিভার ও তার বাবা রিকির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। হান্টার সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়ার পর এপ্রিল থেকে অলিভারের জীবন কেটেছে হাসপাতালে।

অলিভারের বড় ভাই স্কাইলারও একই রোগে আক্রান্ত। তার কথাবার্তা ও চলাফেরায় কিছু সমস্যা দেখা দিলে শুরুতে তা কোভিড মহামারির সময় জন্মানোর পরিণতি হিসেবে ধরা হয়েছিল।

রিকি বলেন, ছেলেদের রোগ নির্ণয়ের খবর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ছিল। চিকিৎসকেরা প্রথমেই বলেন—ইন্টারনেটে কিছু খুঁজবেন না। সেখানে ভয়াবহ কেস দেখে মন ভেঙে যাবে। কিন্তু রিকির কথায়, ‘চিকিৎসকেরা নিষেধ করলেও মানুষ এটা খুঁজবে। আমরাও খুঁজেছি আর মনে হয়েছে—ওহ ঈশ্বর! আমার দুই ছেলেরও কি এটাই হতে যাচ্ছে?’

এই অবস্থায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অলিভারের শরীর থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ শুরু হয়। রয়্যাল ম্যানচেস্টার চিলড্রেনস হাসপাতালের চিকিৎসক ক্লেয়ার হরগান বলেন, অলিভারের রক্ত একটি বিশেষ যন্ত্রে পাঠানো হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট স্টেম সেল সংগ্রহ করবে। এগুলো ল্যাবে পাঠিয়ে পরিবর্তন করা হবে এবং পরে আবার তার শরীরে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, স্টেম সেল হলো বিশেষ ধরনের কোষ। এগুলো শরীরের যেকোনো কোষে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করতে সাহায্য করে। এগুলোকে সাধারণত শরীরের ‘মেরামতব্যবস্থা’ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে ক্যানসার, ডায়াবেটিস ও হৃদ্‌রোগের মতো বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। মানুষের শরীরে প্রধানত দুই ধরনের স্টেম সেল পাওয়া যায়—ভ্রূণীয় স্টেম সেল ও প্রাপ্তবয়স্ক স্টেম সেল।

অলিভারের কোষগুলোকে লন্ডনের গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হান্টার সিনড্রোমে রোগীর জিনে কিছু ত্রুটি থাকে, যার ফলে কোষে আইডিএস নামে জরুরি একটি এনজাইম তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা সেই অনুপস্থিত জিনটি একটি ভাইরাসে বসিয়ে দেন। তবে এর আগে ওই ভাইরাসের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়।

গ্রেট অরমন্ড স্ট্রিট হাসপাতালের চিকিৎসক ক্যারেন বাকল্যান্ড বলেন, ‘আমরা এই ভাইরাসকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করে স্টেম সেলের ভেতর কার্যকর জিনটি ঢুকিয়ে দিই। পরে এগুলো অলিভারের শরীরে ফিরে গেলে নতুন সাদা রক্তকণিকা ও অনুপস্থিত এনজাইম তৈরি করে।’

মস্তিষ্কে এনজাইম পৌঁছানো সবচেয়ে কঠিন। তাই জিনটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে উৎপন্ন এনজাইম-রক্ত সহজে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অলিভার ম্যানচেস্টারে ফেরত আসে জিন-সম্পাদিত কোষ নিতে। গবেষণা দলের সদস্যরা ক্রায়ো ট্যাংক (বিশেষ ধরনের পাত্র) খুলে বরফ-ঠান্ডা অবস্থায় থাকা কোষগুলো বের করেন। গরম করে সেগুলো অলিভারের শরীরের তাপমাত্রায় আনা হয়।

এরপর একটি ছোট ইনফিউশন ব্যাগে থাকা প্রায় ১২৫ মিলিয়ন জিন-পরিবর্তিত কোষ সিরিঞ্জে তোলা হয়। নার্স ধীরে ধীরে ক্যাথেটারের মাধ্যমে কোষগুলো অলিভারের শরীরে প্রবেশ করান। অলিভারের মা জিংরু তাকে ধরে রাখেন। ১০ মিনিটে প্রথম ইনফিউশন শেষ হয়, তারপর এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ইনফিউশন।

