পিস্তল ঠেকিয়ে হিন্দু তরুণীকে অপহরণের অভিযোগ— ভাইরাল ভিডিও সম্পর্কে যা জানা গেল

সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে— ‘পটুয়াখালীর বাউফলে হিন্দু মেয়েকে পিস্তল ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে গেছে বিএনপি নেতারা’।
ছড়ানো ভিডিওতে সিঁথিতে সিঁদুর পরা এক নারীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিয়ে অভিযোগ করতে দেখা যায়। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে বিকেল ৪টার দিকে ফুচকা খেতে বের হওয়ার পর কালিশুড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি ধলু মোল্লা আর নাতি সোহান মোল্লা পিস্তল ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে গেছেন। তিনি আরও বলেন, থানায় এবং সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ করেও কোনো সাড়া পাননি।
এই দাবিতে ফেসবুকে ভিডিও আছে এখানে , এখানে , এখানে এবং এখানে।
আজকে পত্রিকার অনুসন্ধান:
অনুসন্ধানে Bauphal Today নামক একটি ফেসবুক পেজে গত ১০ ফেব্রুয়ারি “বাউফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক কলেজ ছাত্রীকে অ’প’হ’র’ণে’র অভিযোগ মায়ের: ভিডিও বার্তায় যা জানালো মনীষা” শিরোনামে ৫০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায়।
ভিডিওতে এক তরুণীকে বলতে দেখা যায়, “আসসালামু আলাইকুম। আমি মনীষা। আমি শোহানের সাথে নিজের ইচ্ছায়, স্ব-ইচ্ছায় আমি ওর সাথে চলে আসছি। আমি আর বাসায় যাব না। আমি ওর সাথে থাকতে চাই। আমার বাবা-মা যা বলছে সব মিথ্যা। আমি নিজের ইচ্ছায় ওর সাথে চলে আসছি। আমি ওর সাথে সংসার করতে চাই, ওর সাথে থাকতে চাই। আর আমার মান-ইজ্জত আমার বাবা-মা-ই নষ্ট করছে। তারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমাদের লাইভ করে সবার মধ্যে নষ্ট করে দিছে। আমি তাদের সাথে যেতে চাই না। আমি শোহানের সাথে থাকতে চাই।”
‘সেই মনীষা বাউফল থানা হাজতে! পরিবারের কাছে যেতে চাচ্ছে না’ (বানান অপরিবর্তিত) ক্যাপশনে পেইজে আরও ১৩ সেকেন্ডের আরও একটি ভিডিও পাওয়া যায়।
এছাড়া ‘বাউফল থানায় মনীষার মায়ের আর্তনাদ’ শিরোনামে ১৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও খুঁজে পাওয়া যায় পেজটিতে। ভিডিওতে মেয়ের জন্য অভিযোগকারী নারীকে আহাজারী করতে দেখা যায়।
এছাড়া গত ১০ ফেব্রুয়ারি একই পেজে, ‘পরিবার নয় প্রিয় মানুষের সঙ্গেই থাকতে চায় বাউফলের মনীষা’ শিরোনামে একটি ফটোকার্ডও পাওয়া যায়।
Bauphal Face নামের আরও একটি ফেসবুক পেজে ‘মনিষার মা ও সালমা আলম লিলি। অ’পহ’র’ণের দা’য়ে ১নম্বর আ’সা’মি হলো ছেলে।’ শিরোনামে আরও একটি ভিডিও পাওয়া যায়।
আজকের পত্রিকার বাউফল প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্যাক্টচেক টিম। তিনি জানান, মনীষা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। এরপর ধলু মোল্লা মেয়েটিকে নিয়ে থানায় হাজির হন। সেখানে পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে মনীষা বলেন, তাঁকে অপহরণ করা হয়নি; তিনি নিজের ইচ্ছায় সোহানের সঙ্গে গেছেন।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার রিল ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে অংশগ্রহণকারী এক বিতার্কিককে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলে দাবি করা হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়া পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়েছে, ‘তারেক রহমান বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের পরীক্ষা তুলে দিবে। কথাটা রাইখেন।’৪ ঘণ্টা আগে
সন্তানকে কোলে নিয়ে বসা অবস্থায় চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে এক নারীকে শিবিরকর্মী গুলি করে হত্যা করেছে— এমন দাবিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে প্রায় একই ক্যাপশনে ছড়ানো হয়। ভিডিওতে এক শিশুসহ এক নারীকে টিনের চালের ঘরে বসে থাকতে দেখা যায়। হঠাৎ করে১ দিন আগে
‘গণভোটে “না” দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারী’—এমন দাবিতে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লোগো সম্বলিত ফটোকার্ড প্রচার করা হচ্ছে। আরটিভির ফটোকার্ড নকল করে প্রচারিত ওই ফটোকার্ডে দাবি করা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া...৪ দিন আগে
‘দিন কায়েমের শপথ নিন, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন’ শীর্ষক একটি মিউজিক ভিডিওতে শাকিব খানের উপস্থিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা চলছে। ‘জামাতের ভাইরাল গানে শাকিব খান’ এমন শিরোনামে ইউটিউবে ভিডিওটি ছড়ানো হয়েছে।৫ দিন আগে