Ajker Patrika
দেশ

ফ্যাক্টচেক /জ্বালানিমন্ত্রীর বক্তব্য দাবিতে ভুয়া ফটোকার্ড ভাইরাল

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
জ্বালানিমন্ত্রীর বক্তব্য দাবিতে ভুয়া ফটোকার্ড ভাইরাল
জ্বালানিমন্ত্রীর মন্তব্য দাবিতে প্রচারিত ফটোকার্ড। ছবি: স্ক্রিনশট

‘গভীর রাতে পাম্প থেকে তেল চুরি করছে জামায়াতের কর্মীরা’—জ্বালানিমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেছেন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।

জোবাইদা রহমান নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে চলতি বছরের ২৭ মার্চ রাত ১০টা ৩৯ মিনিটে এ দাবিতে একটি পোস্ট করা হয়। ওই পোস্টটি আলোচিত দাবিতে ফেসবুকে সম্ভাব্য প্রথম পোস্ট এবং সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়া পোস্টগুলোর একটি। শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুর ১টা ৮ মিনিট পর্যন্ত এতে প্রায় ১ হাজার ১০০ রিয়েকশন ৪২৯ শেয়ার এবং ২৫৫ কমেন্ট পড়েছে।

পোস্টের কমেন্ট যাচাই করে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারী আলোচিত ফটোকার্ডটিকে সত্য ধরে কমেন্ট করেছেন।

আলোচিত দাবিতে পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
আলোচিত দাবিতে পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

ভাইরাল দাবিটির সত্যতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানে জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর কোনো অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট বা দেশীয় কোনো গণমাধ্যমে এমন বক্তব্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া আলোচিত দাবিতে ছড়িয়ে পড়া ফটোকার্ড যাচাইয়ে প্রচলিত সংবাদমাধ্যমের ডিজাইনে মিল না পাওয়া এবং এতে বক্তব্যের উৎস বা প্রেক্ষাপটের উল্লেখ না থাকায় সন্দেহ তৈরি করে।

বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে ‘আশার আলো’ নামের একটি পেজে শেয়ার করা ফটোকার্ডের সঙ্গে ভাইরাল কার্ডটির মিল পাওয়া যায়। যদিও ওই পেজে আলোচিত দাবিতে ঠিক একই ফটোকার্ড পাওয়া যায়নি, তবে কার্ডের ডিজাইন ও উপস্থাপনার ধরনে সাদৃশ্য রয়েছে।

ভাইরাল ফটোকার্ডের সঙ্গে আশার আলো নামের পেজে প্রচারিত ফটোকার্ডের ডিজাইনের সাদৃশ্য। স্ক্রিনশট
ভাইরাল ফটোকার্ডের সঙ্গে আশার আলো নামের পেজে প্রচারিত ফটোকার্ডের ডিজাইনের সাদৃশ্য। স্ক্রিনশট

পর্যবেক্ষণে পেজটিতে জ্বালানিমন্ত্রীর নামে ২৪ মার্চ ‘যাকাতের দানের টাকায় জামায়াত টিকে আছে: টুকু’ শিরোনামে একটি ফটোকার্ড পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে ওই পোস্টেরও সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া পেজটিতে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও বিষয়ে কোনো ধরনের সূত্র ছাড়া আরও ফটোকার্ড পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

জ্বালানিমন্ত্রীর নামে ছড়িয়ে পড়া ফটোকার্ডটি ভুয়া।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

জ্বালানিমন্ত্রীর বক্তব্য দাবিতে ভুয়া ফটোকার্ড ভাইরাল

জ্বালানিমন্ত্রীর বক্তব্য দাবিতে ভুয়া ফটোকার্ড ভাইরাল