এতেই শেষ জিন থেরাপির পুরো প্রক্রিয়া। খুব দ্রুত শেষ হলেও এর লক্ষ্য বিশাল—জটিল এক রোগ থামানো। কয়েক দিন পর মা-ছেলে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে যান। এখন অপেক্ষা—থেরাপি কাজ করছে কি না।

চলতি বছরের মে মাসে পরীক্ষার জন্য অলিভার আবার ম্যানচেস্টারে আসে। এবার পরিবারের সবাই এসেছে। পার্কে দেখা হতেই বোঝা গেল অলিভারের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। সে আগের চেয়ে বেশি চলাফেরা করছে, সতেজ ও সক্রিয়।

অলিভারের বাবা রিকি বলেন, সে খুব ভালো করছে। কথা বলা ও চলাফেরায় উন্নতি হচ্ছে। মাত্র তিন মাসে সে অনেক পরিণত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় সুখবর—এখন প্রতি সপ্তাহে অলিভারের শরীরে আর এনজাইম প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ছে না। সে এখন নিজেই এনজাইম তৈরি করছে।

অলিভারের মা জিংরু বলেন, চিকিৎসার আগে ও পরে অলিভারের মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সে কথা বলছে, অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছে। বাবা রিকি বলেন, স্কাইলারেরও যদি এমন থেরাপি দেওয়া যেত! মনে হচ্ছে, অলিভার যেন নতুন জীবন পেয়েছে।

হাসপাতালের ছাদবাগানে খেলতে থাকা অলিভারকে দেখে রিকি বলেন, এ যেন সম্পূর্ণ নতুন এক বাচ্চা—দৌড়াচ্ছে, কথা বলছে, হাসছে।

প্রতি তিন মাসে পরীক্ষা করতে অলিভার ম্যানচেস্টারে আসে। আগস্টে নিশ্চিত হয়—থেরাপি সফলভাবে কাজ করছে। এখন নয় মাস পেরিয়েছে। অলিভারের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা প্রফেসর সায়মন জোনস বলেন, আগে অলিভারের শরীরে এনজাইমই তৈরি হতো না, এখন স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ বেশি তৈরি হচ্ছে। তবে তিনি সতর্কও করেন, ‘এখন পর্যন্ত সব ভালো, কিন্তু আমাদের আরও সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।’

জানা গেছে, এই জিন থেরাপি ট্রায়ালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঁচ শিশুকে নির্বাচন করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে কেউ নেই—কারণ, সেখানকার রোগীরা দেরিতে ধরা পড়েছিল।

দুই বছর পর্যবেক্ষণ শেষে ট্রায়াল সফল হলে জিন থেরাপিটি লাইসেন্সিংয়ের জন্য প্রস্তুত করা হবে। একই পদ্ধতিতে আরও বিরল জিনগত রোগের চিকিৎসা তৈরি হচ্ছে।

রিকি ও জিংরু ম্যানচেস্টারের চিকিৎসক দলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁদের মতে, অলিভারের উন্নতি অবিশ্বাস্য। রিকি বলেন, অলিভারের জীবন আর সুচ ও হাসপাতাল দিয়ে ঘেরা নয়। তার কথা বলা, চলাফেরা, শেখার ক্ষমতা—সবকিছুই বেড়েছে।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ব্রায়ান বিগারের নেতৃত্বে হান্টার সিনড্রোমের জিন থেরাপি তৈরিতে লেগেছিল ১৫ বছরের বেশি সময়। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বায়োটেক প্রতিষ্ঠান অ্যাভ্রোবায়োর সঙ্গে ট্রায়ালের চুক্তি হয়। কিন্তু তিন বছর পর প্রতিষ্ঠানটি অর্থাভাবে লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়। এতে প্রথম মানব ট্রায়াল পুরোপুরি হুমকির মুখে পড়ে।

