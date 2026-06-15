‘স্বাস্থ্যসেবার আজ ও আগামী’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান বাস্তবতা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও রোগীকেন্দ্রিক সেবার উন্নয়নকে সামনে রেখে আজ আলোক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘স্বাস্থ্যসেবার আজ ও আগামী’ শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলোক হেলথকেয়ার অ্যান্ড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, কনসালট্যান্ট, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।
সভায় বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, সেবার মানোন্নয়ন, রোগীর অভিজ্ঞতা উন্নতকরণ ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
অংশগ্রহণকারীরা স্বাস্থ্য খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিনির্ভর সেবার প্রসার এবং মানবিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।
বিশেষভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন দিক, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও গঠনমূলক সংলাপের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।
আলোক হেলথকেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল বিশ্বাস করে, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা শুধু চিকিৎসা নয়—এটি আস্থা, মানবিকতা এবং ভবিষ্যতের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা।
আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—আধুনিক, মানসম্মত ও রোগীবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে।
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