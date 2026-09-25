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আজকের ফ্যাক্ট

ফ্যাক্টচেক /তারেক রহমান-নেতানিয়াহুর করমর্দনের ছবিটি এআই নির্মিত

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
তারেক রহমান-নেতানিয়াহুর করমর্দনের ছবিটি এআই নির্মিত
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও নেতানিয়াহুর করমর্দন দাবিতে ছড়ানো ছবি। ছবি: স্ক্রিনশট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর করমর্দনের দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছে।

Tarek Hasan Biplob’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আলোচিত দাবিতে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। ওই পোস্টের ক্যাপশনে দাবি করা হয়, মুসলিম বিশ্বের অভিভাবক সৌদি আরব, কাতার ও তুরস্ক ইসরায়েলকে ‘বেকডোরে’ স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করাটাই বাকি। একই সঙ্গে পোস্টটিতে দাবি করা হয়, বাংলাদেশকে দিয়েই আমেরিকা ইসরায়েলকে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়াবে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে গিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে হাত মেলানোর অভিযোগ তুলে সমালোচনা করা হয়।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

প্রচারিত দাবির বিষয়ে অনুসন্ধানে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কোনো বৈঠক বা করমর্দনের সংবাদের খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক’ শিরোনামে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদন (, ) পাওয়া যায়। এসব প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ছবির সঙ্গে আলোচিত দাবিতে ছড়ানো ছবিটির দৃশ্যগত মিল পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনগুলো জানায়, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সাইডলাইনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফের একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সময় গত বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের ৩৪ তলায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় গণমাধ্যমে তারেক রহমানের সঙ্গে শাহবাজ শরিফের বৈঠকের সংবাদ। ছবি: স্ক্রিনশট
জাতীয় গণমাধ্যমে তারেক রহমানের সঙ্গে শাহবাজ শরিফের বৈঠকের সংবাদ। ছবি: স্ক্রিনশট

এ ছাড়া বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য ও মূল ছবিটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজেও পাওয়া যায়।

প্রচারিত ছবিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে এআই কনটেন্ট শনাক্তকারী টুল ‘হাইভ মডারেশন’-এর সহায়তা নেওয়া হয়। টুলটির বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছড়ানো ছবিটি ডিজিটাল কারসাজি বা এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১০০ শতাংশ।

এআই বিশ্লেষণ। ছবি: স্ক্রিনশট
এআই বিশ্লেষণ। ছবি: স্ক্রিনশট

আজকের পত্রিকার তুলনাচিত্র
আজকের পত্রিকার তুলনাচিত্র

সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর করমর্দনের দাবিতে ছড়ানো ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি। মূলত জাতিসংঘের অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আসল ছবিকে সম্পাদনা করে আলোচিত দাবিতে ছড়ানো হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

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