প্রফেসর জোনস বলেন, ‘আমাদের দ্রুত বিকল্প স্পন্সর ও তহবিল খুঁজতে হয়েছে। ঠিক তখনই ব্রিটেনের মেডিকেল রিসার্চ চ্যারিটি লাইফআর্ক ২৫ লাখ পাউন্ড তহবিল দিয়ে এগিয়ে আসে।’

ব্রিটিশ চ্যারিটি সংস্থা লাইফআর্কের সিইও স্যাম ব্যারেল বলেন, যুক্তরাজ্যে ৩৫ লাখ মানুষ বিরল রোগে আক্রান্ত। তাদের জন্য বড় সমস্যা হলো—চিকিৎসার অভাব। ৯৫ শতাংশ রোগেরই চিকিৎসা নেই। তবে জিন থেরাপির মাধ্যমে এসব রোগের চিকিৎসা করা গেলে অনেকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

শিশুরা জন্মের পর সুস্থ দেখালেও সাধারণত দুই বছর বয়সে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়—শারীরিক পরিবর্তন, অঙ্গ-সন্ধির শক্ত হয়ে যাওয়া, খাটো গড়ন, হৃদ্‌যন্ত্র, যকৃৎ, হাড়ের জোড়ায় ক্ষতি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও স্নায়বিক অবনমন দেখা দেয়। এত দিন হান্টার সিনড্রোমের একমাত্র ওষুধ ছিল এলাপ্রেস, যার বার্ষিক খরচ রোগীপ্রতি প্রায় তিন লাখ পাউন্ড বা পৌনে পাঁচ কোটি টাকা। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তবে জিন থেরাপি অনুমোদন পেলে এই রোগের চিকিৎসা তুলনামূলক সহজ হবে।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যচিকিৎসাবিরলজিনরোগস্বাস্থ্যশিশু
স্বাস্থ্য

দেশে ৪১% আইসিইউ রোগীর শরীরে কাজ করছে না অ্যান্টিবায়োটিক: আইইডিসিআর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি রোগীদের ৪১ শতাংশের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হয়নি বলে জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)।

আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) আইইডিসিআর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ন্যাশনাল এএমআর সার্ভেলেন্স রিপোর্ট-২০২৫’ প্রকাশ করে।

এ প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগ, অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও জীবাণুর শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ কার্যকারিতা হারাচ্ছে। দিন দিন বাড়ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স—যেখানে জীবাণু কোনো অ্যান্টিবায়োটিকেই সাড়া দেয় না।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের ৯৬ হাজার ৪৭৭ রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পাঁচটি আইসিইউতে ৭১ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

প্রতিবেদন অনুসারে, সব নমুনার ৭ শতাংশে প্যান-ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (পিডিআর) জীবাণু পাওয়া গেছে। আইসিইউতে এই হার ৪১ শতাংশ। মাল্টি-ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট (এমডিআর) জীবাণু সব নমুনার ৪৬ শতাংশ হলেও আইসিইউতে তা ৮৯ শতাংশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী, ওয়াচ গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বেড়ে ৭৭ শতাংশ থেকে দাঁড়িয়েছে ৯০ দশমিক ৯ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ছিল সেফট্রিয়াক্সোন (৩৩ শতাংশ) ও মেরোপেনেম (১৬ শতাংশ)।

প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজি) অধ্যাপক জাকির হোসেন হাবিব।

এ সময় তাহমিনা শিরিন বলেন, ‘ব্যবস্থাপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করতে হবে। জনগণের সচেতনতা জরুরি। কোনো ব্যক্তি নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না। অনেক রোগী দোকানের কর্মী বা অবৈধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক নেন, যা রেজিস্ট্যান্সের প্রধান কারণ। মানুষ প্রায়শই ফার্মেসি বা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক নেন, চিকিৎসা পরামর্শ ছাড়াই এবং এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। আমি সবাইকে জোর দিয়ে বলছি, নিবন্ধিত নয় এমন কারও পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।’

জাকির হোসেন হাবিব বলেন, যথেচ্ছভাবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াই জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। এই এএমআর এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় সংকট।

সবাইকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সতর্ক হতে আহ্বান জানিয়ে হাবিব বলেন, সেভ অ্যান্টিবায়োটিক, সেভ ইয়োরসেলফ।

জরিপ অনুযায়ী, দেশে ব্যবহৃত মোট অ্যান্টিবায়োটিকের ৫৭ শতাংশ ব্যবহৃত হয় ঢাকায়। চিকিৎসা সুবিধা, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও রোগীর চাপ বেশি হওয়ায় রাজধানীতে এই হার তুলনামূলক বেশি। এরপর রয়েছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে (ইউটিআই) আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা দেখা গেছে।

সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১০টি অ্যান্টিবায়োটিক হলো সেফট্রিয়াক্সোন, সেফিক্সিম, মেরোপেনেম, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, আজিথ্রোমাইসিন, অ্যামোক্সিসিলিন, মেট্রোনিডাজল, ক্লক্সাসিলিন, পিপেরাসিলিন-ট্যাজোব্যাকটাম ও ভ্যানকোমাইসিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রড-স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ভবিষ্যতে পরিস্থিতিকে আরও সংকটজনক করবে।

আইইডিসিআর সতর্ক করেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ দ্রুত বাড়ছে। প্রয়োজন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন, প্রাণিসম্পদ খাতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা এ সংকটকে আরও তীব্র করছে। এখনই নিয়ন্ত্রণে না আনলে সাধারণ সংক্রমণও ভবিষ্যতে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

বিষয়:

ওষুধআইইডিসিআরস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য-গবেষণা

সংগীত ওষুধের কাজ করে—দাবি মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীদের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪২
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সংগীত মানুষের মনকে শান্ত করে—এ কথা বহুদিন ধরে প্রচলিত। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে সংগীত শুধু মনে নয়, শরীরেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রিয় গান শুনতে গিয়ে গায়ে হঠাৎ কাঁটা দেওয়া, অদৃশ্য উচ্ছ্বাসে মন ভরে ওঠা কিংবা সামান্য সময়ের জন্য সব দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যাওয়া—এসবের বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। ফিনল্যান্ডের ট্যুরকু পিইটি সেন্টার ও ট্যুরকু বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন একটি গবেষণা বলছে, আক্ষরিক অর্থেই শরীরে ওষুধের মতো প্রভাব সৃষ্টি করে সংগীত।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে ভাবছিলেন—বেঁচে থাকার জন্য সংগীতের সরাসরি কোনো সুবিধা নেই। এটি শিকার থেকে রক্ষা করে না, খাদ্য সঞ্চয়েও সাহায্য করে না। তারপরও কেন এটি পৃথিবীর সব সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান?

তবে গবেষকদের করা ব্রেন ইমেজিং দেখাচ্ছে, সংগীত মস্তিষ্কের সেই একই ‘ন্যাচারাল ওপিওয়েড সিস্টেম’ সক্রিয় করে, যা সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পাওয়া বা কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় সক্রিয় হয়। অর্থাৎ, সংগীতও শরীরে ‘ভালো অনুভূতির’ রাসায়নিক উৎপন্ন করতে সক্ষম।

মার্কিন ‘গুড’ ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি গবেষণায় ১৫ জন নারী অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের দেহে একটি বিশেষ ট্রেসার ইনজেক্ট করা হয়েছিল। পরে তাঁরা প্রত্যেকে নিজের পছন্দের ও নানা ঘরানার গান নিয়ে একটি প্লেলিস্ট তৈরি করেন। প্রথম ধাপে তাঁদের মস্তিষ্কে এলোমেলো শব্দ শোনার সময় স্ক্যান করা হয় আর দ্বিতীয় ধাপে শোনানো হয় প্রিয় গান। তুলনায় দেখা যায়, প্রিয় গান শোনার পর আবেগ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশগুলো অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আরও বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায় অংশগ্রহণকারীরা যখন ‘গুজবাম্প’ বা গায়ে কাঁটা দেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানান। প্রতিবারই দেখা যায়, ওই মুহূর্তে তাঁদের মস্তিষ্কে এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড নিঃসরণ বাড়ছে—যা শরীরে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন একধরনের ‘আনন্দদায়ক’ রাসায়নিক। একই সঙ্গে আবেগ, দেহ-অনুভূতি ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী নেটওয়ার্কগুলোকেও সক্রিয় হতে দেখা গেছে এফএমআরআই স্ক্যানে। অংশগ্রহণকারীদের হার্টবিট ও চোখের মণির আকার বদলাতেও দেখা যায়—যা শারীরিক উত্তেজনারই লক্ষণ।

