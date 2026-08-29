চশমা ঠিক করার সহজ উপায়

চশমা ভেঙে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চশমার দোকানে যাওয়ার সুযোগ না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো কিছু সাময়িক উপায় অবলম্বন করতে পারেন। তবে ফ্রেম ও লেন্স ভালো রাখতে কিছু কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৪২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ সময়ে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আগস্টেই মারা গেছে ৩৪ জন।১৩ ঘণ্টা আগে
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