Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হাম ও উপসর্গে আরও ৪ জনের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাম ও উপসর্গে আরও ৪ জনের মৃত্যু
ফাইল ছবি

দেশে গত এক দিনে হাম ও হামের উপসর্গে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে হাম আক্রান্ত হয়ে এবং বাকি তিনজনের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে।

আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত সারা দেশে আরও ৬৪ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ৯৭৩ জনের। তাদের মধ্যে ৮৮৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে ৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরও ৫৬৩ জন। এ পর্যন্ত মোট ৬৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে হামের উপসর্গে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬ হাজার ৯২৩ জনে। আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ৩৮৭ জন।

গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭১ হাজার ৪৬৭ জন রোগী। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ছেড়েছে ৬৭ হাজার ৮৭৮ জন।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরশিশুহাম
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