এ বিষয়ে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা মনে করছেন, এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ব্যথানাশক ওষুধ ও ওপিওয়েডের ব্যবহার কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ, আগের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সংগীত ব্যথা কমাতে সক্ষম। একই সঙ্গে মুড ডিসঅর্ডার, বিষণ্নতা বা আনন্দ অনুভব করতে অক্ষমতার মতো সমস্যার থেরাপিতেও সংগীত নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

মানুষের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে সংগীতকে শরীর ও মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত করেছিল—তা জানতে আরও গবেষণা প্রয়োজন। তবে এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আপনি যখন প্রিয় গানটি আবার শুনে ভালো লাগায় ভেসে যান, এর পেছনে রয়েছে মস্তিষ্কের সত্যিকারের একটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা একটি প্রাকৃতিক ও নিরাপদ ওষুধ।

বিষয়:

চিকিৎসাওষুধগবেষণাবিজ্ঞানীসংগীতস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৮ জনের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে গত এক দিনে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এই ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৭৭৮ জন রোগী।

আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদকৃত তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে মোট ৯০ হাজার ২৬৪ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে। আর তাদের মধ্যে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৬৪ জনের।

বর্তমানে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু নিয়ে ২ হাজার ৪৫৮ জন রোগী ভর্তি রয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতে ৮৭৩ জন এবং রাজধানীর বাইরে ১ হাজার ৫৮৫ জন।

সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ভর্তি রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৮৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৪, রাজধানীর বাইরে ঢাকা বিভাগে ১২১, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১২৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৮১, খুলনা বিভাগে ১১২, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৪, রাজশাহী বিভাগে ৪৮, রংপুর বিভাগে ১৯ জন এবং সিলেট বিভাগে ৭ জন রোগী রয়েছে।

আজ মারা যাওয়া আটজনের মধ্যে একজন বরিশাল বিভাগের, একজন চট্টগ্রাম বিভাগের, একজন ঢাকা বিভাগের, দুজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এবং তিনজন ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে ভর্তি ছিল।

এ নিয়ে চলতি মাসে এ পর্যন্ত মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল ৮৬ জন; যা এ বছরের কোনো মাসে সর্বোচ্চ। আর নভেম্বরের এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ২০ হাজার ৪০২ জন। এর আগে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু অক্টোবর মাসে। ওই মাসে ৮০ জনের মৃত্যু হয়। সেপ্টেম্বরে মারা গেছে ৭৬ জন। জুলাই মাসে ৪১ জন মারা যায়।

এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, আগস্টে ৩৯ জন মারা যায়। মার্চ মাসে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।

ডেঙ্গু নিয়ে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬, সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ এবং অক্টোবরে ২২ হাজার ৫২০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর তথ্য রাখে ২০০০ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে এ রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যুও হয় ওই বছর। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। মৃত্যু হয় ৫৭৫ জনের।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য

সৌন্দর্যচর্চায় জনপ্রিয় হচ্ছে মাছের শুক্রাণুর তৈরি ইনজেকশন, স্বাস্থ্যঝুঁকি কতটা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ১৩
ম্যানচেস্টারের একটি ক্লিনিকে ২৯ বছর বয়সী অ্যাবি ওয়ার্নেসের মুখে ইনজেকট করা হচ্ছে ‘পলিনিউক্লিওটাইডস’। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
ম্যানচেস্টারের একটি ক্লিনিকে ২৯ বছর বয়সী অ্যাবি ওয়ার্নেসের মুখে ইনজেকট করা হচ্ছে ‘পলিনিউক্লিওটাইডস’। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

বহু বছর ধরে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিষয়ে প্রতিবেদন লেখেন বিবিসির স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদক রুথ ক্লেগ। কিন্তু মাছের শুক্রাণুর তৈরি ইনজেকশন কেমন লাগে— এমন প্রশ্ন তাঁকে কখনো করতে হবে, ভাবেননি। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হওয়া অভিনব এই রূপচর্চা তাঁকে এমন প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছে।

ম্যানচেস্টারের একটি ছোট ক্লিনিকে ২৯ বছর বয়সী অ্যাবি ওয়ার্নেস শুয়ে আছেন কালো প্যাডেড চেয়ারে। তাঁর মুখে ক্যানুলা ঢোকানো হচ্ছে, আর তিনি ব্যথায় কেঁপে উঠছেন। তবে অ্যাবি সরাসরি ট্রাউট বা স্যামন মাছের শুক্রাণু গ্রহণ করছেন না। বরং তাঁর মুখে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে ‘পলিনিউক্লিওটাইডস’। এটি হল মাছের শুক্রাণু থেকে সংগ্রহ করা ক্ষুদ্র ডিএনএ।

বিজ্ঞানীদের দাবি—মানুষের ডিএনএ ও মাছের ডিএনএর মধ্যে বেশ মিল আছে। মানুষের শরীর এগুলো ‘গ্রহণ’ করে ত্বকে কোলাজেন ও ইলাস্টিন উৎপাদন বাড়াতে পারে। এই দুই প্রোটিন ত্বকের গঠন, দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য অপরিহার্য।

অ্যাবির লক্ষ্য হলো—ত্বককে সতেজ করা, ব্রণজনিত দাগ কমানো ও লালচে ভাব হ্রাস করা। তাই মাছের শুক্রাণু থেকে সংগ্রহ করা ক্ষুদ্র ডিএনএ নিয়ে তাঁর মুখের ত্বকে ইনজেকট করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ‘স্যামন স্পার্ম ফেসিয়াল’ ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়েছে বিশেষ করে সেলিব্রিটিদের কারণে। জনপ্রিয় ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী চার্লি এক্সসিএক্স বলেন, ‘ফেসিয়াল ফিলারের যুগ শেষ।’ এখন তিনি পলিনিউক্লিওটাইডস ব্যবহার করেন। এ ছাড়া কিম কার্দাশিয়ান, ক্লোয়ি কার্দাশিয়ানসহ আরও অনেকে নিয়মিত নাকি এসব ইনজেকশন নেন।

প্রসঙ্গত, ফেসিয়াল ফিলার হল জেলের মতো একধরনের পদার্থ। এটি ত্বকের ভেতরে বা নীচে ইনজেকট করা হয় যাতে ত্বক মসৃণ হয় ও বলিরেখা দূর হয়। এগুলো সাধারণত হায়ালুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীর দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। তবে বর্তমানে এই ফেসিয়াল ফিলারের পরিবর্তে পলিনিউক্লিওটাইডস বা মাছের শুক্রাণু থেকে সংগ্রহ করা ক্ষুদ্র ডিএনএ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে।

সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বক পুনর্জীবিত করতে পলিনিউক্লিওটাইডস জনপ্রিয় হচ্ছে। ত্বকের পরিচর্যা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ‘ডার্মাফোকাস’-এর সুজান ম্যানসফিল্ড বলেন, ‘আমরা যেন বেনজামিন বাটন মুহূর্তে!’ ২০০৮ সালের একটি সিনেমার চরিত্র বেনজামিন বাটন, যার বয়স বাড়ার বদলে উল্টো কমে।

জনপ্রিয় ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী চার্লি এক্সসিএক্সও স্যামন স্পার্ম ফেসিয়াল ব্যবহার করেন। ছবি: ইপিএ
জনপ্রিয় ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী চার্লি এক্সসিএক্সও স্যামন স্পার্ম ফেসিয়াল ব্যবহার করেন। ছবি: ইপিএ

যদিও বাস্তবে এমন চরম পরিবর্তন সম্ভব নয়, তবে গবেষণা বলছে—এ ধরনের ইনজেকশন ত্বককে সুস্থ করে, সূক্ষ্ম রেখা কমায় এবং দাগ হ্রাসে সহায়তা করতে পারে।

তবে এসব ইনজেকশনের দাম বেশ চড়া। প্রতিবার ইনজেকশনের খরচ ২০০ থেকে ৫০০ পাউন্ড (বাংলাদেশি মূদ্রায় প্রায় ২৫ থেকে ৬১ হাজার টাকা)। এটি নিতে চাইলে প্রথমবার ৩টি সেশনের প্রয়োজন। এরপর প্রতি ৬ থেকে ৯ মাস পর আবার নিতে হয়।

ম্যানচেস্টারের ‘স্কিন এইচডি’ ক্লিনিকের নার্স হেলেনা ডাঙ্ক বলেন, ‘গত দেড় বছরে এ চিকিৎসার জনপ্রিয়তা কয়েক গুণ বেড়েছে। যাঁরা এটি নিয়েছেন, তাঁদের অর্ধেকই মনে করেন, ত্বকের দারুণ উন্নতি হয়েছে। অন্যরা খুব বেশি পরিবর্তন না পেলেও ত্বক টাইট ও সতেজ হয়েছে বলে মনে করেন।’

অ্যাবি ইতিমধ্যে চোখের নিচে তিন দফা ইনজেকশন নিয়ে সন্তুষ্ট। ব্যথা হলেও ফলাফলে তিনি খুশি।

তবে কিছু বিশেষজ্ঞ সতর্ক করছেন—এই চিকিৎসা নিয়ে ‘হাইপ’ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের চেয়ে এগিয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. জন পাগলিয়ারো বলেন, ‘আমরা জানি নিউক্লিওটাইড শরীরের জন্য জরুরি। কিন্তু সালমনের ডিএনএ কেটে মুখে ঢোকালে ঠিক কতটা কাজ করবে—এর শক্ত প্রমাণ এখনো নেই। বড় ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা দরকার।’

নিউইয়র্কের ৩১ বছর বয়সী চার্লট বিকলির অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। বিয়ের আগে ‘গ্লো-আপ’ করতে গিয়ে তিনি পলিনিউক্লিওটাইড ইনজেকশন নেন। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো—সংক্রমণ, প্রদাহ ও আরও গাঢ় ডার্ক সার্কেল।

তিনি মনে করেন, চিকিৎসক খুব গভীরে ইনজেকশন দেওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অ্যালার্জি, স্থায়ী পিগমেন্টেশন বা সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমি ভাবতেই পারি না কেন এটা করলাম! এখনো মুখে দাগ আছে।’

এদিকে যুক্তরাজ্যে এগুলো মেডিকেল ডিভাইস হিসেবে নিবন্ধিত হলেও ওষুধ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত নয়। এখন বাজারে এমন অনেক পণ্য ঢুকছে, যা যথাযথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি—এটাই সবচেয়ে বড় উদ্বেগ।

‘সেভ ফেস’ সংগঠনের পরিচালক অ্যাশটন কলিন্স বলেন, ‘প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও সঠিক ব্র্যান্ড ব্যবহার করলে সাধারণত এটা নিরাপদ। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পণ্য বাড়ছে, সেটাই ভয়।’

ব্রিটিশ কলেজ অব অ্যাস্থেটিক মেডিসিনের সভাপতি ড. সোফি শটার বলেন, ‘আমি রোগীকে এটি দিই, তবে এটা কোনো সমাধান নয়। এটা ছাড়াও বাজারে অনেক পরীক্ষিত চিকিৎসা আছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘প্রত্যেকের শরীরের প্রতিক্রিয়া আলাদা। সবাই একই ফল পাবেন না।’

বিষয়:

ডিএনএ টেস্টপাঠকের আগ্রহস্বাস্থ্য
